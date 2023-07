Det har gått 17 dager siden to-åringen forsvant. Nå leter hunder etter lik i området

Det er nå gått 17 dager siden den to og et halvt år gamle franske gutten Émile forsvant sporløst i den franske alpegrenda, Haut-Vernet.

Émile hadde nettopp ankommet alpegrenda for å tilbringe sommerferien med besteforeldrene sine da han forsvant.

Nå er det satt i gang dronesøk og arbeid med hunder.

Hundene som er satt i arbeid fungerer ikke de første dagene etter en forsvinning, når håpet fortsatt er å finne en savnet person i live. Deres oppgave er å lete etter levninger.

Undersøkelsene med hundene har vært planlagt for å fjerne tvil fra etterforskerne som jobber i området.

Dronesøk

En drone er utplassert i byen Vernet og flyr for tiden over hjemmet til familien til Émile med en omkrets på 5 kilometer.

Dronesøkene gir muligheten til å undersøke områder som er mer utilgjengelige fra bakken. Fjernpilotene som styrene dronene forteller også at de spesielt fokuserer på områder som hundene ikke vil søke etter.

SØK: Fjernpilotene som styrer dronene forteller at de leter spesielt i de områdene der hundene ikke kommer til å søke. Foto: NICOLAS TUCAT

Arbeidet har ikke ført til noen nye spor foreløpig. Tidligere har 97 hektar blitt gjennomsøkt i løpet av de siste 14 dagene. Det har ikke ført til funn av gutten.

I forbindelse med etterforskningen ble det forrige mandag opprettet et forbud som forbyr ferdsel i Haut-Vernet for alle som ikke bor der.

Etter opplysninger til det franske mediet BFM TV utgår forbudet 31.juli, og det fornyes ikke.

Sommeraktiviteter planlagt

I bygda prøver likevel menneskene å få livet til å gå videre, og sommeraktiviteter som klatring og matopplevelser går som planlagt

– Vi prøver å bevise at livet går videre, selv om det ikke er lett, sier den kommunale lederen til det franske mediet BFM TV.

Lederen forteller videre om flere som ikke forstår at festlig underholdning kan fortsette mens en liten gutt på to og et halvt år fortsatt er savnet.



– Vi forteller dem at vi alltid tenker på Émile og at vi fortsatt venter på svar på spørsmålene våre. Likevel vi må gå videre.



MANGE DELTOK: Det var mange frivillige som deltok i leteaksjonen etter lille Émile (2). Nå forsøker bygda å ta opp livene igjen. Foto: NICOLAS TUCAT

I butikkene i bygda innrømmer Sébastien, eieren av en av barene i bygda at det er færre kunder enn tidligere.

– Men den økonomiske situasjonen har nok noe å si her. Noen fritidsboliger vi vanligvis har åpne, holder stengt nå.

Livene må gjenopptas

Familien til lille Émile ser også ut til å forsøke å ta livet tilbake. De siste dagene har moren, lillesøsteren, onkler og tanker blitt sett ved landsbyen svømmebasseng, i følge BFM TV.

Til tross for at innbyggerne i grenda forsøker å gå videre, er de varsomme rundt familien til Émile. I forbindelse med en bursdagsfest som skulle holdes i nærheten av familien til Émiles hjem, tok en nabo kontakt med familien for å forsikre seg om at det gikk fint for dem.

– De så ingen ulempe med det og ønsket at livene i bygda måtte gjenopptas, fortalte naboen om svaret de fikk fra familien.