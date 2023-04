BLE UTVIST: Justin Jones satt i delstatskongressen i Tennessee, men ble kastet ut av det republikanske flertallet etter at han tok til orde for strammere våpenlovgivning. Han er nå gjeninnsatt som midlertid erstatter for seg selv. Foto: Nicole Hester/USA Today / Reuters / NTB

Den ene eksperten som intervjues til denne artikkelen, trekker paralleller helt tilbake til den gang USA var kjent som «ville vesten», da cowboyer skjøt hverandre med seksløperne sine og innflytterne drepte urinnvånerne.

Den andre eksperten mener at problemet ikke kommer til å forsvinne, at mange flere amerikanere kommer til å dø og at debatten i USA er dysfunksjonell.

Vi snakker om masseskytinger, ja.

690 masseskytinger på ett år

Etter årets hundre første dager, har det vært 146 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive. Det gir et snitt på 1,46 per dag.

USA-EKSPERT: Civita-rådgiver Eirik Løkke mener våpendebatten i USA er dysfunksjonell. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Utrolig nok er dette en nedgang fra 2022, da det var 1,8 masseskytinger per dag. I pandemiårene var det på dette nivået USA lå – tett oppunder to masseskytinger per dag. Toppen ble nådd i 2021, da det var 690 masseskytinger.

– Det er fryktelig høyt. Det er en pervertert del av amerikansk kultur. Og det er trist, sier Eirik Løkke i Civita til TV 2.

– Det har jo med tilgangen til våpen å gjøre, hvor lett det er for amerikanere å få tak i våpen, spesielt håndvåpen og halvautomatiske våpen, som det er lett å skyte mye og fort med, legger han til.

– Du tror med andre ord, for å slå inn en åpen dør, at man bruker våpen oftere hvis man har våpen enn hvis man ikke har våpen?

– Helt åpenbart. Alle kan gjøre dumme ting når de er sinte, og i USA er tilgangen på våpen større enn mange andre land. Det forklarer antagelig ganske mye, mener Løkke.

CNN skriver at antall masseskytinger har økt nettopp fordi det selges flere automatvåpen enn før.

– Det går mer og mer i retning av militære våpen, med høyere dødelighet, sier doktor Eric Fleegler ved Bostons barnesykehus til kanalen.

Solgte 23 millioner våpen i 2020

Våpensalget i USA var rekordhøyt i 2020, med 23 millioner solgte våpen. Dette var en økning på 65 prosent fra året før. Salget holdt seg også høyt i 2021, skriver BBC.

Totalt har det vært 4656 våpenrelaterte dødsfall siden nyttår, hvis man ikke inkluderer selvmord. Tar man med selvmord, er det snakk om hele 11.622 dødsfall forårsaket av skytevåpen.

– Dette problemet vil USA måtte leve med lenge. Mange flere kommer til å dø, fordi tilhengerne tenker at det kan de leve med, sier Løkke.

Det er så mange våpendrap og så mange masseskytinger i USA, at en uke uten en masseskyting er en større nyhet enn en uke med masseskyting.

To av de ferskeste massakrene som er omtalt her i Norge, er mandagens masseskyting i Louisville i Kentucky, der en bankansatt gikk amok og strømmet det hele direkte på Instagram, samt skoleskytingen i Nashville i slutten av mars, der seks personer ble drept.

Lov å bære skjult våpen i Florida

Bare én uke etter skoleskytingen i Tennessee, signerte Floridas guvernør Ron DeSantis en ny lov, som gir innbyggerne rett til å bære skjulte og ladde våpen uten lisens.

Ifølge NBC har nå 26 delstater en eller annen form for lovgivning som tillater innbyggerne å være våpen uten lisens.

DeSantis hadde våpenlobbyen NRA til stede på sitt guvernørkontor i Florida da han signerte loven, på tross av at en fersk meningsmåling blant innbyggerne viste at 77 prosent av dem er helt eller delvis imot.

LØSNET PÅ VÅPENLOVENE: Ron DeSantis signerte i starten av april en lov som tillater innbyggere i Florida å bære ladde våpen skjult. Foto: flgov.com

– Dette er blitt politisert. Republikanerne står last og brast med våpenlobbyen og NRA, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Etter hans oppfatning, er våpenproblemet i USA sammensatt.

– Mye av det skyldes kriminalitet knyttet til narkotika. Både i den forstand at du har gjengene som slåss mot hverandre med skytevåpen, men også tunge brukere av narkotika med skytevåpen, sier Bergesen.

Folkevalgte kastet ut

I delstaten Tennessee ble to folkevalgte kastet ut av Senatet etter at de, høylytt og uten å formelt ha ordet, krevde strengere våpenlover etter skoleskytingen.

– Det er helt absurde reaksjoner. Dette blir en sånn sak hvor man skal vise styrke. Det blir en konkurranse i å være mest mulig for våpen. Det er en veldig negativ spiral, sier Bergesen.

Han merket seg også at det var tre demokrater som Republikanerne foreslo å kaste ut, og at de to svarte politikerne ble utvist, mens den hvite, kvinnelige politikeren så vidt berget seg.

ABSURD: Republikanernes reaksjoner etter de siste skytingene, er absurde, mener Eirik Bergesen. Foto: Erik Edland / TV 2

En av dem som ble utvist, demokraten Justin Jones, mener Republikanerne som stemte for å utvise dem, oppfører seg som hyklere.

– I årevis satt en av deres kolleger, som hadde erkjent seksuelt misbruk av barn, i dette kammeret. Han ble ikke utvist. Et av medlemmene her er dømt for partnervold. Ingen utvisning. Et medlem her tisset på stolen til et annet medlem i kammeret, uten å bli utvist, kommenterte Justin Jones ifølge The Tennessean.

Jones er i ettertid blitt gjeninnsatt av byrådet i Nashville.

PS. Nettstedet Gun Violence Archive definerer en masseskyting som en hendelse hvor minst fire personer blir drept eller skadet.