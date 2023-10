PÅSTAND OM VÅPEN: Den israelske presidenten sier at det er funnet en manual på hvordan en lager kjemiske våpen på en Hamas-kriger. Foto: Georg Hochmut / AFP

Det israelske forsvaret påstår at det var i forbindelse med Hamas-angrepet den 7. oktober at oppskriften ble oppdaget.

Manualen skal ha blitt funnet på en død Hamas-kriger i Kibbutz Be`eri, hvor det er estimert at 20 prosent av befolkningen på rundt 1100 personer har blitt drept eller kidnappet av Hamas, ifølge Sky News.

Under et intervju med mediehuset, viser Israels president Isaac Herzog frem den påståtte manualen, som skal ha blitt funnet på en minnepenn. Sky News opplyser at de ikke har mulighet til å verifisere påstandene.

– Det er Al Qaida-materiale - offisielt Al Qaida-materiale. Vi har å gjøre med ISIS, Al Qaida og Hamas, sier presidenten overfor mediehuset.

Manualen som presidenten er i besittelse av, skal angivelig vise hvordan en kan utvikle ikke-profesjonelle kjemiske våpen med cyanid.

Offentliggjør bilder

Presidentens Hamas-påstander kommer i forkant av Israels planer om å offentliggjøre bilder og videoer fra Hamas sitt angrep på sivile i Israel den 7. oktober.

Ifølge avisen The Telegraph offentligjøres bildene med hensikt på å belyse krigens alvor, samt å motvirke fornektelse på angrepet.

PRO PALESTINA: De siste dagene har det blitt holdt demonstrasjoner til støtte for Palestina verden over. Foto: Luis Cortes / Reuters

Samtidig som flere land, som både USA og Storbritannia, støtter Israels rett til å forsvare seg mot angrep, har det oppstått massive demonstrasjoner verden over til støtte for Palestina.

Gratulerer Hamas

– Al-Qaida brukte mye tid og krefter på å utvikle et kjemisk våpen basert på cyanid, sier Hamish de Bretton Gordon til Sky News. Han er tidligere sjef for det britiske militærets kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpenregiment.

Han forklarer at Al-Qaida tidligere har utviklet et kjemisk våpen ved å bruke et slikt kjemikalie.

Dokumentene som den israelske presidenten viser frem til mediehuset, påstås å være laget av Al-Qaida. Innholdet på USB-minnepennen skal være datert 2003.

Om eller i hvilken grad det finnes en kobling mellom gruppene og Hamas når det kommer til planleggingen av angrepet på Israel 7. oktober, er ikke kjent.

Ifølge avisen The Guardian har IS og Al-Qaida oppfordret sine tilhengere til å angripe israelske, amerikanske og jødiske mål, noe som igjen øker faren for terrorvold i Midtøsten og i vesten.

Avisen skriver også at grupper med tilknytning til Al-Qaida har sendt gratulasjoner til Hamas etter at de angrep Israel 7. oktober.