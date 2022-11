DeSantis med brakseier i Florida: – På kollisjonskurs med Trump

DeSantis vant over demokraten Charles Crist, som var republikansk guvernør før han ble valgt til Kongressen som demokrat. DeSantis regnes som klar presidentkandidat om Donald Trumps ikke stiller.

Det klare valget av DeSantis er et tegn på at Florida, som tidligere var en vippestat, går i stadig mer republikansk retning.

– Dette var den beste valgkampen i Floridas politiske historie, sa DeSantis i sin seierstale.

Kan dette bli den nye presidentfamilien i USA? Ron DeSantis på scenen sammen med kona Casey og deres barn. Foto: Rebecca Blackwell / AP / NTB

– Overveldende

USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Norce-instituttet sier DeSantis vant en suveren seier.

– Det var ventet at DeSantis ville vinne enkelt, kanskje tosifret, men med kanskje 20 prosentpoeng er simpelthen overveldende og overraskende stor margin, sier Mjelde til NTB.

– Husk at Florida tradisjonelt er en vippestat som DeSantis vant med knappest mulig margin i 2018.

Mange spår at det nå blir en betent valgkamp internt i partiet mellom DeSantis og Trump fram mot presidentvalget i 2024.

– DeSantis er på mange måter det heteste navnet i republikansk politikk. Det er vanskelig å se for seg at han ikke vil utfordre Trump. Det sies at Trump er redd DeSantis, sier Mjelde.

Men har er fortsatt usikker på om DeSantis vil klare en overgang til et nasjonal kandidatur.

– Det er forskjell på delstatsvalgkamp og nasjonal valgkamp. DeSantis er fortsatt en uprøvd politiker, selv om han satt i Kongressen.

– På kollisjonskurs

Professor Stephen J. Farnsworth ved University of Mary Washington tror DeSantis har styrket sitt kandidatur opp mot Trump.

– Ron DeSantis og Donald Trump ser ut til å være på kollisjonskurs, sier Farnsworth til NTB.

Han påpeker at det er få ting som styrker en kandidat så mye som en overveldende seier.

– DeSantis har mer vind i seilet nå, men samtidig vil Trump ta på seg æren for alle republikanske seire, så kampen om 2024 er fortsatt jevn i Det republikanske partiet, sier han.