– Det er helt tydelig at å forby marihuana var en feilslått strategi

NEW YORK (TV 2): Seks av ti amerikanere ønsker å legalisere marihuana til privat bruk. New York ble denne uken den 21. delstaten som åpner for salg i butikker.

New York åpner for salg av marihuana

SALG: Fra og med 29. desember er det lovlig å selge marijuana til personer over 21 år i New York. Foto: Stefan Jeremiah / AP / NTB

Det har blitt solgt mye marihuana i nabolaget East Village på Manhattan opp gjennom årene, men torsdag var første gang det ble solgt på lovlig vis i en butikk.

– Jeg betalte 120 dollar, og det var dyrt. Men det lukter helt fantastisk, sier Lionel Smith. Han var blant de første i køen, som strakk seg rundt kvartalet.

New York legaliserte marihuana til privat bruk i mars 2021, men det har tatt nesten to år før det første marihuana-utsalget fikk åpne.

Lokalet tilhører den veldedige organisasjonen Housing Works, som ble stiftet i 1990 for å hjelpe hjemløse i New York med AIDS.

Chris Alexander, sjefen for det nyopprettede Office of Cannabis Management, fikk æren av å stå for det første kjøpet. Hans kontor bistår nå 900 søkere som ønsker å selge marihuana i New York.

– Vi har mye arbeid som gjenstår, og mange som ønsker å åpne, sa han til de fremmøtte journalistene.

FØRST: Sjefen for New Yorks nye marijuana-kontor ble den første som kjøpte marijuana i storbyen på lovlig vis. Foto: Bebeto Matthews

Endring i ruspolitikken

I 2012 ble Washington og Colorado de to første delstatene som legaliserte marihuana til privat bruk. Ti år er senere nå lovlig i 21 delstater samt hovedstaden Washington, DC. Hvis man inkluderer delstater hvor marihuana er lovlig for medisinsk bruk, havner man på 37 av 50.

På 10 korte år har det skjedd et jordskjelv i amerikansk narkotikapolitikk. I dag sier seks av ti amerikanere at de mener marihuana bør være lovlig til privat bruk.

KØ: Ikke alle som ønsket fikk muligheten til å kjøpe på åpningsdagen. Da dørene stengte kl 19 var det fortsatt folk i kø. Foto: KENA BETANCUR

– Jeg tror folk innser at krigen mot narkotika ikke har fungert og at marihuana ikke leder til farligere rusmidler. Det har medisinske formål også. Det hjelper deg å sove, det er derfor jeg tar det. Det hjelper mot angst, og jeg vil heller ta det enn piller fra et farmasøytselskap, sier JJ, som ikke ønsker å gi etternavnet sitt.

Forbilde for resten av USA

Siden New Yorks guvernør Kathy Hochul og ordfører Eric Adams var opptatt med å håndtere etterdønningene fra snøstormen som har rammet delstaten den siste uken, var det Manhattans bydelspresident Mark Levine som fikk sole seg i glansen av åpningen.

Han har vært en forkjemper for at New York skulle tenke nytt i ruspolitikken.

FOLKEOPINIONEN: På bare 10 år har USA gått fra ingen til 21 delstater som har legalisert marijuana, og meningsmålingene viser at amerikanere flest ønsker at det skal være lovlig. Foto: EDUARDO MUNOZ

– Det er helt tydelig at det å forby marihuana var en feilslått strategi, som endte opp med å sende mange med minoritetsbakgrunn i fengsel. Og det gjorde ingenting for å stanse det store omfanget av bruken av marihuana, sier Levine til TV2.

Han sier at planen er at mange av de kommende butikkene som vil selge marihuana i New York skal drives av folk som tidligere har blitt arrestert for marihuana-besittelse for å gjøre opp for det Levine mener var en urettferdig narkotikapolitikk.

– Dette kommer til å bli en modell for resten av landet, og starten på en ny æra for New York, sier Levine til TV2.