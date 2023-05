Desperat jakt etter fire barn som forsvant etter flystyrt

FLYSTYRT: Det er få veier gjennom jungelen, og for de som bor her, er det vanlig å reise med slike småfly. Foto: Carcarol

Over 100 soldater med spesialtrente hunder leter utrettelig etter barna som var om bord i et fly som styrtet 1. mai, skriver AFP.

SAVNET: Barna har vært savnet i snart tre uker. Flyet styrtet i en del av Amazonas som ligger i Solano, Caqueta i Colombia Foto: Carcarol

Tre voksne er funnet omkommet, deriblant flygeren og barnas mor, men ingen av de fire barna ble funnet i eller ved vraket.

Funn av spor

Blant barna er det en 11 måneder gammel baby. De andre er 13, 9 og 4 år gamle.

Redningsmannskap tror at barna har begynt å vandre gjennom jungelen etter ulykken. De har funnet både fotspor og gjenstander etter dem, ifølge TV-kanalen Carcarol.

SPOR: Tidligere denne uka ble det funnet flere spor i jungelen. Foto: Carcarol

Fra et militærhelikopter over jungelen spilles et lydopptak over høyttaler med stemmen til barnas bestemor:

– Kjære. Stå stille. Ikke gå videre. Hvis du hører etter høyttaleren, så bli der så de han komme og hente dere. Og hvis du er sliten, vet bare Gud. Farvel, datter.

Vant til jungelen

Meldingen er rettet mot Lesly, den eldste av barna. Bestemoren, Fidencio Valencia, sier det er håp om at barna er i live fordi de er vant til å være i jungelen.

Barna er fra urbefolkningsgruppen Huitoto, som er kjent for å leve i pakt med naturen.

FUNN: Et av barna som er savnet er bare 11 måneder gammel. 17. mai ble denne flasken funnet i jungelen. Foto: Colombian army / AFP

Onsdag fant letemannskapene et krypinn laget av pinner og løv, noe som ga nytt håp om å finne barna i live.

Det er også funnet en saks, sko og hårstrikk på bakken. En tåteflaske og en halvspist frukt er også funnet.

FUNN: Denne posen med hårstrikker ble funnet 17. mai. Foto: Colombian army / AFP

Gleden sto i taket da Colombias president, Gustavo Petro, onsdag tvitret at barna var funnet i live. Men kort tid etter trakk han nyheten tilbake.

– Jeg er lei meg for det som har skjedd. Militære styrker og urbefolkningssamfunn kommer til å fortsette sin utrettelige leting for å gi landet nyhetene vi venter på, skrev Petro på Twitter torsdag.

Leteaksjonen har fått navnet «operasjon håp». Det er svært vanskelig terreng i området, med trær som blir over 40 meter høye.