Den føderale domstolen som håndterer spesialetterforsker Jack Smiths tiltale mot Donald Trump for ulovlig forsøk på påvirkning av valgresultatet i 2020, besluttet mandag at rettssaken skal starte 4. mars neste år.

– Folk har rett på en rask og effektiv konklusjon i denne saken, sier dommer Tanya Chutkan ifølge Reuters.

4. mars lander midt i primærvalget hos Republikanerne.

– Det blir ikke mer oppsiktsvekkende tidspunkt, for å si det sånn, sier USAs TV 2-ekspert Eirik Bergesen.

En tredjedel av stemmene

Dagen etter at Smith holder sitt åpningsinnlegg om anklagene mot den tidligere presidenten, er det nemlig «supertirsdag» for Republikanerne.

Da skal 15 delstater stemme over hvilken kandidat de ønsker å se som partiets presidentkandidat i november.

– Det er jo da en tredjedel av alle stemmene ved valget skal fordeles, så dette garanterer at Trumps rettssaker er det som vil prege valgkampen, sier Bergesen.

Han ser for seg at Trump-tilhengere vil klage på at dette er rettslig innblanding i en politisk prosess, men påpeker at domstolens handlefrihet var begrenset når det gjelder valg av dato.

– Det handler ikke om at det skal være samtidig med supertirsdag, men så lenge i forkant av valgdagen som mulig, forklarer Bergesen.

Trumps advokater ba retten om oppstart i april 2026. Det var på grensen til useriøst, mener Bergesen.

– Ja, i realiteten er det jo det. Etterforskninger og forberedelser av rettssaker tar lang tid i USA og det skal det også gjøre, men her har påtalemyndighetene jobbet hardt og dedikert for at det ikke skal komme rett før valgdagen.

Storjury-beslutning

Bergesen poengterer også at det er en storjury, bestående av vanlige amerikanere, som har bestemt at påtalemyndighetenes sak mot Trump er så sterk at det kreves en rettssak her.

Rettsaken skal holdes i en føderal (nasjonal) domstol, men Trump er også tiltalt i en sak om forsøk på ulovlig innblanding i delstaten Georgia.

Der ble det mandag klart at det 6. september vil bli avholdt et første rettsmøte, der Trump vil bli informert om tiltalen mot ham og trolig vil ta stilling til skyldspørsmålet.