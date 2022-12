Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener at det eneste akseptable utfallet av krigen i Ukraina er at Russland ikke klarer å oppnå det president Vladimir Putin ønsker.

I en samtale med Eirik Løkke hos Civita ved Universitetet i Oslo, blir Stoltenberg spurt om hva han tenker om at mange mener at Vesten må hjelpe Putin med å finne en vei ut av krigen som han vil akseptere.

– Vi jobbet intenst diplomatisk i ukene før invasjonen for å få til en diplomatisk løsning. Det gjorde også andre Nato-allierte. I ettertid er vi helt sikre på at det allerede var bestemt å gå inn i Ukraina, svarer Stoltenberg.

Han poengterer at de fleste kriger ender med en forhandling, men at det er hvordan det ser ut på slagmarken som avgjør hva man kan oppnå ved et forhandlingsbord.

Militær makt avgjørende

– Premissene og hvordan det skal se ut, skal ikke Nato mene noe om. Det skal Ukraina mene noe om. Hvis aggressoren vinner, blir det ikke varig fred. Det blir ikke fred hvis Putin tar over Ukraina. Det blir iallfall ingen varig fred. Jeg støtter Ukrainas rett til å forsvare seg selv, sier Stoltenberg.

Han poengterer hvis man ønsker en fredelig, fremforhandlet løsning på krigen i Ukraina, er det viktig å støtte Ukraina militært nå.

– Det er først når Putin skjønner at han ikke oppnår at han vil militært ønsker å oppnå, at han vil være villig til å gi noe ved forhandlingsbordet som er i nærheten av å trygge Ukraina som en selvstendig nasjon, sier Stoltenberg.

– Nato skal forbli en organisasjon av Nord-Europa og Amerika. Ingen mener at Nato skal bli en organisasjon for hele verden, sier organisasjonens generalsekretær Jens Stoltenberg under torsdagens civitafrokost i Oslo.

ADVARER MOT KINA: Stoltenberg mener at Kina er en stor, langsiktig trussel. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Verdensrommet stadig viktigere



På spørsmål om hvordan fremtiden til Nato ser ut etter at krigen i Ukraina er over, og etter at Russland trolig er blitt mer avhengig av Kina, sier Stoltenberg at Kina på lang sikt er den største trusselen mot Vestens samfunnsmodell.

– Russland er den mest akutte trusselen mot oss, men Kina er den store, tunge og langsiktige utfordringen for våre verdier og vår samfunnsmodell, sier Stoltenberg.

– Kina er ikke en fiende og Kina er ikke sett på en akutt trussel, slik vi refererer til Russland, men Kinas økonomiske, militære og politiske makt og innflytelse er en utfordring for våre verdier, for vår sikkerhet og for våre interesser. Og det har betydning for Nato, legger han til.

Selv om Nato ikke skal være en global forsvarsallianse, er virkeligheten slik at truslene er globale, argumenterer han.

– Terrortrusselen er global. Cybertrusselen er global. Vi får cyberangrep fra Kina, Nord-Korea og hele verden. Verdensrommet blir stadig viktigere også i en militær sammenheng, også med avanserte, kineiskse systemer. Den ideen om at vi kan være en liten region, som bare forholder oss til de mest nære truslene, er grunnleggende feil. Alt henger sammen, sier Stoltenberg.

Advarer mot naivitet overfor Kina

Han advarer vestlige land mot å inngå avtaler mot Kina som gjør dem avhengige av Kina.

– Det er ikke lenge siden vi hadde en debatt i Europa om 5G-nettverket og Kina, hvor mange europeiske ledere sa «det er en kommersiell beslutning». Det er ikke en kommersiell beslutning hvilke selskaper som kontrollerer helt grunnleggende nettverk for våre samfunn, som 5G. Kinesiske selskaper er ikke vanlige selskaper. De er kontrollert av det kinesiske kommunistpartiet.

– Den naiviteten jeg noen gang møter, er nesten forstemmende, konstaterer han.