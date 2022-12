Danske forskere tror hele den røde planeten kan ha vært dekket med vann, og at liv kan ha oppstått her.

Det første livet i solsystemet kan ha oppstått på Mars etter et bombardement av is-asteroider de første hundre millioner år av planetens eksistens.

Det viser en ny studie gjennomført av forskere ved Universitetet i København.

Forskerne tror at for 4,5 milliarder år siden var Mars dekket av et stort hav som var 300 meter dypt, og at asteroider brakte med seg biologisk relevante molekyler og aminosyrer til planeten.

– Dette er en type karbonholdig asteroide som er rik på vann og oppsto ytterst i solsystemet. De er også rike på organiske molekyler, forklarer professor Martin Bizzarro fra Center for Star og Planet Formation.

– Ingredienser til liv

– Studien vår viser at to av de viktige ingrediensene for at liv skal utvikle seg var tilstede på Mars, sier han.

Ingrediensene han peker på er vann og kompleks organisk kjemiske stoffer.

Forskerne har studert meteorittfragmenter fra Mars-overflaten funnet på jorden. Dette er produkt av en asteroide eller meteor som har smelt så hardt inn i Mars at stein har sprutet ut i verdensrommet for flere milliarder år siden, og etter hvert havnet på jorden.

Dette kratere skal ha blitt dannet etter et meteorittnedslag på Mars 24. desember 2021. Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Sterke bevis

Studien er fagfellevurdert og publisert i Science Advances.

Bizzarro mener de har sterke bevis for at det fantas grunnlag for liv på Mars lenge før det samme eksisterte på jorden.

Mars er mye mindre enn jorden og har ikke de samme tektoniske platene som skyves rundt av jordens indre. Disse bevegelsene har litt etter litt slettet alle spor for hva som skjedde på jorden de første 500 millioner årene.

MARS: Perseverance gjør undersøkelser i Jezero-krateret på Mars. Dette bildet er fra 4. mars 2021. Foto: NASA/JPL-Caltech

Spor under overflaten

Mars har på sin side blitt bomberdert med kosmisk stråling, så overflaten av planeten er bortimot steril.

– Hvis det er noe spor etter utdødd liv på Mars nå, bør det ligge én til to meter dypt, sier Bizzarro.

De danske forskerne har mener framtidige marsekspedisjoner kan bidra til å bekrefte teoriene deres.

Nasa-farkosten Perseverance samler for tiden samler steinprøver, og planen er at disse skal hentes til jorda i løpet av et tiår.

– Disse prøvene kan bekrefte hypotesen vår. Og de kan gi svar på mange andre spørsmål. Et av de største spørsmålene er hvorvidt det finnes spor av liv på overflaten av planeten.