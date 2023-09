– Det er nå man begynner å forstå omfanget

MER OVERSIKT: Fram til nå har det vært svært krevende å komme til i det mest berørte områdene. Røde Kors forteller at de nå begynner å få mer oversikt, og dermed også få større forståelse av omfanget av katastrofen. Her er det tyrkiske redningsarbeidere som er avbildet. Foto: AP / NTB

Situasjonen i Libya er katastrofal. – Sannsynligheten for å finne overlevende blir mindre og mindre, sier norske Røde Kors.

Det er fryktet at opptil 20 000 mennesker kan ha mistet livet da stormen «Daniel» førte til store flomkatastrofer i havnebyen, Derna, forrige helg.

To demninger kollapset og skapte en bølge som var flere meter høy. Bølgen som stormet innover Derna, ødela hele nabolag og skylte mennesker ut på havet.

UNDER VANN: Nesten en fjerdedel av Derna by ble skylt på havet av flommen som kom med voldsom kraft etter at demningene lenger oppe i elven brast. Gater er fremdeles under vann, og sykehuset i byen er ødelagt. Foto: Libya Røde Halvmåne

Ødelagt infrastruktur og store vannmengder har ført at det har vært krevende å komme til på de berørte områdene.

Nå ser det til at man begynner å kunne se det alvorlige omfanget.

Roper om internasjonal hjelp

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sin utsending sier de prøver alt de kan, men behovet går langt over det myndighetene, de utsendte fra Røde Kors og Libyas Røde Halvmåne kan hjelpe med.

STORT BEHOV: Libyas Røde Halvmåne er på plass under hjelpearbeidet i Derna. Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier likevel at behovet for hjelp er langt større enn det som allerede er på plass. Foto: Libya Røde Halvmåne

Talsmann for ICRC, Bashir Omar, kommer nå med en bønn til omverdenen.

– Det burde komme mer internasjonal hjelp for å bistå med å takle denne katastrofen.

Begynner å forstå omfanget

I Røde Kors Norge har det foregått et kartleggingsarbeid for å mer oversikt. De har folk på bakken i Benghazi, som er fire timer unna den hardtrammede byen, Derna.

PÅ BAKKEN: Habib Ayoub er landrepresentant for Norges Røde Kors i Libya i Benghazi. Foto: Røde Kors

– Det er nå de begynner å forstå omfanget av skadene.

Det forteller Kristina Soleng, nødhjelpskoordinator i Røde Kors Norge, som nylig var i kontakt med Røde Kors-arbeideren i Benghazi.

Tidligere i uken har det vært for krevende å komme til på grunn av skadene på infrastrukturen og store vannmengder.

Nå ser det ut til at det endres.

– Vi får nå en bedre forståelse av omfanget, fordi vi får mer tilgang til de berørte områdene.

Soleng forteller at det er store behov i befolkningen, både for de essensielle behovene, men også for mental støtte.

– I går ble en kvinne funnet under en kollapset bygning etter fem dager. Sannsynligheten for å finne overlevende blir mindre og mindre.

Bistår med medisinsk helsehjelp

Mobile helseenheter blir nå flyttet til berørte områder i Libya. Disse skal bistå med blant annet medisinsk helsehjelp.

Gjennom internasjonale Røde Kors blir det distribuert nødhjelp med tepper, mat, rent vann, og også likposer.

ENORME SKADER: Vannmengdene har ført til store ødeleggelser i byen Derna. Det er fryktet at over 20 000 mennesker kan ha mistet livet. Blant de overlevende har mange har mistet alt de har. Foto: Libyan Red Crescent / AFP

Soleng påpeker at det vil ta langt tid å bygge opp det som har gått tapt. Og blant menneskene i Derna står mange igjen uten noe som helst.

– De som er verst berørt har mistet alt de har.

STORT OMFANG: Det er først nå man begynner å se omfanget av skadene etter flommen, forteller nødhjelpskoordinator i Røde Kors, Kristina Soleng. Foto: Privat

4,7 millioner fra private og næringsliv

Norge som stat skal støtte Libya med 25 millioner kroner.

Det kom fram i en pressemelding fra Regjeringen torsdag denne uken.

– Pengene går gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære partere som er plass i Libya, sier utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim.

Soleng i Røde Kors forteller også at tall fra i går viser at Norge gjennom næringsliv og private personer har gitt 4,7 millioner til Røde Kors for bistand i Libya.