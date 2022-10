– Det går rett i dass

Amerikanerne fortviler over økte priser og magrere lommebok. President Joe Biden får skylda, og nå kan han bli straffet av velgerne.

DYRT: Inflasjonen i USA er stigende og merkes godt for den vanlige amerikaner. Foto: Frode Hoff / TV 2

MOUNT PLEASANT, USA (TV 2): Fredagskvelden er i emning på O'Kelly's sportsbar, og innehaver John Hunter håper på fullt hus.

– Alt avhenger av om det er et sportsarrangement på gang, men jeg tror denne kvelden blir kjempebra, sier Hunter med et smil.

GODT UTVALG: Hos O'Kelly's selger de fortsatt like mye øl som før, men folk bruker mindre på mat. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vis-à-vis baren preger fem gigantiske TV-skjermer lokalet. Foreløpig viser de bare repriser av baseball- og fotballkamper. De første gjestene er likevel på plass og Hunter forbereder seg på å brette opp ermene.

Selv om han eier fem serveringssteder i Mount Pleasant, må han stadig oftere selv ta en tørn bak tappekranene eller på lageret.

TRÅR TIL: Økende lønninger og lav ledighet gjør at det er vanskelig å finne arbeidskraft. Innehaver John Hunter må ofte stable øl og kjøre ut mat selv. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er blitt vanskeligere å få folk som vil jobbe i serveringsbransjen, så jeg blir nødt til å skitne til hendene mine litt oftere, innrømmer han.

Spiser opp pengene

Det siste året har prisene i gjennomsnitt økt med 8,2 prosent i USA, og spesielt har flere matvarer og bensin blitt dyrere.

Hunter har måttet sette opp timelønnen til de ansatte, men selv ikke det hjelper.

– Av og til må vi gå i budkrig når vi skal ansette, sukker han.

På toppen av dette, merkes det at folk flest har fått mindre penger å rutte med. De går ut sjeldnere og det får alarmklokkene til å ringe for restauranteieren.

– Vi har hatt en nedgang i matsalget. Jeg vil tro på rundt 10 prosent, sier Hunter som foreløpig har vegret seg for å øke prisene i takt med dyrere råvarer.

KRAFTKOST: På O'Kelly's Sports Bar & Grille har de ennå ikke hevet prisene på mat, men omsetningen synker. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg får meg ikke til å overføre disse utgiftene til kundene. Det fins grenser for hvor mye jeg kan ta for en hamburger, før de synes det blir for dyrt.

– Uansvarlig pengebruk

Over hele verden har folk følt på prisstigningen de siste månedene.

I USA har de ikke opplevd liknende siden 1981, og folk vi spør, tror ikke på at krigen i Ukraina og logistikkproblemer i kjølvannet av koronapandemien kan forklare dette.

BEKYMRET: Restauranteier John Hunter frykter at folk må sies opp dersom inflasjonen ikke bremser. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Myndighetene har rett og slett sprøytet for mye penger inn i økonomien, og nå må dette korrigeres, sier Hunter.

Det han snakker om er blant annet redningspakken etter covid på rundt 20 000 milliarder kroner som demokratene i Kongressen fikk gjennom i 2021.

Et annet av Joe Bidens prestisjeprosjekter, infrastrukturpakken, bevilget tidligere i år 10 000 milliarder kroner til å styrke infrastrukturen i landet.

Biden får skylda

To uker før det avgjørende Kongressvalget, er republikanerne nå i ferd med å få et forsprang på målingene, takket vært fullt fokus på inflasjon og økonomi.

Ute på landsbygda i Michigan har i alle fall budskapet gått gjennom.

SKYLDER PÅ BIDEN: Bill Burrow (t.v.) mener Demokratene har skylda for den dårlige økonomien og frykter ting vil bli verre. Foto: Frode Hoff / TV 2

Bill Burrow som er ute for å nyte en hamburger og øl sammen med gode venner er klar i sin tale.

– Dette er Biden og Demokratenes skyld. For to år siden hadde vi det bra her i landet, men nå går alt rett vest, sier han til TV 2.

Jenny, som sitter ved nabobordet er helt enig.

– Jeg støtter Donald Trump. Jeg vil tilbake til sånn vi hadde det da han var president.

Drastiske tiltak

Restauranteier John Hunter er mer forsiktig sine uttalelser, men legger ikke skjul på at hans situasjon snart kan bli dramatisk.

– Hvis ikke inflasjonen snart avtar, vet jeg hvordan dette går. Det blir en dominoeffekt.

SPORT OG SPILL: O'Kelly's er godt besøkt når det er sportsarrangementer på TV. Foto: Frode Hoff / TV 2

Blant tiltakene han nå vurderer, er å redusere åpningstider, og kanskje si opp serveringspersonale, slik at gjestene må hente maten sin selv.

Burrow, som sier prisøkningen og de påfølgende rentehevingene har rammet ham hardt, går ikke ut så ofte som før, og frykter for hvordan vinteren vil bli.

– Hvor tror du økonomien er på vei nå?

– Den er på vei rett i dass, spesielt hvis vi må leve to år til med samme styre i landet.