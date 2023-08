– Det er alltid en risiko

I UKRAINA: Statsminister Jonas Gahr Støre får låne et hotellrom for en dusj og tannpuss etter 10-timers togtur til Ukrainas hovedstad. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

KYIV (TV 2): I ly av nattemørket og i all hemmelighet smugles presidenter og statsministere inn i Ukraina.

Inne i Mariinskyi-palasset i Kyiv legger Volodymyr Zelenskyj hånden på skulderen til TV 2s fotograf.



– Det går bra, ikke stress.

Presidenten smiler. Han står i en kø bak en liten gruppe mennesker som desperat prøver å tømme lommene for all elektronikk.

Alle mobiltelefoner, klokker og andre ting som kan inneholde sender eller mottaker må legges igjen i en boks før vi slipper inn i møterommet.



Utenfor presidentpalasset uler flyalarmene. Igjen, som de har gjort av og på i ett og et halvt år.

Grunnen er at to russiske MiG-31K har tatt av fra en flybase i Russland. Jagerflyene kan avfyre Kh-47m2 Kinzhal supersoniske missiler som kan nå den ukrainske hovedstaden på få minutter.

Denne gangen ble ingen missiler avfyrt.

For hvor farlig er det egentlig for en statsminister eller en president å besøke en krigssone som Ukraina?



Nesten «alle» har vært der.

Biden, Macron, Scholz og en hel rekke andre statsoverhoder fra hele verden. Denne uken besøkte Jonas Gahr Støre Ukraina for andre gang etter krigsutbruddet.

TOGTUR TIL UKRAINA; President Joe Biden. Foto: AP

TOGTUR TIL UKRAINA: Jonas Gahr Støre. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Det har vært over 90 statsbesøk til Ukraina de siste 18 månedene.

Den franske presidenten Emmanuel Macron ankommer Kyiv. Foto: LUDOVIC MARIN Les mer President Joe Biden og sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Foto: Evan Vucci Les mer Tysklands Olaf Scholz. Foto: LUDOVIC MARIN Les mer Canadas statsminister Justin Trudeau. Les mer Ursula von der Leyen, Europakommisjonens president. Les mer

Fly har vært umulig å bruke for å besøke Ukraina. Derfor har Iron diplomacy, som referer til praksisen med å frakte verdens ledere med tog inn i Ukraina, blitt et sterkt symbol.

Nattoget fra den polske byen Przemyśl tar ti timer og er starten på den togdiplomatiske reisen til Kyiv. Store bilkortesjer med blålys, tungt bevæpnede soldater på perrongen og tog som ikke står oppført i rutetabellen har blitt dagligdags for polske togpendlere.

Foto: Daniel Sannum Lauten

Hemmelig

Det var hemmelig, hemmelig, hemmelig.

Reisen til Ukraina var planlagt i flere måneder, men få visste om den.

Rett før sommerferien fikk Jonas Gahr Støre en telefon fra president Zelenskyj. Statsministeren satt i en bil og var på vei til et møte i Nederland.

Støre ble invitert til å feire Ukrainas uavhengighetsdag sammen med president Zelenskyj i Kyiv 24. august.

En enorm sikkerhetsoperasjon, som involverte flere av Norges hemmelige tjenester, var i gang.

Nesten to måneder senere sitter statsministeren sammen med sine nærmeste rådgivere ved et møtebord i togvognen med destinasjon Kyiv.

TOGET TIL UKRAINA: Frankrike president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Italias tidligere statsminister Mario Draghi ved det samme møtebordet. Foto: Ludovic Marin

– Er du redd når du reiser inn i til et farlig sted som Ukraina?

– Jeg er spent, men det gjør at jeg også er ekstra skjerpet. Samtidig er jeg veldig trygg på at jeg på en slik reise har med veldig profesjonelle folk som kan sikkerhet. Med god støtte fra både etterretningstjenesten og utenrikstjenesten, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

MINNEMARKERING: Jonas Gahr Støre legger ned krans for fallende soldater.

Etterretningssamarbeid

Og nettopp de ulike landenes etterretningstjenester er viktig for planleggingen av disse besøkene, mener Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

– Det er en gentlemen’s agreement.

Røseth mener at Moskva ikke søker å ramme statsledere på reiser til Ukraina.

EKSPERT: Tom Røseth.

– Det ville ha eskalert konflikten voldsomt.

– Men hvorfor er det så hemmelig da, når russerne likevel «vet» og ikke ønsker å ramme statsledere på besøk i Ukraina?

– Uforutsette ting kan skje. Det er alltid en risiko, selv om sikringen er god.

Jonas Gahr Støres besøk til Ukraina midt i en krig betegnes som farlig.

Tom Røseth legger til at måten disse reisene gjennomføres på, med et ekstremt sikkerhetsregime, kan gjennomføres ganske trygt.

Hittil finnes det ikke informasjon som tyder på at utenlandske statsledere bevisst har blitt forsøkt angrepet i Ukraina.

– Hvis Moskva aktivt hadde ønsket å ramme statsledere, hadde situasjonen vært en helt annen. Det finnes en slags kontakt mellom etterretningsorganisasjoner som forhindrer dette, sier Rødseth.

På hvilken måte russiske myndigheter blir varslet om forestående statsbesøk til Ukraina vet vi lite om, men USA bekreftet at det var kontakt med Moskva da den amerikanske presidenten gjennomførte sitt topphemmelige besøk til Ukraina i februar.

– Jeg kan bekrefte at vi, noen timer før avreise, informerte Russland om at president Biden skulle reise til Kyiv. Vi kan ikke gi detaljer om hva russerne svarte, eller si noe om innholdet i vårt budskap, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan den gangen.

BIDEN I KYIV: President Joe Biden og president Volodymyr Zelenskyj i februar. Foto: Evan Vucci/ AP

Mye tyder på at amerikanerne informerte Moskva for å unngå alle typer misforståelser og utilsiktede hendelser mellom de to atomvåpenmaktene.

Ukraina-tur midt i valgkampen

– Hvorfor er det nødvendig og viktig å gjennomføre alle disse krevende og potensielt farlige reisene inn i et krigsområde? Er ikke telefon og videokonferanser godt nok?

– Disse reisene betyr veldig mye. De viser samhold og solidaritet, og statslederne kan møtes og ser hverandre i øynene, sier Røseth.

Han mener det er svært viktig at Støre prioriterer slik reiser, også midt i en valgkamp.

– Det er med på å opprettholde håpet i Ukraina, og det opprettholder også forventningene fra egen befolkning hjemme i Norge.

Støre har gnidd søvnen ut av øynene etter den 10 timer lange togturen. Første stopp er en kraftstasjon. I vinter rammet et russisk missilangrep her, og satte ut strømforsyningen i området.

Bilkortesjen med nærmere 10 biler, som avsluttes med en ambulanse, setter kursen mot sentrum av Kyiv. Blant bilene er det flere norske nummerskilt.

PST har på forhånd kjørt pansrede biler til Ukraina, lastet med ekstra drivstoffkanner. Skulle det oppstå en akuttsituasjon, så kan bilene med statsministeren forlate landet uten risiko for å gå tom for drivstoff.

Statsministeren får et kort tjueminutters opphold på hotellrommet (som ikke skal brukes igjen, overnattingen vil skje på nattoget til Polen samme kveld). Han rekker to slurker juice, litt frukt, og tid til en dusj, tannpuss og klesskift.

– Nyttårstale-slipset!

Støre har fått på seg dressen. Han smiler og holder opp slipset for statssekretær Kristoffer Thoner som nikker bekreftende.

En ukrainsk soldat passer på utenfor statsministerens hotellrom.

Foto: Daniel Sannum Lauten

Midt i sentrum av Kyiv er den norske statsministeren gjest på en minneseremoni over fallende soldater.

En familie holder rundt hverandre etter å ha fått en medalje overbrakt av presidenten.

Støre forteller at Zelenskyj er en person som gjør inntrykk på han.

– Zelenskyj deler ærlig og åpent om hvordan det er å være statsleder under angrep. Han ba aldri om få dette ansvaret, men da krigen kom, tok han det.

– Han er pappa og ektemann. Og det de fleste ønsker å vektlegge i livet kan ikke han bruke tid på fordi han står i den jobben han gjør, sier Støre.

Samtidig er Støre klar på at han som statsminister også må ta andre hensyn enn de mellommenneskelige.

– Vi må vurdere alt Zelenskyj sier både grundig og kritisk, for å se hva vi kan bidra med.

Togturen til og fra Ukraina er på totalt 20 timer.

– Det er en 10 timers tenksom togtur, like langt som strekningen Oslo-Mo i Rana.

Statsministeren har fått den nyeste utgaven av New York Times og leser inne på det lille rommet, mens toget rister og skramler i retning Polen.

Han innrømmer at det er stor forskjell på å drive valgkamp som partileder fra Stortinget og som statsminister i regjering.

– Jeg bruker de mulighetene som dukker opp til en liten dupp. Det får jeg både avkobling og energi av.

– Også har jeg som stadig flere nordmenn glede av yoga.

Statsministeren fyller 63 år og overraskes på tog hjem fra Kyiv med kake kjøpt på et lokalt bakeri før avreise. Legg merke til detaljen. Pyntet med sperringer som skal hindre stridsvogner å komme frem, spanske ryttere.

Jernbanediplomatiet fortsetter. Hvem som dukker opp neste gang vet ingen, men at det snart går et nytt tog fra Przemyśl til Kyiv med en hemmelig gjest om bord er sikkert.