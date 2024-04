– Det er helt uvirkelig. Alt er utradert

– Gutter, vik unna! Det er medisiner! Dette er utstyr til barna! Det er medisiner og kuvøser som akkurat har ankommet. Vær så snill!

Via høyttaleranlegget på bilen, forsøker lederen av kolonnen å gi beskjed til den desperate folkemengden som har strømmet til.

I bilen sitter blant annet den norske legen Geir Stray Andreassen.

Han og resten av teamet fra organisasjonen Norwegian Aid Committee (NORWAC) har akkurat krysset inn til Nord-Gaza.

Idet kolonnen nærmer seg Gaza by kommer folk løpende mot dem.

– De trodde vi kom med mat. I kolonnen var det tre lastebiler. De hoppet opp på lasteplanet og rev opp kassene, forteller lege Geir Stray Andreassen til TV 2.

Videoer han har tatt fra den dramatiske reisen, viser folk som banker på rutene og klatrer på bilen. En av bilene punkterer.

– Selv om vi hadde en punktering kunne vi ikke stoppe. Det ville vært farlig. Det var desperate folk, sier Stray Andreassen.



– Mangel på utstyr

Nå er de norske helsearbeiderne vel fremme på Al-Awda-sykehuset utenfor byen Beit Hanoun, helt nord i Gaza, og i gang med arbeidet.

Teamet består av de to ortopedene Stray Andreassen og Odd Arild Ågedal, anestesilege Fadi Kabbouli og operasjonssykepleier Alice Skår.

TEAMET: Fra venstre: Ortoped Geir Stray Andreassen, anestesilege Fadi Kabbouli, ortoped Odd Arild Ågedal og operasjonssykepleier Alice Skår. Foto: Privat/Norwac

De er det eneste internasjonale legeteamet på plass i Nord-Gaza for øyeblikket.

Sykehuset det norske teamet jobber ved, er ett av kun to som fortsatt er i drift i Nord-Gaza.

– De mangler veldig mye utstyr. 30 prosent av personalet har blitt borte. De som er igjen er slitne, de har stått på i et halvt år nå, sier Stray Andreassen.



– Hva slags skader har pasientene som kommer inn?



– Her er det ferdigbombet, så det kommer ikke inn like mye akutt som det gjør i sør, sier Stray Andreassen.

– Hit kommer blant annet folk med brudd som har grodd feil, infeksjoner og amputasjoner.

Over 33.000 mennesker er ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet drept så langt i krigen, og over 75.000 er såret.

Flertallet av ofrene er barn og kvinner.

Primærhelsetjenesten i Gaza ligger nærmest i ruiner. Av de 36 sykehusene som var på landområdet, er kun 10 delvis operative.

ØDELAGT: Et team fra FN besøker det ødelagte Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. Det var tidligere Gazas største sykehus. Foto: AFP

– Det er som Hiroshima

De to øverste etasjene av sykehuset er ødelagte etter kampene som raste i desember.

Stray Andreassen er godt kjent i området etter en rekke reiser til Gaza over flere år. Denne gangen kjente han ikke igjen landskapet rundt seg.

– Da vi krysset sjekkpunktet midt i Gaza, kom vi over til et område som er helt uvirkelig. Det er som Hiroshima. Alt er utradert.

Han har flere ganger tidligere vært i Beit Hanoun.

– Det var en gang en fin landsby. Nå er det helt utbombet. Det er ingenting igjen, sier Stray Andreassen.

ØDELEGGELSER: Slik er utsikten fra Al-Awda-sykehuset for det norske legeteamet. Foto: Geir Stray Andreassen/Norwac

På grunn av sikkerhetssituasjonen bor det norske teamet på sykehuset. Det er for farlig å bevege seg ut.

De har med seg tørrmat slik at de ikke skal bruke av maten til lokalbefolkningen.

Stray Andreassen var også i Gaza i januar, da ved Det europeiske sykehuset i byen Khan Younis i sør. Da var han klar på at han ønsket å reise tilbake til Gaza for å hjelpe.

– Jeg føler meg veldig velkommen her. Det er hyggelige mennesker, som er veldig takknemlige. Så er vi så heldige at vi har en utdannelse som gjør at vi kan hjelpe, og det føler jeg litt på, sier Stray Andreassen



– Et ansvar for å hjelpe?



– Ja, det er det.