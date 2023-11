– Det er ikke over

Håkon Broder Lund (33) har bodd på Island i ti år der han har studert geologi. Han befinner seg i Reykjavik, men følger situasjonen i Grindavik tett.

– Magma har størknet i deler av sprekken der magma strømmer inn i sprekken lengre nord-øst i sprekken. All aktivitet er langs samme sprekk, og skjer det et utbrudd, skjer det langs sprekken. Dersom det skjer, er det mest sannsynlig rett utenfor bysonen i nord øst, sier Lund.

REYKJAVIK: Håkon Broder Lund har bodd i Reykjavik i ti år. Foto: Håkon Broder Lund

Magma er når det er i skorpen, lava når det kommer på overflaten, ifølge Lund.



Totalskadd

Tettstedet Grindavik har vært evakuert siden 10. november.

– Mange hus i Grindavik er totalskadd. Deler av bakken har sunket med én meter, og hus er revet i to, sier Lund.



Ifølge Lund var det målt 60 prosent sannsynlighet for utbrudd før helgen, 40 prosent på mandag og nå er det nede i 30 prosent.

SKADER: Flere veier har store sprekker. Foto: RUV/RAGNAR VISAGE/Reuters

Tirsdag utløste det høye nivået av svoveldioksid i lufta alarm.

Da ble knapt 100 av Grindaviks innbyggere evakuert fra tettstedet, som de bare hadde fått komme tilbake til en kort stund for å hente ut eiendelene sine.

GOLFBANE: En golfbane har store skader etter jordskjelv i Grindavik. Foto: RUV/RAGNAR VISAGE/Reuters

– Et tidsspørsmål

Lund forteller at tettstedet muligens kan være stengt i en måned, om ikke lengre.

– Det har lenge vært spekulert i hva som vil skje med Grindavik. På grunn av skadene må flere hus bygges på nytt, om det skal bygges i Grindavik er usikkert.



Det sies at denne hendelsen er den verste naturkatastrofen i landet på 50 år.

– Dette kommer til å fortsette de neste 50-100 årene, det er bare et tidsspørsmål før det kan skje lignende hendelser i dette området, sier Lund.

LAVA: Det er ikke snakk om lava enda, siden det ikke har kommet et utbrudd. Foto: Håkon Broder Lund

Ikke fri ferdsel

Videre forteller han at innbyggerne blir kontaktet systematisk av politiet og blir gitt et tidspunkt de kan komme for å hente, slik at alle ikke kommer samtidig.

– Det er enda ikke fri ferdsel inn til Grindavik, sier Lund.

– Innbyggerne får litt rom da det mest sannsynlig vil være stengt for å komme seg hjem i nærmeste fremtid, fortsetter han.



EVAKUERTE: De evakuerte beboerne i Grindavik står i kø for å hente nødvendige eiendeler. Foto: MARKO DJURICA/Reuters

De evakuerte innbyggerne har alle fått midlertidige hjem.

– Røde kors sitt hjelpesenter er stengt, folk slipper å sove på feltsenger. Ulike utleiefirmaer har ordnet lik at beboerne kan bo i midlertidige hytter og hus, sier Lund.

I flere dager har det vært ventet et vulkanutbrudd på halvøya Reykjanes, der blant annet flyplassen Keflavik og de varme kildene ligger.