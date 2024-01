DeSantis og Haley gjøv løs på hverandre i debatt

Med Donald Trump fraværende rettet Ron DeSantis og Nikki Haley sine skyts mot hverandre i siste debatt før republikanerne skal velge sin presidentkandidat.

Debatten, som ble sendt på CNN, ble holdt i Des Moines i Iowa. Trump holdt et velgermøte på rådhuset i den samme byen, en seanse som ble sendt på Fox News.

Fyrte løs

Tidligere FN-ambassadør Haley og Florida-guvernør DeSantis beskyldte hverandre for å snakke usant.

– Vi trenger ikke nok en lavmælt politiker som bare forteller deg hva hun tror du ønsker å høre for at du skal stemme på henne, for så å bli valgt og gjøre det giverne befaler, sa DeSantis.

Haley viste på sin side til et nettsted hennes valgkampstab har laget for å bevise det de mener er en rekke løgner fra DeSantis. Hun omtalte motstanderen som «desperat».

Under debatten lovet DeSantis å fullføre grensemuren Trump startet på under sin tid som president og at det vil bli null asyl for papirløse migranter.



SVARER: Donald Trump på det Fox News-sendte TV-møtet. Foto: AP/Carolyn Kaster

Mandag 15. januar starter den formelle kampen om å bli republikanernes presidentkandidat med valgmøter i nettopp Iowa. 23. januar er det primærvalg for begge partier i delstaten New Hampshire.

Trump har en overbevisende ledelse på meningsmålingene og ligger godt an til å bli partiets kandidat.

Både DeSantis og Haley har sagt de vil støtte Trump om han blir valgt til partiets kandidat selv om han blir domfelt.

– Jeg vet hvem det blir

Donald Trump, republikanernes sannsynlige presidentkandidat, nekter å si hvem han vil stille til valg sammen med, men sier han vet «hvem det blir».

Trump kommenterte spørsmålet på et velgermøte sendt på Fox News fra Des Moines, delstatshovedstaden i Iowa, onsdag.

Dette skjedde samme kveld som de to andre vesentlige kandidatene, Ron DeSantis og Nikki Haley møttes til den TV-sendte debatten fra samme by. Trump har ikke deltatt i noen av de fem debattene mot de andre kandidatene.

På møtet ble Trump utfordret på valget av visepresidentkandidat, kjent som «running mate».

– Det kan jeg faktisk ikke fortelle deg. Altså, jeg vet hvem det blir, sa den tidligere presidenten.

Han ble også spurt om han var villig til å knytte bånd med noen av sine nåværende rivaler i kampen om å bli partiet presidentkandidat.

– Ja, sikkert, svarte han.

Trekker seg

Tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie trekker seg fra Republikanernes nominasjonskamp. Han har vært den tydeligste kritikeren av Donald Trump.

Christie kunngjorde avgjørelsen på et arrangement i New Hampshire onsdag.

– Målet mitt har aldri vært å bare være en stemme mot hatet og spliden og den egoismen som har preget partiet vårt under Donald Trump, sa han.

– Jeg har alltid sagt at hvis det kom et tidspunkt i denne valgkampen hvor jeg ikke kunne se en vei for å nå det målet, så ville jeg slutte. Og i kveld er det klart for meg at det ikke er noe mulighet til å vinne nominasjonen, og det er grunnen til at jeg avslutter presidentvalgkampen min i kveld, fortsetter han.

TREKKER SEG: Chris Christie kunngjorde onsdag at han trekker seg fra Republikanernes nominasjonskamp. Foto: AP/Robert F. Bukaty

Bare 2 prosent

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters hadde han støtte fra kun 2 prosent av republikanske velgere på landsbasis. I den samme målingen får tidligere president Donald Trump en oppslutning på 49 prosent.

Christies avgjørelse kan hjelpe de andre kandidatene Nikki Haley og Ron DeSantis, som i målingen får oppslutning på henholdsvis 12 og 11 prosent.

Den 61-årige tidligere guvernøren understreket onsdag at han ønsker å forsikre seg om at Donald Trump aldri blir USAs president igjen og sa at det er viktigere enn hans personlige ambisjoner.