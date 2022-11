DeSantis er partiets nye gullgutt: Utfordrer Trump

VALGSEIER: Den 44 år gamle republikanere, Ron DeSantis, ble gjenvalgt som guvernør i Florida med 59,4 prosent av stemmene. Her feirer han på scenen med konen Casey og deres tre barn på scenen 8.november. Foto: MARCO BELLO

Ronald Dion DeSantis, bedre kjent som Ron DeSantis, er en 44 år gammel republikaner som siden 2019 har sittet som Floridas guvernør.

8. november ble han med 59, 4 prosent av stemmene gjenvalgt til fire nye år med en real brakseier over demokratenes Charlie Crist.

I sin seierstale hintet DeSantis sterkt til presidentkandidaturet, da han flere ganger understreket at «Dette kun er starten».

Hvem er DeSantis?

Ron DeSantis er født i Florida i 1978. Moren var sykepleier og faren installerte TV-bokser. Han utmerket seg tidlig som en dreven baseballspiller, og ble kaptein på skolelaget til prestisjefylte Yale University.

Etter å ha blitt uteksaminert med en grad i historie, gikk han videre til å studere rettsvitenskap ved vel så prestisjetunge Harvard University. Under studiet tjenestegjorde han også som juridisk rådgiver for den amerikanske marinen, og ble utplassert både ved den mye omdiskuterte interneringsleiren Guantanamo Bay og i Irak.

I 2005 giftet han seg med nyhetsankeren Casey Black, som han har tre barn med.

HEMMELIG VÅPEN: Enkelte peker på DeSantis sin kone, Casey DeSantis, som hans hemmelige våpen. Som en tidligere kjent nyhetsanker og overlevende etter brystkreft, er hun en som vekker empati hos flere. Foto: MARCO BELLO

Startet krig mot Disney og demokratene

Det er de siste årene Ron DeSantis virkelig har skapt overskrifter, i regi av å være guvernør for Florida siden 1. januar 2019.

Det særlig for hans håndtering av covid-19 pandemien som hans motstandere mente var for løssluppen. Samt hans immigrasjonspoltikk og for å ha startet en åpen krig mot en av statens største arbeidsgivere: Disney.

I 2022 sørget han for å få gjennom reformen «Foreldres rettigheter innen utdanning» (Parental Rights in Education), som begrenset diskusjoner om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved offentlige skoler. Kritikere ga reformen kallenavnet «Don`t Say Gay» (Ikke si homofil).

DISNEY: Disney har rundt 77.000 arbeidstakere i Florida og er med det en av statens største arbeidsgivere. DeSantis sanksjonerte selskapet hardt da de uttalte seg om en av hans reformer. Foto: John Raoux/AP

Disney sin CEO, Bob Chapek, gikk ut i media og kritiserte lovgivningen. DeSantis responderte med å frata selskapet, som har 77.000 arbeidstakere i staten, en rekke skattekutt og sin status om selvstyre.

DeSantis sine tilhengere applauderte dette. Andre bet seg merke i hvilke juridiske utfordringer og potensielle negative utslag det ville få for Floridas innbyggere, som risikerte å ta konsekvensene i form av høyere skatt. Noen skattebetalere saksøkte derfor Ron DeSantis.

Videre har DeSantis vært en forkjemper for å innskrenke retten til abort. I april 2022 innskrenket han retten til selvbestemt abort fra 24 uker til 15 uker. Til sammenligning er retten til selvbestemt abort i Norge tolv uker. To måneder senere forkastet Høyesterett i USA Roe v. Wade, og dermed frafalt presedensen for nasjonal rett til selvbestemt abort.

SKAPER OVERSKRIFTER: Ron DeSantis har skapt en rekke overskrifter i regi av å være Floridas guvernør. Foto: John Raoux

Ytterligere overskrifter skapte DeSantis da han i september sendte to passasjerfly med udokumenterte immigranter til Massachusetts.

En rekke republikanere applauderte ham da for å ta del i den republikanske innsatsen for å transportere migranter til demokratiskledede byer og stater, ofte uten noen advarsel. Kritikere satte derimot spørsmålstegn ved lovligheten av dette.

Trump med frontalangrep mot DeSantis

En som utvilsomt har merket seg Ron DeSantis medvind og ikke liker det, er tidligere president Donald Trump.

76 år gamle Trump og hans nærmeste rådgivere har i flere uker signalisert en nært forestående kunngjøring om en presidentkampanje. Trump har uttalt at han «veldig sannsynlig vil stille som presidentkandidat», og at en stor nyhet vil komme 15. november.

En som kan stå i veien for Trump, er DeSantis og hans ambisjoner.

Dersom DeSantis melder sitt kandidatur vil han ha gått fra å være en guvernørkandidat som Trump i mellomvalget i 2018 offentlig ga sin støtte, til å bli Trump sin største konkurrent.

Den kampen ønsker ikke Trump.

KUNNGJØRING?: Donald Trump har uttalt at han kommer med en stor nyhet 15.november. Flere spekulerer i om det betyr at han vil kunngjøre sitt kandidatur til presidentvalget for 2024. Foto: Andrew Harnik

Natt til torsdag kom Trump med en lengre uttalelse hvor han gikk til frontalangrep mot DeSantis. Trump kalte DeSantis for «illojal og en politisk lettvekter» og tok æren for DeSantis sin valgseier i 2018:

«...Ron hadde lav oppslutning og ingen penger. Jeg fikset hans kampanje, hvilket totalt hadde falt sammen».

DeSantis på sin side har foreløpig ikke gitt noe offentlig svar til kritikken fra Trump. I sin valgkampanje i år tok han avstand fra Trump ved ikke å nevne ham, eller konspirasjonene om at Trump ble frastjålet valgseieren i presidentvalget i 2020.

RIVALER: Trump sin støtte til DeSantis i forkant av mellomvalget i 2018, er nå en saga blått. Natt til torsdag gikk Donald Trump til frontalangrep mot DeSantis. Foto: GAELEN MORSE

Flere stempler Trump som taper

En rekke eksperter har kalt mellomvalget for en fullstendig krise for Trump, og pekt på hvordan velgere har tatt avstand fra den tidligere presidenten ved ikke å stemme på de kandidatene Trump offentlig ga sin støtte.

Amerikansk og internasjonal media er ikke sparsommelige i kritikken av Trump. Ei heller med å fyre opp under rivaleriet mellom Trump og DeSantis. New York Post legger regelrett skylden på Trump for det relativt dårlige valgresultatet til republikanerne, og mener republikanere er ferdige med ham. Wall Street Journal og CNN omtaler Trump som valgets største taper, og britiske The Guardian skriver fyldig om hvordan «lærling nå vender seg mot mester».

Det videre spørsmålet blir så hva som skjer dersom Donald Trump eller Ron DeSantis kunngjør sitt presidentkandidatur for 2024, og når de i så fall vil gjøre det.