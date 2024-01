– Det kan bli det mest dramatiske året i amerikansk historie

USA er inne i et nytt valgår. Det kan ende med at USA beveger seg bort fra demokrati, frykter journalist og forfatter.

Lørdag er det tre år siden Trump-tilhengere angrep den amerikanske Kongressen. Kaoset traff midt i hjertet av det amerikanske demokratiet, og saken er langt fra over.

– Stormingen var bare begynnelsen

– Angrepet på Kongressen var ikke avslutningen på et dramatisk kapittel i USAs historie. Det var faktisk begynnelsen. Avslutningen har vi ikke sett ennå, sier den danske journalisten og forfatteren Steffen Kretz til TV 2.



KORRESPONDENT: Steffen Kretz er Washington-korrespondent for Danmarks Radio og forfatter av boka «Storm på vei». Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det store ubesvarte spørsmålet er hva daværende president Donald Trump visste. Hva forsto han eller hva burde han forstått da han holdt en tale der han egget opp tilhengerne sine og ba dem marsjere mot Kongressen for å «ta tilbake landet»?

– Den sterkeste bevegelsen i USA i dag, er sinnet mot alt det etablerte. Det etablerte er Washington, elitene, ekspertene, vitenskapen og mediene, forklarer Kretz.

Meningsmålinger viser at sju av ti amerikanere mener landets politiske system er korrupt.

Kretz mener problemet er de åpne slusene mellom økonomisk og politisk makt i USA. Det gjør at et lite mindretall med mye penger kjøper seg innflytelse, mens det store flertallet har liten mulighet til å påvirke beslutningstakerne.

Ifølge forfatteren har ikke disse strømningene roet seg de tre siste årene, selv om den kanskje er mindre synlig utenfra så lenge president Joe Biden og en fungerende administrasjon leder landet.

– Det beste eksempelet på at strømningene er de samme eller kanskje forsterket, er at Donald Trump kan bli republikanernes presidentkandidat i november, sier Kretz.

SINNE: Mens Kongressen ble stormet satt representantene inne for å sertifisere valgresultatet som viste at Joe Biden vant valget 2020. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Han mener Trump bare er et symptom på det som foregår i USA, og ikke en årsak.

– Jeg vil si at det en 50/50-sjanse for at han blir valgt, sier Kretz.

Den tidligere presidenten er anklaget for nesten 100 overtredelser av loven, fordelt på fire tiltaler. Likevel ligger han godt an på meningsmålingene.

– En fare for høyesterett

Ifølge den amerikanske grunnloven kan ikke folkevalgte som har gjort seg skyldige i opprør, inneha offentlige verv.

To delstater, Maine og Colorado, har besluttet at Trump var delaktig i opprøret 6. januar 2021, og at han derfor ikke kan stille til Det republikanske partiets nominasjonsvalg.

Trump har allerede anket beslutningene. Beslutningene vil bli endelig avgjort av USAs høyesterett.

Der er flertallet av dommerne, seks av ni, konservative, og tre av dem er utnevnt av Trump under hans presidentperiode.

– Det er en forutsigbar fare for høyesterett å bli dratt inn i en så politisk sak. For taperne av saken, vil retten miste legitimitet, og anklage høyesterett for å ha politiske motiver, sier professor i konstitusjonell rett ved universitetet i New York, Richard Pildes, til Reuters.

– USA balanserer på knivsegg

Den danske korrespondenten påpeker at demokratiet i USA er truet, og at mange i USA ikke ser hvorfor man skal forsvare et system som ikke fungerer for dem.

– Vi går nå inn i et år som kan bli det mest dramatiske i nyere amerikansk historie. I mitt perspektiv balanserer USA på en knivsegg, og det kan gå begge veier avhengig av hvordan valget ender, sier Kretz.

Han mener Biden har lykkes med mange reformer, men svært mange amerikanere får det ikke med seg fordi de sitter i en malstrøm av desinformasjon og konspirasjonsteorier.

SAMMENSTØT: Trump-tilhengere forsøker å komme seg gjennom politisperringene som er satt opp rundt Kongressen. Det gikk ikke lang tid før politiet måtte gjøre retrett. Foto: AP/Julio Cortez

Dette blir Bidens store utfordring når han skal drive valgkamp frem mot høsten, og derfor kommer han til å fokusere på å advare mot hva som er alternativet.

Bidens første TV-reklame advarer om en «ekstremistisk» trussel mot demokratiet, med videobilder fra Kongress-stormingen og dramatisk musikk.



– Skremmende for Europa

– Det kan ende med at USA beveger seg bort fra demokrati og mot et autoritært styre, og det er skremmende sett med europeiske øyne.

DEMOKRATI: Det vil få konsekvenser langt utenfor landegrensene dersom demokratiet i USA svekkes, mener Kretz. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Forfatteren påpeker at USA er Europas nærmeste allierte, og at vår verden blir farligere og fattigere hvis denne alliansen svekkes.

Det største lyspunktet i USA er ifølge Kretz de unge amerikanerne. De er mer opplyste og demokratisk orientert. Problemet er at de sjelden stemmer.

– Det stemte på Biden i 2020 som en protest mot Trump, men spørsmålet er om de gjør det igjen i år, sier Kretz.