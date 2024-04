Elefanttrusselen er Botswanas president Mokgweetsi Masisi sitt svar på en uttalelse fra Tysklands miljøminister.

TROFÈMOTSTANDER: Tysklands miljøminister Steffi Lemke. Foto: Annegret Hilse/Reuters

Steffi Lemke (56) fra partiet De Grønne ønsker nemlig å begrense importen av jakttrofeer, og det har vakt reaksjoner i Botswana, der de mener det vil bidra til mer fattigdom i landet, skriver BBC.

– De kan prøve å bo med dyrene, slik de prøver å si at vi skal gjøre, sier president Masisi til den tyske avisen Bild.

Forbudt

Botswana er hjem for over 130.000 elefanter, rundt en tredjedel av verdens elefantbestand.

Flokkene ødelegger eiendom, spiser avlinger og er en fare for folk, ifølge Masisi.

– Det er veldig lett å sitte i Berlin og ha en mening om det som skjer i Botswana. Vi betaler prisen for å bevare disse dyrene for verden, sier Masisi.

IRRITERT: Botswanas president, Mokgweetsi Masisi, har latt seg provosere over den tyske miljøministerens utspill om troféjakt. Foto: Peter Klaunzer/AP

Troféjakt ble forbudt i Botswana i 2014, men ble tillatt igjen fem år senere, etter press fra lokalsamfunnene, der elefantjakten er en god inntektskilde for mange.

Tyskland på sin side, er den største importøren av elefanttrofeer, og jakttrofeer generelt, ifølge dyrevernsorganisasjonen Humane Society International.

– Med tanke på det alarmerende tapet i biologisk mangfold, har vi et særlig ansvar for å gjøre alt vi kan for å sikre at importen av jakttrofeer er bærekraftig og lovlig, heter det i en uttalelse fra det tyske miljødepartementet.

Frankrike, Belgia og Australia er blant landene som har forbudt handel med jakttrofeer.

Men ifølge Masisi har elefantbestanden økt kraftig på grunn av bevaringstiltak, og han argumenterer med at jakt er nødvendig for å holde den i sjakk.



«Dumbojet»



Botswana har tidligere gitt 8000 elefanter til Angola og tilbudt hundrevis til Mosambik – og vil nå gjerne sende 20.000 elefanter til Tyskland.

– Det er ikke en spøk, og vi tar ikke nei for et svar, sier Masisi.

Han sier videre at han mener elefantene bør få gå fritt i Tyskland.

UTRYDNINGSTRUET: Både den afrikanske savannelefanten og den afrikanske skogselefanten står på rødlisten til Den internasjonale naturvernunionen. Foto: Mike Hutchings/Reuters

– Om dere liker dem så godt, vær så snill å ta imot denne gaven fra oss.

Botswana har kommet med lignende trusler tidligere. En minister foreslo i mars å fylle Hyde Park i London med 10.000 elefanter, da politikere i Storbritannia tok opp diskusjonen om et mulig forbud mot import av jakttrofeer.

Den tyske avisen Bild har sett nærmere på mulighetene for faktisk å flytte så mange store, ville dyr over lange avstander.

Namibia sendte 150 ville dyr til Cuba med fly i 2013, og i 2022 fløy de 22 elefanter til De forente arabiske emirater.

– Det går an, sier Mawi Louis fra naturreservatet og verneforeningen NASCO i Namibia, om å fly storvilt.

Et Boeing 747 lastefly eller et transportfly av typen Ilushin II-76 ville kunne fungere som «dumbojet», med plass til rundt 18 elefanter om bord.

STOR: De afrikanske elefantene er større enn de asiatiske, og kan bli opptil 7,5 meter lange og veie hele seks tonn. Foto: Jerome Delay/AP

Mer effektivt ville det nok likevel vært å ta i bruk containerskip, ifølge Bild. Verdens største containerskip har teoretisk sett plass til 72.000 elefanter.

Å gjøre alvor av truslene om elefantforsendelsen, ville imidlertid blitt en svært tidkrevende oppgave. Louis anslår at bare 20 elefanter ville det tatt rundt seks uker å fange, akklimatisere og transportere.

Hun har også noen råd med tanke på overlevering.

– Det beste stedet å overlevere elefantene til fru Lemke, er på et åpent jordbruksområde utenfor Berlin, hvor det er kornåkre. Da får elefantene noe å spise, sier hun til Bild.