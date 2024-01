– Det er lystens demon

Såfremt han ikke er syk eller bortreist, holder Paven audiens i Vatikanet hver eneste onsdag.

Denne uken viet han hele seansen til å snakke om et noe uventet tema: Nemlig seksuelle laster og lyster.

– Guds seksualitetsgave, som finner sublime uttrykk i ekteskapelig kjærlighet, er til tjeneste for menneskelig oppfyllelse og autentisk frihet, mens lyster som pornografi lenker oss i egoisme og tomhet, sa Pave Frans onsdag.

– Guds gave undergraves av porno

Paven og Vatikanet har, som representanter for katolisismen, vært kjent for å ha et konservativt syn på seksualitet. De siste årene har det imidlertid blitt åpnet for mer moderne syn hva angår blant annet homofili og likekjønnet ekteskap.

NETTPORNO: Nettsiden PornHub er populær, men nå advarer Paven mot all porno. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Men det er imidlertid klare råd for sex utenfor ekteskap – det er strengt forbudt, ifølge katolsk moral.

Nå ser det ut til at Pave Frans også fraråder sex med seg selv utenfor ekteskapet, spesielt dersom det skjer samtidig som man ser på pornografi.

– Sex involverer alle sansene, det lever i både kroppen og psyken, men hvis det ikke er disiplinert med tålmodighet, og hvis det ikke er en del av et forhold og en historie der to individer forvandler det til en kjærlighetsdans, blir en kjede som fratar mennesket frihet, advarte han.

Paven forklarte til de troende som var samlet i Paul VI-salen at «hvis den ikke er forurenset av laster, er forelskelse en av de reneste følelsene».

AUDIENS: Pave Frans under denne ukens onsdagsaudiens, hvor han snakket om pornografi. Foto: Andrew Medichini / AP Photo

– En forelsket person blir raus, liker å gi gaver, skriver brev og dikt. Han slutter å tenke på seg selv for å projisere seg helt mot den andre, påpekte han.

Imidlertid advarte han at denne «undrenes hage» ikke er «trygg for det onde og kan bli forurenset av «lystens demon», og henviste til pornografi:



– Seksuell nytelse, som er en gave fra Gud, undergraves av pornografi: tilfredsstillelse uten et forhold kan føre til former for avhengighet.

– Djevelen kommer derfra

Det er ikke ofte man hører den kristne religions øverste leder omtale pornografi, men i 2022 kom han også med kvass kritikk mot nonner og prester som angivelig så på porno.

KRITISERTE NONNER: Paven sa i 2022 at også nonner og prester hadde porno som en «last». Foto: Andreas Solaro / AFP

– Det er en last som så mange mennesker har, så mange vanlige menn og kvinner, og også prester og nonner, sa pave Frans ifølge BBC.



Paven oppfordret den gangen prester til å slette pornonettsteder fra telefonen «slik at du ikke har fristelsen i hånden».

– Djevelen kommer derfra: Det svekker en prests hjerte, sa han.

Onsdag denne uken forsøkte han samtidig som han snakket om pornografi, å oppfordre mennesker til å omfavne kjærligheten mellom to mennesker.

– Å dyrke ømhet er bedre enn å bøye seg for det som er lystens demon, ekte kjærlighet besitter ikke, den gir, det er bedre å tjene enn å erobre. For hvis det ikke er kjærlighet, er livet trist og ensomt, konkluderte han.