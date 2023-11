TO STATER: Pave Frans mener en tostatsløsning er det som trengs for å løse konflikten mellom Israel og palestinerne. Foto: Alessandra Tarantino

Pave Frans oppfordrer Israel og palestinerne til å finne en løsning ved forhandlingsbordet i stedet for på slagmarken. Han tar til orde for en tostatsløsning.

– Hver krig er et nederlag. Ikke noe løses med krig. Ingenting. Alt oppnås med fred, med dialog, sier pave Frans i et intervju med den italienske kringkasteren Rai.

86-åringen tar i intervjuet sterkt til orde for en tostatsløsning – staten Israel og en palestinsk stat. Dette er en tilnærming til konflikten som har hatt bred internasjonal støtte i flere tiår, men som ikke har materialisert seg. Tiden er nå inne, mener paven.

– Det finnes en smart løsning på dette. To folk, to stater. Oslo-avtalen slår fast en løsning bestående av to stater og Jerusalem som får spesialstatus, sier pave Frans, som fordømmer alle former for antisemittisme.

USA myknes opp

Under en pressekonferanse onsdag kveld uttaler president Joe Biden at det bør forhandles frem en humanitær pause mellom Israel og Hamas.

USA har gjennom krigen vært standhaftige i å uttale at de ikke ønsker å diktere hvordan Israel skal utføre sine militære operasjoner.

PRESS PÅ BIDEN: Presidenten har de siste ukene blitt møtt med økende press om å få i gang en våpenhvile mellom Hamas og Israel. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Uttalelsen kom som svar på et spørsmål fra publikum under en samling i Minneapolis i sammenheng med det neste presidentvalget. En kvinne reiste seg da opp og sa:

– Herr president, hvis du bryr deg om jødiske mennesker, som rabbiner, trenger jeg at du oppfordrer til våpenhvile, skriver avisen The Guardian.

Presidenten svarte at han tror «vi trenger en pause».

– Dette er utrolig komplisert for israelerne. Det er utrolig komplisert for den muslimske verden også. Jeg støtter en tostatsløsning, det har jeg gjort helt fra begynnelsen, fortsetter Biden.

Presidenten har de siste ukene blitt møtt med et økende press fra menneskerettighetsgrupper, verdensledere og liberale medlemmer fra eget parti.

De uttrykker at det israelske bombardementet av Gaza er kollektiv straff, og at det er på tide å få i gang en våpenhvile.

Israel bekrefter leir-angrep

Minst 195 palestinere er drept i israelske angrep mot flyktningleiren Jabaliya tirsdag og onsdag, opplyser Hamas natt til torsdag.

Rundt 120 mennesker skal fortsatt være savnet i ruinene, og minst 777 skal være såret, heter det videre i uttalelsen, ifølge Reuters.



Nå bekrefter også Israels Forsvar (IDF) til TV 2 at de sto bak begge angrepene.

RUINER: Slik ser det ut i Jabalia-flyktningleiren på Gazastripen etter angrepet fra Israel den 1. november. Foto: AFP

– I går, basert på nøyaktig etterretning, traff IDF-jagerfly et Hamas kommando- og kontrollkompleks i Jabaliya, sier en talsperson for IDF til TV 2.

Ifølge IDF var målet tirsdag å drepe en Hamas-kommandant, som angivelig gikk etter planen. Også onsdag skal målet ha vært Hamas-soldater.

– Vi kan bekrefte at Hamas-terrorister ble eliminert i angrepet, forteller talspersonen.