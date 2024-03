Derfor vil ikke Trump slå seg konkurs

Klokken tikker for Donald Trump. Mandag må han betale 4,8 milliarder kroner til delstaten New York.

16. februar ble Donald Trump dømt til å betale 3,7 milliarder kroner i bot til delstaten New York, som straff for omfattende bedrageri over flere år. I tillegg ble han dømt til å betale renter på en drøy milliard.

Totalt må han ut med 4,8 milliarder norske kroner innen mandag 25. mars.

– Det ser jo dårlig ut. Han har gått til ulike banker og forsikringsselskaper som utsteder gjeldsbrev og ikke hatt noe suksess med det, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

USA-EKSPERT: Eirik Bergesen følger amerikansk politikk tett, blant annet i podkasten Det store bildet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Trump-leiren har henvendt seg til 30 selskaper som tilbyr kausjon, men ingen av dem vil hjelpe 77-åringen, angivelig fordi de ikke tar imot eiendom som sikkerhet. Derfor har advokatene hans opplyst retten om at han ikke klarer å betale gigaboten innen fristen.



Tilbyr én milliard

– Han har jo tidligere forklart i retten, under ed til dommeren, at han har 400 millioner dollar (4,2 milliarder norske kroner, red.anm.) i likvide midler. Dette er også den samme summen som han sa at han hadde i cash da han prøvde å kjøpe Buffalo Bills for en del år siden, legger Bergesen til.

Det er helt riktig.

– Jeg har mer enn 400, ganske betydelig mer enn 400 millioner dollar i kontanter. Det er bare i kontanter, sa Trump under ed i april i fjor.

– Det viser seg at det har han nok ikke, konstaterer Bergesen.



Trump ønsker å anke bedrageridommen, men for å gjøre det, må han betale hele boten først. Dette er standard i delstaten New York, for å sikre at folk ikke bruker tiden frem til ankesaken på å bruke opp eller gjemme pengene sine.



Nå ligger håpet i at en ankedomstol lar Trump få anke uten å betale alt. Han har tilbudt seg å betale én milliard kroner i stedet for hele beløpet.

I RETTEN: Donald Trump ble dømt for bedrageri. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

– Jeg tror Trump kommer til å vinne frem i en eller annen domstol og få botsbeløpet betydelig redusert. Det har helt tydelig vært tendensen i de andre sakene han er involvert i, sier Hilmar Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Hvis Trump ikke betaler, kan statsadvokat Letitia James ta panterett i og selge eiendommene hans, eller andre eiendeler som fly eller helikoptre. James kan også be retten om lov til å forsyne seg fra bankkontoene hans.



– Hvis han ikke har midler til å betale, vil vi be retten om få beslaglegge eiendelene hans, forteller James til ABC News.

James er allerede i gang med prosessen. Ifølge CNN ble det sendt inn begjæringer til en domstol i Westchester County allerede 6. mars. Det er en indikasjon på at delstaten forbereder seg på å beslaglegge Trumps golfbane og private eiendom Seven Springs.

Det samme er gjort i New York City, hvor Trumps eiendommer blant annet inkluderer Trump Tower, et hotell og flere leilighetsbygg.

– Ekstremt skadelig

En utvei for Trump er å erklære seg konkurs. Kilder nær den tidligere presidenten sier til The Washington Post at det foreløpig ikke er aktuelt.

– Han vil heller at Letitia James dukker opp med sheriffen på 40 Wall Street og gjøre et stort nummer ut av det enn å si at han er konkurs. Han tenker på hva som vil fungere politisk. En konkurs ser ikke bra ut for ham, men at hun beslaglegger eiendommene hans kan gjøre det, sier en kilde nær Trump til hovedstadsavisen.

CNN skriver at Trump nå er i panikk-modus.

Eirik Bergesen mener at en konkurs vil få dramatiske konsekvenser for den tidligere presidenten.

– Det vil være ekstremt skadelig. Allerede nå er dette veldig skadelig, for hele dommen handler om at han ikke er så rik som han har sagt. Når han da i tillegg ikke klarer å betale boten sin, så er jo dette det avgjørende beviset på at han ikke er så rik som han hevder at han er, sier Bergesen.

Undersøkelser i 2016 viste at en vesentlig andel av Trumps velgere stemte på ham på grunn av hans omdømme som eiendomsmogul og vellykket forretningsmann.

Nå får dette imaget skikkelig juling.

– Hvis de nå skal demontere disse Trump-skiltene på landemerkene hans i New York, så er det så dramatisk at det vil ha en stor påvirkning på valgresultatet, sier Bergesen.

Han tror bedragerisaken plager Trump mer enn straffesakene han har i vente.

– Trump var synlig preget i retten. Dette går på hele hans eksistens som forretningsmann, sier Bergesen.

Hilmar Mjelde tror imidlertid at Trump kan klare å snu også dette til noe fordelaktig.

– Jeg tror Trump bare tjener på dette politisk. Han vil bruke offerkortet igjen. Han kommer til å si at det er Joe Biden som konfiskerer eiendommene hans, tror Mjelde.

Tiggerbrev

Hvilke muligheter gjenstår for Trump dersom han ikke klarer å betale boten og heller ikke ønsker å slå seg konkurs? Det er ikke lett å se for seg et annet utfall enn at Letitia James beslaglegger eiendeler fra Trump.

KAN BLI BESLAGLAGT: The Trump Building på 40 Wall Street er en av eiendommene Donald Trump risikerer å miste. Foto: Ted Shaffrey / AP / NTB

– Vi er innstilt på å sørge for at boten blir betalt til newyorkere. Økonomisk bedrageri er en forbrytelse uten ofre. Han bedrev bedrageri i massiv skala. Dette var ikke en tabbe eller slurv, sier James til ABC.



Trump kan potensielt tjene mange milliarder på Truth Social, gjennom at eierselskapet Trump Media & Technology Group fusjonerer med Digital World og blir børsnotert. Dette skal Digital World-eierne stemme over fredag, ifølge BBC.

Utfordringen her er at Trump ikke vil kunne selge aksjene sine før etter seks måneder. Børsnoteringen kompliseres av at nåværende og tidligere ledere i selskapet er involvert i fire søksmål i tre delstater, skriver The Washington Post.

The Independent skriver at Trump torsdag sendte ut et «tiggerbrev» til tilhengerne sine, hvor han ber dem donere penger for å hjelpe ham med å betale boten.

«Hold dine skitne hender unna Trump Tower», er tittelen i eposten, hvor Trump skriver at den «sinnssyke, radikale demokraten Letitia James vil beslaglegge mine eiendommer i New York. Det inkluderer ikoniske Trump Tower».

Trump-tilhengerne har vært ivrige på å donere penger til ham tidligere, men 4,8 milliarder kroner er en høy terskel å gå over.

I et intervju med Fox News vil ikke Trumps advokat Alina Habba utelukke at Trump kan forsøke å skaffe penger fra Russland eller Saudi-Arabia, som en siste utvei.

– Jeg kan ikke snakke om strategi, svarer Habba.

Dette alternativet skremmer Michael Cohen, Trumps tidligere advokat.

– Som amerikanere bør vi være veldig bekymret for hvor pengene kommer fra. Hva om det kommer fra Saudi-Arabia, Qatar eller Russland via en bakdør? Da har vi en presidentkandidat med gjeld til en utenlandsk aktør. På bekostning av amerikansk sikkerhet, sier Cohen til MSNBC.