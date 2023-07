– Det er et skuespill

Det er duket for dag to på Nato-toppmøtet i Litauen. Den offisielle agendaen er fylt med møter, signeringer og fotograferinger.

Dagens hovedperson er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han skal blant annet ha et en-til-en-møte med USAs president Joe Biden.

Det er usikkert hva som vil komme ut av møtet. Den amerikanske presidenten har nylig sagt at Ukraina ikke er klar for Nato-medlemskap. Han mener blant annet at Ukraina må gjennom en demokratiseringsprosess før et medlemskap er relevant.

FORVENTINGER: Zelenskyj ankom Vilnius med store forventinger. Her med Litauens president Gitanas Nausėda under mottakelsen. Foto: Pavel Golovkin

Bidens tydelige språk står i kontrast til andre Nato-land, blant annet Storbritannia, som har valgt en mildere tone.



– Det er USA som passer på at krigen ikke eskalerer, sier Janne Haaland Matlary ved Universitetet i Oslo.

Professoren i statsvitenskap sier at det Biden gjør er å sørge for at Nato ikke slipper inn et land i alliansen som gjør at Nato kommer i direkte krig med Russland.

– Det er USA som er aktøren her. Hvis Nato kommer i krig med Russland, er det USA som står med jobben.



– Det er skuespill

I forkant av toppmøtet kom Ukrainas president med tydelige forventninger. Han ønsket seg en tidsramme for ukrainsk Nato-medlemskap.

SKUESPILL: Janne Haaland Matlary mener Zelenskyj driver skuespill. Foto: Fredrik Hagen

Men det fikk han ikke.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa i stedet at prosessen for å få Ukraina inn i Nato forenkles. Under pressekonferansen ble generalsekretæren grillet av journalister på hvilke krav Ukraina oppfyller – og hvilke de ikke oppfyller.

Zelenskyj reagerte med en krass Twitter-melding, og beskrev Natos avgjørelse som uhørt og absurd.

Matlary mener derimot at Zelenskyj driver skuespill.

– Vi må forstå at Ukraina ikke kan få et Nato-løfte før krigen er over. Det vet Zelenskyj også, sier professoren.



Mens Zelenskyj venter på en formell Nato-invitasjon, får han i mellomtiden løfter om mer våpen og hjelp. Frankrike, Tyskland og USA har nylig gitt nye våpen og militære hjelpepakker til Ukraina, og i går ble det klart at flere land, blant annet Norge, skal trene ukrainske F16-piloter.

FORENKLET PROSESS: Jens Stoltenberg kunne ikke gi en formell Nato-invitasjon til Ukraina, men lovet en forenklet prosess. Foto: INTS KALNINS

Matlary mener at det avgjørende for Ukraina nå er at de ikke har luftherredømme der de skal rykke frem mot russiske styrker. Hun sier det er begrenset hvilke våpen Ukraina får utlevert, for å hindre en eskalering.

– De kan oppleve det som urettferdig, men det er sånn det er.

– Vil ligne en kald krig

Nato-landene har også blitt enige om en drastisk militær opptrapping.



– Det er den mest omfattende forsvarsplanen som alliansen har vedtatt siden slutten av den kalde krigen, sa generalsekretær Stoltenberg.

I den nye forsvarsplanen skal Nato ha 300.000 styrker i høyberedskap. Formålet er å møte truslene fra blant annet Russland.

Matlary beskriver opptrappingen som en ny realitet.

– Vi kommer til å få noe som ligner på en kald krig i lang, lang tid fremover.