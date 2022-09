– Det blir verre eller mye verre etter valget

«UTSATT OMRÅDE»: Gottsunda er av politiet regnet for å være en belastet bydel av Uppsala. Foto: Frode Hoff / TV 2

Søndag går svenskene til valg.

Lov og orden, kriminalitet og gjengvold har dominert dagsorden i den svenske valgkampen, og det er ikke så rart:

Det har nemlig vært 1889 skytinger i Sverige de siste fire årene, og 262 mennesker har blitt drept, ifølge SVT.

Bare så langt i år har det vært 47 dødsskytinger.

Nabolandet vårt er nå i europatoppen i dødelig skytevåpenvold.

Det har fått politikerne på begge sider av blokkene til å snakke om gjengkriminalitet og utsatte bydeler på inn- og utpust.

«Særlig utsatt område»

Bydelen Gottsunda utenfor Uppsala er på politiets liste over «særlig utsatte områder». Der er innbyggere helt uenige i beskrivelsene politikerne kommer med.

– Hele debatten om bydelene er misvisende, sier America Vera-Zavala, sjef ved det lokal teateret i bydelen.

Hun har jobbet med teater rundt om i Sverige i over 20 år, det siste av dem har hun vært sjef ved Gottsunda Dans og Teater. Her tilbys det gratis dansegrupper med profesjonelle instruktører, foredrag og forestillinger for nabolaget.

– Vet at vi redder liv

Hun mener det mest grunnleggende problemet er de økonomiske forskjellene.

– Vi som er her lever våre liv, vi elsker og dør som alle andre. Forskjellen er fattigdommen, som er radikalt større her enn i andre områder, sier Vera-Zavala.

LEI AV STIGMA: America Vera-Zavala er teatersjef for Gottsunda Dans & Teater utenfor Uppsala. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun understreker at problemene som politiet beskriver i aller høyeste grad eksisterer i bydelen, men at ugjerningene til noen få preger inntrykket av hele lokalsamfunnet.

– Fordommene og stigmaet som skapes rundt disse områdene er veldig problematiske. Folk blir sett ned på. Barna har det i kroppen, de vet at det nærmest er forventet at de blir kriminelle, forteller teatersjefen.

SAMLINGSSTED: Gottsunda Dans & Teater er i ferd med å sette opp en ny forestilling. Foto: Frode Hoff / TV 2

Teateret fungerer som lokalt samlingspunkt som gir lokale unge og voksne et tilbud hvor de kan utfolde seg.

– Jeg vet at vi redder liv hver dag, sier Vera-Zavala.

Vil stemme blankt

En av de som har latt seg inspirere av teateret er skuespiller Petter Roman. Han er oppvokst i Gottsunda, har spilt i film og teater og skal nå spille på hjemmescenen for første gang.

– Jeg elsker Gottsunda, jeg har stort sett bare gode minner herfra, sier Roman.

Han jobber også på fritidsgården med lokale ungdommer og sier de trenger et tilbud, og ikke minst møtes på sine egne premisser.

– Det er et tøffere miljø nå enn tidligere. Jeg tror det er mer risikabelt å være ung nå enn da jeg selv var ungdom, sier Roman.

GOTTSUNDA-GUTT: Petter Roman (t.v) er skuespiller ved Gottsunda Dans & Teater. Han er vokst opp i bydelen utenfor Uppsala. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han forteller blant annet om et annerledes rusmiljø enn tidligere. Selv om det har vært flere tiltak i bydelen de siste tiårene har ikke Gottsunda kommet seg av politiets liste. Petter Roman tror ikke politikerne klarer å komme med noen løsninger som vil endre situasjonen.

– Det er for mange kortsiktige løsninger. Jeg kommer til å stemme blankt for å vise at jeg ikke tror på noen av dem, sier han.

– Rasistisk valgkamp

Heller ikke teatersjefen er optimistisk foran valget.

– Vi ser valgkampmateriell med bilder av ungdommer i hettegenser, med slagordet «ingen unge skal bli kriminelle». Så skjønner vi at det er sånn en kriminell ser ut, sånne ungdommer som bor her, sier hun.

America Vera-Zavala reagerer kraftig på skarp ordbruk mot bydelene fra alle partier.

– Dette er den mest rasistiske valgkampen jeg har opplevd i min levetid. Rasismen er normalisert, det er virkelig ikke bare den ekstreme høyresiden som står for det. Alt dette, denne dehumaniseringen tærer på oss, det senker menneskers verdi og respekt, fortsetter hun.

– Ansvarsløs politikk

De fleste partiene i Sveriges riksdag vil ha strengere straffer og mer politi, men partiet som mobiliserer flest velgere på temaet, er det ytterst til høyre – Sverigedemokratene (SD). Ifølge TV 2s siste snittmåling ligger de an til å bli Sveriges nest største parti, med 19,47 prosent.

– Sverige har hatt en veldig ansvarsløs politikk i de senere år, med tildels veldig stor innvandring, men også en ganske kravløs integreringspolitikk, sier SD-leder, Jimmie Åkesson til TV 2.

– Da har vi skapt segregering og utenforskap og det har ført til den type gjengkriminalitet, forslumming av store bydeler og da havner vi her.

I SIGET: Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna ligger på målingene an til å bli Sveriges nest største parti. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Partiet vil blant annet stoppe all asylinnvandring fra land utenfor Sveriges naboland, opprette visitasjonssoner der politiet kan ransake personer uten at det foreligger mistanke om noe kriminelt og fjerne statsborgerskapet til utenlandsfødte som begår grov kriminalitet.

– Hva slags belegg har dere for å si at deres forslag, som eksempelvis høyere straffer, faktisk fungerer?

– Om farlige mennesker faktisk sitter innelåst så kan de ikke begå nye lovbrudd mot lovlydige mennesker. Det er det som er utgangspunktet her, sier Åkesson.

«Somalitown»

Statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna kan forstå at innbyggere Gottsunda har opplevd valgkampen som rasistisk.

I HJEMKOMMUNEN: Sveriges statsminister Magdalena Andersson har fire dager på å overbevise nok velgere til fire nye år som statsminister. Onsdag drev hun valgkamp hjemme i Uppsala. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det har vært en veldig skarp tone. Sverigedemokraterna risikerer nå å bli Sveriges nest største parti, og der er det flere som stadig kommer med både fremmedfiendtlige og rent rasistiske uttalelser, sier Andersson til TV 2.

Andersson har selv fått kritikk etter hun kom en uttalelse om at partiet ikke ønsker egne «Somalitowns», «Little Italy» eller «Chinatown» i Sverige. Til TV 2 utdyper statsministeren hva hun mente med uttalelsen.

– Vi sosialdemokrater har alltid villet at vi skal bo og leve blandet sammen. Det er bare sånn man kan skape et mer likeverdig samfunn og en vilje til å løse samfunnsproblemer sammen.

SLAGORD: Socialdemokraterna har styrt i Sverige i åtte år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Den siste perioden har antall dødelige skyteepisoder økt. Ditt slagord er at Sverige kan bedre. Hvorfor skal da velgerne stemme på deg?

– Fordi vi har en lang rekke forslag for å ansette flere politi enn noen gang, og den største straffeskjerpelsen mot gjengkriminalitet noen gang. Men også fordi vi, i motsetning til høyresiden, vil bryte strømmen av nyrekruttering som fører nye unge gutter inn i kriminalitet, sier Andersson.

Narkotika og penger

På venstresidens ytterfløy finner vi Vänsterpartiet. Leder Nooshi Dadgostar mener de andre partiene har misforstått.

– De forstår ikke at det handler om narkotika og penger, sier Dadgostar til TV 2.

På spørsmål om hva som skiller hennes politikk fra de andre på justisfeltet, svarer hun:

– Vi vil satse på å ruste opp tollen, og sørge for at det finnes sosialtjeneste og politi som passer på at de som tenker på å gå ut og ta dop. Er man avhengig skal man selvsagt få hjelp med avhengigheten sin, sier Dadgostar.

AMERIKANSKE TILSTANDER: Partileder i Vänstrepartiet, Nooshi Dadgostar, mener å se en amerikanisering av det svenske sammfunnet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Vänsterparti-lederen ser også med bekymring på politiets oppklaringsprosent.

– Syv av ti saker blir ikke oppklart av politiet. Vi har et bredt program for å støtte opp politiet i å oppklare disse sakene og rettsforfølge disse personene. Så må vi klare å renske bort narkotikaen. Alle som tar narkotika bidrar til å støtte opp om denne kriminelle virksomheten, sier Dadgostar.

Hun mener også kjernen i problemet handler om økende økonomiske forskjeller.

– Slå du i stykker et samfunn, skaper du store økonomiske kløfter og får et amerikanisert samfunn – da får du også en amerikanisert kriminalstatistikk.