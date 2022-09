Det aller mest dyrebare dronningen eide

Det britiske monarkiet er verd omtrent 88 milliarder dollar.

Dronningens formue er mye mindre, men det er likevel ikke snakk om småpenger: Hennes majestet etterlater seg 500 millioner dollar i personlig formue, ifølge Forbes Magazine.

Hun har hatt rollen som leder for selskapet som forvalter kongehusets midler, og denne betydningsfulle posisjonen går videre etter hennes død. Selskapet har eiendommer til en verdi av 28 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Blant eiendommene er skotske eiendommer, kronens eiendommer, hertugdømmene Lancaster og Cornwall, og Buckingham og Kensington Palace.

BERØMT: Kronen og den berømte 106-karats Koh-I Noor-diamanten var å se på kisten. Foto: Alastair Grant / NTB

«The Firm»

Kongefamiliens forretningsimperium, også kalt Monarchy PLC, ble mye omtalt da Prins Harry og Meghan lot seg intervjue av BBC etter at de trakk seg tilbake fra kongefamilien.

Med det trakk de seg også tilbake fra milliardforretningen. Det har lenge vært kontroverser rundt hvem som skal få være en del av kongefamiliens milliardfirma og hvem som ikke skal være med.

– Det er et veldig formalisert influenserforetak, forklarer David Haigh, leder for Brand Finance.

Men i motsetning til profiler som The Kardashians, tjener ikke Windsor-familien noe på selve forretningsdriften.

Monarchy PLC eier blant annet Buckingham Palace til en verdi av 4,9 milliarder dollar, Kensington Palace til en verdi av 630 millioner og en rekke kjente, store eiendommer. Eiendommene lar seg ikke selge, siden de verken er privat eller offentlig eiendom.

ETT AV FIRE: Dette Faberge-mosaikk-egget fra 1914 er ett av fire egg i den kongelige samlingen. Foto: POOL

Det er kanskje like greit, for hvis Kong Charles måtte betale 40 prosent arveavgift på alle eiendommene, hadde det blitt en dyr arv. I stedet fortsetter alle eiendommene å være knyttet til den utvalgte delen av Windsor-familien.

Slott og Fabergé-egg

Dronningen eier Sandringham House og Balmoral Castle, ifølge Business Insider.

Hun var også investor og kunstsamler. I samlingen hennes er det verd å nevne et verdifullt Fabergé-egg, og malerier av den franske impresjonisten Claude Monet.

Det meste av disse eiendommene vil gå videre til kong Charles, men det er slett ikke sikkert han får alt. Etter reglene skal han kun motta de personlige eiendelene som dronningen «spesielt har tilegnet etterfølgeren».

Forbes Magazine, Business Insider og en rekke andre medier skriver at kong Charles arver det meste av dronningens formue. Loven som beskytter kongelig arv mot arveavgift verner kun arv som overleveres til tronfølgeren.

Dersom dette er riktig, vil det si at dronningen kan tildele for eksempel et originalt Fabergé-egg til en annen person i familien eller en venn – men da må arveavgift på 40 prosent betales.

CORGY: Dronningen etterlot seg to corgyer og en rekke hester. Foto: Reuters

Det aller mest dyrebare

Kanskje ikke dyrest, men helt klart kjærest for dronningen, var hestene og hundene hennes.

Siden faren hennes ga henne en corgi til hennes attenårsdag i 1944, har hun eid over 30 corgier. De hadde et eget rom i Buckingham Palace, og skal ha levd gode hundeliv. De fikk mat fra en gourmetkokk, og det ble skiftet laken i kurvene deres hver dag.

Men fra 2012 ba hun om at ingen nye hunder skulle tas inn, skriver the Independent. Dronningen ville ikke dø fra en hund, sa hun. Likevel endte det med at corgyene Fergus og Muick flyttet inn like før ektemannen Phillip gikk bort.

Hun hadde tenkt på hundene og hva som skulle skje med dem ved hennes bortgang.

– Ingenting overlates til tilfeldighetene, sier kongelig korrespondent Victoria Arbiter til The Independent, som sier det ikke er noen tvil om at en plan er lagt for livene deres.

Også hunder og hester vil sannsynligvis bli værende i kongefamilien, spekulerer Arbiter, og føyer til:

– Alle dronningens barn ville ta dem imot med åpne armer.