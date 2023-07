Det brenner i minst ni middelhavsland

Ni land rundt Middelhavet er rammet av branner, og tusenvis av brannmenn kjemper mot flammene i hele regionen. Evakueringer skjer uventet. Hvis du har bestilt ferie, er det viktig å holde seg oppdatert og vite hva man skal gjøre hvis det blusser opp der du er.

Hellas, spanske Kanariøyer, Portugal, Italia, Frankrike, Kroatia og Tyrkia er alle populære feriemål som er rammet av branner. Situasjonen er enda verre på den andre siden av Middelhavet i Algerie, der minst 34 personer er døde etter branner de siste dagene. I Tunisia står utbrente biler igjen ved en grenseovergang der llden har rast. Også i Syria brenner det ved havna Latakia, der militærhelikoptre kjemper mot flammene.

Også på steder der det ikke brenner, er varmerekordene et stort problem.

– Forskere beskriver den ekstreme varmen som en stille morder, som spesielt påvirker de fattige, de eldre og personer med helseproblemer, skriver Sky News.



De viser til en ny forskningsrapport som anslår at så mange som 61 000 personer kan ha omkommet på grunn av hetebølgene denne sommeren.

ITALIA: Innbyggerne på Sicilia fortviler. Foto: Giovanni Isolino / AFP / NTB

Italia: Ber om unntakstilstand

Italia har vært rammet av stormer i nord, der tre personer har omkommet etter at trær har falt ned, og av varmerekorder i sør. Samtidig har vinden vært sterk, og italienske brannmannskaper har ikke kontroll på branner som raser fra Sicilia til Calabria og Puglia i sør.

Den 26. juli skriver italienske myndigheters sivilberedskap:

– Det er i dag bedt om luftstøtte til slukking av 22 branner; åtte på Sicilia, seks fra Calabria, tre fra Sardinia, tre fra Puglia og en fra Lazio og en fra Abruzzo.



De oppgir at de fikk kontroll på eller slukket 12 av de 22 brannene onsdag.

VIDEO: Også varmerekordene på Sicilia har tatt liv.

Spesielt er Sicilia hardt rammet, og tre personer har omkommet i brannene. I tillegg er det brudd i vann- og strømforsyning øst på Sicilia. Også flytrafikken har vært rammet, spesielt har problemene vært store på flyplassen Catania.

Flere regioner har bedt myndighetene om å erklære unntakstilstand, for å få fortgang i hjelpepakker og støtte til de rammede. Onsdag gikk myndighetene ut med en egen støttepakke til familier og virksomheter som var rammet av hetebølgen, brannene og av stormene i den nordlige delen av landet.

Norsk UD kom tirsdag med en egen pressemelding med reiseråd angående brannene i Italia.

HELLAS: Fortvilelse på Rhodos, der brannene har rast og rasert i ti dager. Foto: Spyros Bakalis / AP / NTB

Hellas: Nye evakueringer

Vi har fulgt fortellingene fra norske turister i Hellas som har måttet evakuere, spesielt på øya Rhodos. Der er titusener av mennesker, både turister og lokale innbyggere, evakuert. Brannene har nådd flere landsbyer og svidd av 10 prosent av øyas utmarksområder.

Det har gått ti dager siden brannene brøt ut, og det er ikke kontroll. Stadig bryter det ut nye branner. De siste 24 timene har det brutt ut 61 branner i Hellas, ifølge brannvesenet. Særlig Magnesia, et kystområde nord for Athen er nå hardt rammet.

Bare de siste timene har en rekke nye evakueringsvarsler blitt meldt på det greske brannvesenets Twitterkonto. Dersom du planlegger å reise til et sted nær de varslede evakueringsområdene, sier det seg selv at man bør tenke seg godt om. UD råder reisende til å kontakte sin turoperatør for å få råd, og ha for all del reiseforsikringen på plass.

Øyene Korfu og Evvia er rammet av skogbranner.

Også på fastlandet brenner det, og onsdag evakuerte innbyggere i byene Volos og Lamia.

I natt rapporterte nyhetsbyrået Reuters at ytterligere to personer var funnet døde etter branner på fastlandet i Hellas i industribyen Volos.

VIDEO: Plutselig begynte alle å løpe.

Men aller verst er det på Rhodos. Brannene har nådd flere landsbyer og svidd av 10 prosent av øyas utmarksområder. Turistperlen er ikke til å kjenne igjen.

PORTUGAL: Her forsøker lokale å redde landsbyen med bøtter og vann. Foto: Patricia de Melo Morieira / AFP / NTB

Portugal: Landsbyer i flammer

Tirsdag begynte det å brenne i en stor nasjonalpark noen mil vest for hovedstaden Lisboa. Også her blåser det kraftig, noe som gjør slukningsarbeidet vanskelig.

Flere landsbyer er evakuert. Ved feriebyen Cascais greide brannmannskaper å få kontroll over en brann onsdag formiddag.

UDs reiseråd til Portugal har ikke blitt spesielt oppdatert, men kjørereglene er de samme som ellers: Lytt til lokale nyheter, kontakt turplanlegger og ha reiseforsikring.

INNSATS: Lokale hjelper brannvesenet mot flammene i Portugal. Foto: Pedro Nunes / Reuters / NTB

Spania

Kanariøyene har vært rammet av skogbranner også tidligere i sommer.

Hundrevis av landsbyboere ble tirsdag evakuert i all hast på Gran Canaria. Brannen har spredt seg svært raskt i et kupert område midt på øya og var få meter fra å ramme et område med viktige antenner på en fjelltopp.



Mange nordmenn ferierer på øya, men det er ikke meldt om branner i de mest belastede turistområdene. Kontakt det norske konsulatet på Gran Canaria og din reiselivsoperatør hvis du har spørsmål.

Det er svært tørt og varmt i hele området, og det er klokt å orientere seg på forhånd selv om det ikke er meldt om branner i området.

Kroatia

Tirsdag begynte det å brenne i et område som ligger kun 12 kilometer fra middelalderbyen Dubrovnik. Det er sterk vind i området. Det brenner også i fylket Split-Dalmatia lenger nord i landet.

Det ble også meldt om at landminer fra 1990-tallet gikk av på grunn av brannene.

Her finner du rådene fra UD om Kroatia.

TOPSHOT - A woman salvages produce from the remains of a burnt building in the aftermath of a forest fire near the town of Melloula in northwestern Tunisia close to the border with Algeria on July 26, 2023. At least 300 people were evacuated by sea and by land from Melloula, according to the Tunisian national guard, as fires raged again there on July 24. A severe heatwave has been reflected across much of southern Europe and northern Africa, killing dozens and forced mass evacuations. (Photo by FETHI BELAID / AFP) Foto: FETHI BELAID

Tyrkia: Kystby evakuert

Et sykehus og flere boliger er evakuert ved kystbyen Kemer, der brannmannskaper for tredje dag på rad forsøker å slukke en brann. Ifølge myndighetene er bebyggelsen ikke truet.

Frankrike: Flyplass truet

Utenfor Nice har det brutt ut brann like ved den internasjonale flyplassen. Brannen har ikke fått stor oppmerksomhet i det rådende nyhetsbildet.

VANN: Etter en storbrann i Algerie bærer en kvinne vann tilbake til landsbyen Melloula nordvest i Tunisia nær grensen til Algeria den 26. juli. Foto: FETHI BELAID

Algerie og Tunisia: 34 drept

Landet med flest dødsofre ligger på andre siden av Middelhavet. I Algerie er 34 mennesker døde etter at det har brutt ut en stor skogbrann langs kyster.

Brannen har også rammet to grenseoverganger, der utbrente biler er etterlatt på veiene.

I Tunisia er 300 personer evakuert ut fra kysten med båter ved hjelp av den tunisiske nasjonalgarden, etter at brannen brøt ut den 24. juli.

Syria: Militæret settes inn

Det brøt ut store branner nær Latakia i Syria tirsdag. Den intense hetebølgen preger landet.

Militærhelikoptre og brannmenn er satt inn mot flere branner i regionen.