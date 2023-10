Det hemmelige nettverket under bakken

JOKER: Hamas sitt hemmelige nettverk under bakken, vil få stor betydning når den omfattende bakkeoffensiven på Gazastripen starter. Foto: Mahmud Hams/AFP

Under hele Gaza er det tusenvis av hemmelige, underjordiske tunneler, som er svært viktige for Hamas.

Tunnelene blir brukt til å forflytte styrker, gisler, våpen og mat. Men her finnes også bombefabrikker og selvmordsbombere.



Selv om nettverket av tunneler har vært kjent i mange år, er det ingen som vet nøyaktig omfanget av det.

EKSPONERT: Inngangen til en av de mange tunnelene, som ble eksponert av israelsk militære i 2014. Foto: Amir Cohen/ Reuters

Når Israel lørdag ettermiddag kunngjorde at de er klare for å koordinerte luft-, bakke- og marineoffensiver mot Gaza, blir disse tunnelene enda viktigere for Hamas.

Fikk hakeslepp

Historieprofessor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo har forsket på disse tunnelene i mange år, men da hun selv fikk bli med ned i dem, fikk hun hakeslepp.



– Jeg trodde ikke mine egne øyne, sier Waage til TV 2.

OVERRASKET: Professor i historie, Hilde Henriksen Waage, som har Midtøsten som spesialfelt, har selv vært nede i det underjordiske tunellnettverket på Gazastripen. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Da hun besøkte den sørlige delen av Gaza i 2011, skjønte hun først ikke hva de hundrevis av hvite teltene var. Det viste seg at hvert telt skjulte en tunnelåpning, og dette var bare i et lite område.

FLERE TUSEN: I 2014 opplyste israelske tjenestemenn at Hamas hadde bygget mer enn 1300 tunneler siden 2007. Nå er det enda flere. Foto: Tsafrir Abayov/ AP Photo

– Ved én av tunnelene sto en palestiner og dro opp tau med bleier, sigaretter og levende høner, sier Waage.

Dette var en leveransetunnel, en annen tunnel var bare for å frakte våpen, mens en neste var for å smugle mennesker.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Overraskelsesmoment

Ekspertene mener de underjordiske tunnelene fungerer som Hamas sin overraskelsesfaktor i deres krigføring.

Professor Tormod Heier i militære strategier og operasjoner ved Forsvarets høgskole sier at tunnelene er et viktig kort for Hamas.

– Tunnelnettverket gjør at Hamas kan overleve den massive gjengjeldelsen fra Israel. I tillegg gir det Hamas en mulighet til å forflytte seg og komme overraskende på motstanderen, sier Heier.

Israel har uttalt at de har en samlet hærstyrke på minst 360.000 rundt Gaza, og de hevder at de med denne styrken skal ta ut Hamas.

GODT BEVÆPNET: Hamas har digre våpenlagre og egne bombefabrikker nede i de underjordiske tunnelene. Foto: /Mohammed Salem/ Reuters

Underjordiske kamper

Men når krigen straks forflytter seg til å bli en bakkeoffensiv, mener ekspertene at Hamas har et fortrinn.

– Dette er verdens verste stridsmiljø, med svært mange ødelagte og sønderbombede bygninger. Forholdene gjør at israelerne ikke kommer inn med stridsvognene sine, og blir da tvunget til å kjempe mann mot mann. Når kampene pågår på denne måten har Hamas større sjans, sier Heier.

EKSPERT PÅ MILLITÆR STRATEGI: Professor Tormod Heier tør ikke å anslå hvor mange underjordiske tunneler Hamas har. – Her er det bare fantasien som setter grenser. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

Når kampene foregår på bakken, mener eksperten på militære strategier at de underjordiske tunnelene får en enda større betydning for krigføringen.

– Tunnelene gjør at Hamas lettere kan kraftsamle ressursene de har, til avgjørende slag. Etter hvert vil nok mange av kampene også foregå nede i disse tunnelene, sier Heier.

Historieprofessor Waage, som også er seniorforsker ved PRIO, mener at bakkekrig er det israelerne frykter mest nå.

– Israelerne ønsker å sitte i sine godt beskyttede bombefly og tanks. De ønsker ikke å føre en krig i det skumle farvannet i gatene i Gaza. Grunnen til at den israelske hæren vegrer seg til en krig på bakken, er fordi de har ikke trent på det – i motsetning til Hamas. En bakkekrig vil nok medføre store israelske tap, sier Waage.