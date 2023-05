Derfor vil Ukraina komme med en motoffensiv

En stor ukrainsk motoffensiv mot Russland har lenge vært varslet der flere eksperter har spådd at dette skal skje denne våren.

Holder kortene tett til brystet

Per Erik Solli, forsvarsanalytiker ved NUPI, sier det har vært tegn til en motoffensiv lenge med tanke på opprustning, klargjøring og opptrening.

– Kanskje mer konkrete og visuelle forberedelser som har vært til forsvar fra russisk side, de har bygget et komplekst forsvarssystem på andre siden av grensen, sier Solli.

ANALYTIKER: Per Erik Solli forsvarsanalytiker ved NUPI. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Han forteller videre at ukrainerne holder kortene veldig tett til brystet.

– Hva de har tenkt til å gjøre, når de har tenkt til å gjøre det og hvordan, det er gradert og under offentligheten, sier Solli.

– Et PR show av dimensjoner

Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, mener ukrainerne er bevisst om det meste, inklusivt det psykologiske.

– Det spiller de på både mot oss i vest, russerne og mot sin egen befolkning. Den psykologiske dimensjonen av den lille raiden som gikk inn i Belgorod i Russland. Den type raid er helt normalt, men det skjer som regel på nattestid stilt og rolig, men nå var det et PR-show av dimensjoner, sier Ydstebø.

LANDMAKT: Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Ydstebø forteller at det ikke var spesielt omfattende, men de fikk veldig mye ut av det.

– Det ser man fra en del andre ting og på hvordan de bygger det opp. Det viktigste er nok det praktiske som skjer, det er de ukrainske angrepene på Russlands bakre områder, både på okkuperte og i tillegg har det vært en del angrep på installasjoner og jernbaner på russisk side, forteller han videre.

Ydstebø mener det handler om å svekke Russlands evne til å møte en motoffensiv.

– Å ødelegge logistikk, altså forsyninger, artilleri ammunisjon, lager, kommando plasser og militær ledelsessystem, kutte forsyningslinjer, spesielt jernbaner. Russisk logistikk er avhengig av jernbaner, og alt dette er med på å gjør det mer sannsynlig for å få til fysiske resultater, sier Ydstebø.

DONBAS: Den 59. mekaniserte brigade holder stand ved frontlinjen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Solli er enig i at det man ser av sabotasjeaksjoner kan være et forspill til en motoffensiv.

– Det er et vanlig mønster i krigshistorien at slike ting skjer som en del av forberedelsesfasen. Det har også en psykologisk effekt, men også en praktisk militær effekt, sier Solli.

– Må ha rett type folk

Frontlinjen er lang, det er snakk om en 1500 kilometer lang grense.

– Vil russerne klare å holde dette?

– Da må de ha folk nok til det, og de må ha rett type folk. Slik som det er nå, selv med det de har mobilisert og ut ifra det de har tapt, så stilles det spørsmål ved to ting: Det ene er om de har avdelinger som kan stå i skyttergravene og ta juling, holde, å ikke stikke av. Det andre er om de er i stand til å kontre ukrainske angrep, om de har mobile reserver som kan settes inn å konsentreres der Ukraina velger å gå inn, sier Ydstebø.

FRONTLINJEN: Donbas. Frontlinjen er flere kilometer lang. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Han understreker at det er en svært lang frontlinjene der de har bygget mengder av stillinger og sperringer av ulik kvalitet og type.

– Det store spørsmålet er om de har våpen og folk. Gode nok folk, de rette typer folk og gode nok store avdelinger til å bemanne dette, og drive et aktivt forsvar av en slik forsvarslinje, påpeker Ydstebø.

Solli mener at ukrainerne har en relativt brukbar oversikt.

– Det som vil telle både for offensiven og for defensiven er dette med moral og kampvilje. Så langt har det vært styrken til ukrainerne, selv om de militært sett og tallmessig er militært underlegne Russland, sier Solli.

DONBAS: Russerne har bygget mengder av stillinger og sperringer av ulik kvalitet og type ved fronten. Foto: Simen Askjer / TV 2

– De har klart å forsvare seg, til og med i fjor ha en motoffensiv tilbake mot russerne, nettopp fordi de har den sterke viljen til å vinne og viljen til å ta motgang og tap, understreker han.

Har høy moral og kampvilje

Har de klart å beholde det?

– Ja, de har overraskende høy moral og kampvilje. Presidenten deres, Zelenskyj, spiller selvsagt en nøkkelrolle i dette, men den ukrainske befolkningen er ganske robust, sier Solli.

NØKKELROLLE: Solli mener at Zelenskyj har en nøkkelrolle. Foto: Aage Aune / TV 2

– Til tross for at russerne har angrepet dem over lang tid med langtrekkende våpen, missiler, ballistiske missiler og angrepsdroner i byer og områder rundt hele Ukraina. I tillegg til harde kamper langs frontlinjen over lang tid, har de klart å beholde sin kampvilje og moral. Ikke bare blant militære styrker men også i sivilbefolkningen, understreker Solli.

Solli sier også at den politiske støtten rundt regime og militærvesen er relativt høy.

Narretiltak og finter

Ydstebø mener at det handler om å balansere hva som er det strategisk mest optimale å gjør, opp imot det som er praktisk mulig å få til med de styrkene du har når det kommer til motoffensiven.

– Ser man på kartet, altså det som tegner seg opp, er deler av den russiske hovedstyrken med på å angripe sør i Zaporizjzja mot Mariupol berdyansk. Det er helt opplagt, det er så opplagt og at der har russerne bygd antagelig de tetteste forsvarssystemene sine for å møte nettopp noe slikt, sier Ydstebø.

UKRAINA: Den 59. mekaniserte brigade holder stand ved frontlinjen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Han mener at det er mulig at dersom ukrainerne vurderer de forsvarssystemene til å kunne tas, kan det være overraskende i seg selv hvis de angriper der.

– Det vi ser vil være en mengde med narretiltak og finter, og kanskje mindre angrep andre plasser for å prøve å få russerne til å gjøre tilstrekkelig med feildisponeringer, til at det kan åpne seg en mulighet, sier han.

ZAPORIZJZJA: Komyshuvakha i Zaporizjzja fylke, Ukraina. Innbyggerne i landsbyene langs frontlinja i Zaporizjzja fylke opplever daglig bombing og ødeleggelser. Foto: Aage Aune / TV 2

– Om det ikke gir det mest optimale resultatet, kan det starte en serie med mindre angrep, over sommeren og høsten, som kan akkumulere en gevinst som gjør at Ukraina fortsatt beholder initiativet, fortsatt kan ta føringer og kan jobbe videre om nødvendig gjennom vinteren med å slite ned og degradere de russiske styrkene, forteller Ydstebø videre.

– Tror ikke Russland tåler det

Hva skjer dersom Ukraina ikke lykkes?

– Selv om de ikke lykkes som forventet i år, må vi støtte dem til neste år og året etter der igjen slik at Ukraina ikke taper denne konflikten mot Russland, og at Russland ikke får en gevinst av det. Det er ikke bare viktig for Ukraina, men også veldig viktig for Europas fremtid både på kort og lang sikt, sier Solli.

BAKHMUT: Artilleri blir skutt mot russiske stillinger ved frontlinjen nær Bakhmut. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Han mener det er mye som står på spill nå.

– En eventuell motgang i år må gjøre at vi ikke mister håpet og troen på dem, sier Solli.

Viseformann i Russlands sikkerhetsråd og landets tidligere president, Dmitrij Medvedev, uttalte fredag at krigen kan vare i flere tiår.



– Jeg tror ikke Russland tåler det. Gitt at Ukraina har to av verdens tre største økonomier bak seg, EU og USA, og Russland har BNP på nivå med Italia, sier Ydstebø.