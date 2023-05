USAs president Joe Biden ga fredag grønt lys for at ukrainske piloter kan få lære å fly det amerikanske kampflyet. Ekspert: – Det skjer ikke i morgen.

– Vi kommer til å få fly. På det nåværende tidspunkt kan jeg ikke si hvor mange, men det er ingen hemmelighet, sier Zelenskyj.



Imidlertid har Ukrainas president forsikret Biden om at flyene ikke vil bli brukt til angrep på russisk territorium.

Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, mener Zelenskyj har grunn til å være trygg på at han får leveransen med F-16-fly.

– F-16 er et fly det er relativt store mengder av, og som har mye understøttelse bak, sier Ydstebø.



YDSTEBØ: Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

NATO-involvering

Å sende jagerfly til Ukraina kan bety at de må ta av fra Nato-flyplasser, påpeker Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov.

Han mener at manglende infrastruktur og bemanning i Ukraina kan gi behov for at F-16-fly i praksis trenger flyplasser på Nato-territorium for å operere. Det vil reise spørsmål om NATOs involvering i konflikten, sier han i en uttalelse.

– Dette har Russland sagt siden de første vestlige våpenleveransene begynte å komme til Ukraina i fjor vinter, sier Ydstebø.

JAGERFLY: Ukraina har lenge ønsket seg moderne jagerfly. Foto: Ahn Young-joon/AP

Ifølge USAs sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, vil amerikanske tropper trene opp ukrainske piloter til å bruke flyene.

– Det skjer ikke i morgen. Det tar tid å bygges opp, trene piloter og bakkemannskap, få konvertert teknikere. Ukraina har vist seg å være gode på å lære seg vestlige materiell, og få det inn i eget system og få tatt i bruk og vedlikeholdt det, sier Ydstebø.

Videre sier Ydstebø at det er en del som undervurderer Ukraina.

– Det er tross alt en industriell og teknologisk stormakt det er snakk om her, dette er det minste problemet for dem, sier han.

Har flydd jagerfly fra sovjettiden

Ukrainas president Voldoymyr Zelenskyj har i lengre tid ønsket seg moderne luftvåpen som jagerfly.

– Det de har flydd tidligere er jagerfly fra sovjettiden. Sånn sett er F-16 enklere å fly, den er datastabilisert og har en helt annen teknologi, sier Ydstebø.

HISTORISK: Zelenskyj mener trekket fra USA er en historisk avgjørelse. Foto: Aage Aune / TV 2

Nato-landene har ennå ikke forpliktet seg til å levere F-16-flyene.

Det er ventet en avgjørelse om å sende F-16-fly til Ukraina i løpet av de neste månedene.

– Det jeg har sett tall på, er at det er snakk om et halvt år konvertering for piloter. De ukrainske pilotene er erfarne og har allerede vært i luftkamp, sier Ydstebø.

– Det store apparatet bak med teknikere, reservedeler og å få understøttelsen på plass, er kanskje vel så krevende som å utdanne pilotene, forteller han videre.

– Kontroll over høydene

Forrige uke gratulerte Russlands president Vladimir Putin den private leiesoldatgruppen Wagner, med støtte fra russiske styrker, med å ha tatt den ukrainske byen Bakhmut.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var tvetydig da han så ut til å innrømme at Bakhmut har falt, og at slaget er avgjort til Russlands fordel. Det er bare ruiner og døde russere der, sa han.

– Russerne har ganske mange styrker i byen, men ukrainerne har begynt å få fremgang nord og sør for byen, sier Ydstebø.

BAKHMUT: Byen er i ruiner. Foto: HANDOUT/Armed Forces of Ukraine / AFP

På et møte med pressen under G7-møtet i Hiroshima søndag sa Zelenskyj at han ikke trodde at byen lenger var under ukrainsk kontroll, og at Bakhmut i dag kun eksisterer «i våre hjerter».



– Det som har skjedd de siste ukene er at russerne har hatt en del elitestyrker, og har presset seg nord og sør for byen. De rullerte på styrkene, og tok inn regulære russiske styrker. Dette fikk ukrainerne med seg og gikk til motangrep, sier Ydstebø.

Han forteller videre at Ukraina begynner å ta kontroll over høydene av byen i nord og sør. Derfra kan de begynne å bekjempe russerne som står i ruinhaugen Bakhmut.

– De kan presse seg videre østover, omringe byen og sette russerne i et stygt dilemma, sier Ydstebø.

KONTROLL: Ukrainerne skal ha kontroll på høydene av byen Bakhmut. Foto: HANDOUT/ Armed Forces of Ukraine / AFP

Kan dette føre til en fordel for ukrainerne?

– Ja, hvis de vet å utnytte det. Bakhmut ligger i et søkk der Ukraina er i ferd med å tygge seg inn i høydene nord og sør. Hvis russerne ikke blir sittende, risikerer de bare å sende flere inn i det som kan bli en gryte. Ukrainerne kan komme seg rundt og isolere dem, og gjøre Bakhmut om til et skikkelig nederlag for russerne, sier Ydstebø.