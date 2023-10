I sommer satt Haakon Auke og familien hjemme i Tønsberg og la planer for høstferien. Turen skulle gå til Israel.

Da de landet i Tel Aviv fredag kveld, var alt som normalt.

Men lørdag morgen våknet de av ulende rakettalarmer. Så kjente de bombetrykket.

– Det er helt absurd, sier Auke til TV 2.

RAKETTANGREP: En bygning i Tel Aviv står lørdag i brann, etter å ha blitt truffet av raketter fra Gaza. Foto: Reuters

Våknet av bombetrykket

Da Haakon våknet av de første sirenene, som varslet rakettangrep lørdag morgen, trodde han ikke at situasjonen var så ille.

– Jeg skjønte ikke omfanget, så jeg forsøkte å legge meg til å sove igjen, sier 45-åringen.

OVERRASKET: Haakon hadde aldri dratt til Israel nå, dersom han hadde visst at konflikten skulle eskalere så heftig. Foto: Privat

Han har vært i Israel noen ganger tidligere og fulgt tett med på utviklingen i konflikten. Når han har vær der før, har det vært mindre angrep i dagene før.

– Drar man til Israel, må man regne med mindre angrep. Men ikke dette.

Situasjonen nå er totalt annerledes.

– Vi er fullstendig sjokkert over at situasjonen har eskalert så fort, og hvor massive angrepene er. Det er helt absurd at vi er her akkurat nå, når det som trolig er det største angrepet fra palestinsk side noen gang pågår, sier Auke.

Rett i bomberommet

Da sirenene fortsatte å hyle, og de stadig hørte raketter som eksploderte, begynte alvoret å gå opp for familien.

45-åringen er på feire sammen med sin søter, svoger og deres to tenåringsbarn.



– Vi kom oss ned i resepsjonen på hotellet, der fikk vi klar beskjed om å løpe rett i bomberommet, sier Auke.

EVAKUERER: Haakon og de andre gjestene på hotellet på vei ned i bomberommet. Foto: Privat

Mens de satt i bomberommet, hørte de taktfaste drønn av raketter som traff bakken.



– Da var ikke niesen min på 16 år særlig høy i hatten.

Fulgte ferieplanen

De fant etter hvert ut at de måtte komme seg ut av den folkerike byen Tel Aviv.

Reisen skulle etter planen gå videre til byen Eliot, helt sør i Israel. Familien bestemte seg å følge planen.

Mens stadig nye rakettsirener hylte rundt dem, kjørte de så raskt de kunne mot Eliot.

På veien ble de nødt til å stoppe for å få tak i vann og litt mat. Inne på supermarkedet gikk bombealarmen på ny.

– De ansatte dro oss full fart med ned i bomberommet her også, sier Auke.

Fortalte ikke sannheten

Veien mellom Tel Aviv og Eliot er ganske nær Gaza. Det visste Auke, men ikke de andre i bilen.

– Helt bevist sa jeg bare til svogeren min hvor nær Gaza vi var. Det var ikke nødvendig å uroe de andre mer enn nødvendig, sier den rasjonelle IT-konsulenten.

I DEKNING: Folk tar dekning bak biler, mens israelske soldater tar posisjon under sammenstøt med palestinske soldater nær grensen til Gaza lørdag. Foto: Oren ZIV / AFP

Nå er familien på plass i Eilot, og føler seg ganske trygge. Men de har ikke bestemt hva de gjør videre.

– Dette ble ikke akkurat den ferien vi hadde planlagt. Vi vurderer nå situasjonen, om vi skal bli her litt eller om vi skal prøve å komme oss hjem igjen så fort som mulig, sier Auke.

DØDELIGE ANGREP: Lørdag kveld opplyses det at det totale dødstallet er rundt 400, siden de heftige angrepene startet lørdag morgen. Foto: AFP

Mens Tønsberg-familien sitter og vurderer lørdag kveld, melder TV-kanalen Al Jazeera om kraftige eksplosjoner i Israels hovedstad.

Hamas hevder å ha skutt 150 raketter mot byen der Haakon og familien våknet opp i lørdag morgen.