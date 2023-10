Tidligere ambassadør Christian Syse konstaterer at Sverige nå sliter med konsekvensene av for stor innvandring og for dårlig integrering.

– Dette har pågått i årevis og har også vært varslet i årevis. Det har vært en langsom eskalering. Det har gått litt opp og ned gjennom årene, men nå har det nådd en ny topp, fastslår Christian Syse.

Han har bodd flere år i Sverige, som Norges ambassadør i Stockholm.

Vårt naboland rammes nærmest daglig av eksplosjoner, drap eller drapsforsøk. Ulike kriminelle gjenger står bak.

– Det gjør veldig sterkt inntrykk, sier Syse til TV 2.



EKSPLOSJON: Torsdag var det en eksplosjon i en villa i enebolig nord for Stockholm. Ingen ble skadet, men en mann knyttet til boligen beskrives som en «kjent kriminell». Foto: Jonas Ekströmer / TT / Reuters / NTB

Innhentet av virkeligheten

Problemet er blitt så stort at landets politiske ledelse har avholdt flere krisemøter de siste ukene. Tidligere denne uka ble også lederne av de andre partiene i Riksdagen invitert til et møte.

Til nå i år er det registrert over 275 skyteepisoder i Sverige i 2023, ifølge det svenske nettstedet incharts.se. På 22 dager i september var det tolv gjengrelaterte drap.

Over 120 eksplosjoner knyttes til den eskalerte volden.

Statsminister Kristersson har mener voldsbølgen mangler sidestykke i svensk historie.

Nå jobbes det med å få på plass økt kameraovervåking, blant annet ved hjelp av droner, samt ansiktsgjenkjenning for å identifisere gjengmedlemmer og automatisk avlesning av bilskilt.



– Jeg vil sitere statsminister Ulf Kristersson, som da han var i Riksdagens partilederdebatt nylig, sa at bakgrunnen for det som nå skjer i Sverige, er altfor stor innvandring i kombinasjon med mislykket integrering, sier Syse.

UNIKT: Statsminister Ulf Kristersson mener voldsbølgen mangler sidestykke i svensk historie. Foto: Anders Wiklund / TT / NTB

Den tidligere Sverige-ambassadøren mener at «virkeligheten har innhentet allmennheten».



– Dette var det lenge vanskelig å snakke om i svensk politikk, muligens med unntak av Sverigedemokraterna, men nå ser det ut til å være allment tankegods, med noen få unntak, legger han til.

Gjengkriminaliteten og volden er så omfattende at det skaper negative ringvirkninger.

– Dette er et stort problem for det svenske samfunnet. Det går også inn i næringsvirksomhetene. Man påpeker jo hvor store tap svensk næringsliv lider av dette, og det er flere andre ringvirkninger også.

– Neppe noen «quick fix»

Syse mener det ikke er lett å ordne opp i problemene. Han påpeker at det ifølge politiet er mellom 30.000 og 35.000 som er engasjert i kriminelle gjengmiljøer.

– Mange av dem er unge, mange av dem er urovekkende unge, altså ned i tidlig tenårene. Dette er et stort problemkompleks som har sin lange bakgrunn knyttet til innvandring, som ikke har vært håndtert på et på et godt nok vis, konstaterer Syse.

Syse er usikker på hvor effektive de varslede tiltakene vil være.



– Segregasjon avler segregasjon og utenforskap avler utenforskap, så dette er en stor problemstilling som neppe det er noen «quick fix» på.

Redd for å virke rasistisk

Christian Syse, som er sønn av tidligere statsminister Jan P. Syse, påpeker at gjengene også er tilknyttet klan-nettverk med røtter i utlandet.

– Det er komplisert, og så er det kanskje også slik i Sverige at det er vanskelig å sette ord på en del av disse spørsmålene. Man er redd for at folk skal stilles i et uheldig lys, at man skal skjære mange over én kam og kanskje virke rasistisk.



Den tidligere Sverige-ambassadøren sier at akademiske utredninger viser at rundt 85 prosent av den tunge kriminaliteten kan knyttes til ny eller eldre innvandring.

– Ikke glem når man taler om innvandringsproblematikken, at mange av ofrene nettopp er innvandrere selv eller etterkommere av innvandrere, poengterer Syse.

PÅ BESØK: Justisminister Emilie Enger Mehl møtte Sveriges justisminister Gunnar Strömmer (M) i september. De diskuterte hvordan norsk og svensk politi kan samarbeide. Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB

Han er redd for at problemet kan spre seg til Norge.



– Dette er jo beskrevet også av norsk politi. Attpåtil så er det jo en del av de gjengkriminelle som nå føler seg truet, som flytter til naboland, kanskje også Norge. Dette vet politiet mer om enn meg, men ja, visst har det ringvirkninger, som narkotikatrafikk og våpenhandel. En del av dette vil ha konsekvenser for andre land enn Sverige.

Norsk politi har registrert aktivitet fra folk tilknyttet den svenske gjengmiljøet Foxtrot i seks av landets politidistrikter.



I slutten av september var justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Sverige for å diskutere gjengproblematikken og hvordan norsk og svensk politi kan samarbeide om å bekjempe denne typen kriminalitet.

Regjeringen har lovet ekstra penger til politiet for å hindre den svenske voldsbølgen i å krysse grensa.