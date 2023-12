– Derfor velger Putin krig

FULL JOBB: Generalsekretær Jens Stoltenbergs viktigste oppgave i 2024 blir å holde NATO samlet om fortsatt støtte til Ukraina. Første dagen i oktober starter han et nytt liv utenfor militæralliansen. Foto: Santiago Vergara / TV 2

BRUSSEL (TV 2): NATO-sjef Jens Stoltenberg advarer om at president Vladimir Putin forbereder en opptrapping av krigen mot Ukraina. – Putins erfaring er at når han bruker militærmakt, så oppnår han det han vil.

– Putin må forstå at han ikke vinner fram, sier Stoltenberg i et intervju med TV 2.



Jens Stoltenberg er i gang med sitt tiende år som generalsekretær i NATO. Den siste dagen i september neste år forlater han Brussel.

Statsminister i Nederland, Mark Rutte, er favoritt til å etterfølge Stoltenberg.

TRAPPER OPP: Russlands president Vladimir Putin vil bruke vinteren som våpen ifølge Jens Stoltenberg. Foto: Sergei Guneye/Pool via AP Les mer IETTERFØLGER?: Mark Rutte er favoritt til å bli ny generalsekretær i NATO. Han har vært pådriver for jagerflykoalisjonen for Ukraina. Her med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj på Eindhoven Military Air Base. Foto: Handout / Ukrainian Presidential Press Service / AFP Les mer

Så lenge det er krig i Europa, er NATO-sjefens viktigste oppgave å få medlems-landene til å støtte ukrainerne.



– Hvordan er situasjonen på slagmarken i Ukraina nå?



– Det er intense kamper. Det er store tap. Mange mennesker som blir drept, Mange som blir såret, sier Stoltenberg til TV 2.

Vi møter ham i NATOs TV-studio i hovedkvarteret i Brussel.

– Det er klart at vi alle hadde ønsket at ukrainerne hadde hatt større framgang på slagmarken dette året, enn det de faktisk har hatt, innrømmer han.



FRIGJORT: Ukrainerne har tatt tilbake rundt halvparten av det territoriet Russland erobret i starten av krigen, ifølge NATO-sjefen. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

– Putin vil angripe andre



Da krigen startet fryktet mange at Ukraina ville kollapse og tape krigen i løpet av noen dager.

– Ukrainerne har frigjort omtrent halvparten av det landet russerne tok i begynnelsen av krigen.

– Du har sagt at vi må forvente dårlige nyheter. Hvorfor har du behov for å forberede oss på det?

– Fordi vi ser at russerne nå lager opp et stort antall raketter, missiler og forbereder nye store luftangrep mot Ukraina. De har tenkt å bruke vinteren som et våpen.

TRENGER HJELP: Ukraina trenger store mengder våpen og annen hjelp fra NATO-landene også i 2024, for å forsvare Ukraina mot angrepene fra de russiske styrkene. Foto: Dmitri Lovetsky/AP Les mer TRENGER HJELP: Ukraina trenger store mengder våpen og annen hjelp fra NATO-landene også i 2024, for å forsvare Ukraina mot angrepene fra de russiske styrkene. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters Les mer TRENGER HJELP: Ukraina trenger store mengder våpen og annen hjelp fra NATO-landene også i 2024, for å forsvare Ukraina mot angrepene fra de russiske styrkene. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP Les mer TRENGER HJELP: Ukraina trenger store mengder våpen og annen hjelp fra NATO-landene også i 2024, for å forsvare Ukraina mot angrepene fra de russiske styrkene. Foto: Gavriil Grigorov/Pool via AP Les mer TRENGER HJELP: Ukraina trenger store mengder våpen og annen hjelp fra NATO-landene også i 2024, for å forsvare Ukraina mot angrepene fra de russiske styrkene. Foto: AP / NTB Les mer TRENGER HJELP: Ukraina trenger store mengder våpen og annen hjelp fra NATO-landene også i 2024, for å forsvare Ukraina mot angrepene fra de russiske styrkene. Foto: MAXIME POPOV Les mer

Stoltenberg sier det er NATO-landene, som har ansvar for å få på plass ammunisjon, reservedeler og alt annet Ukrainia trenger for å holde krigen gående.

– Hvorfor er det grunn til å tro at hvis Ukraina taper, vil Putin angripe andre land?

– Fordi vi ser et mønster. President Putin har vært ansvarlig for brutal krigføring. Først i Tsjetsjenia, så Georgia. Han oppnådde på mange måter det han ville. Så brukte han brutal militærmakt i Syria med store menneskelige lidelser.

Stoltenberg sier Ukraina-krigen begynte da Putin tok kontroll over Krim.

– Så ventet han i åtte år og gikk inn med en fullskala invasjon av hele Ukraina. Hans erfaring er at når han bruker militærmakt, så oppnår han det han vil. På et eller annet tidspunkt må han se at dette ikke lenger nytter.

VÅR SIKKERHET: Stoltenberg understreker at våpen fortsatt er veien til fred og sikkerhet i Ukraina, men også for sikkerheten i Europa. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Bare våpen kan overbevise Putin

Stoltenberg sier dette er grunnen til at det er viktig å støtte Ukraina. Ikke bare for å støtte ukrainerne, men fordi det er i vår egen sikkerhets interesse.

– Er våpen fortsatt veien til fred?



– Det er det, fordi det er bare våpen til Ukraina som kan overbevise Putin om at han ikke vinner på slagmarken. Vi må huske hva dette er. Dette er en angrepskrig. Putin, Russland kan slutte denne krigen i morgen ved å slutte å angripe sin nabo. Ukrainerne har ikke den muligheten.

Hvis ukrainerne slutter å slåss blir det ikke fred, sier Stoltenberg.

– Det blir okkupasjon, de taper krigen og opphører å eksistere som selvstendig demokratisk land.



– Burde ikke NATO presse mer på for fredsforhandlinger?



– NATO var veldig hardt og tungt engasjert i det diplomatiske arbeidet, før denne krigen brøt ut. Det var møte her på NATO-kvarteret, så sent som i januar, med russerne, i noe som heter NATO-Russlandsrådet. Vi fikk jo et ultimatum fra president Putin.

MØTTES: Russerne ville ha kontroll over Ukrainia, de var ikke interessert i diplomati før krigen startet, fiølge Stoltenberg. Som statsminister møtte han Vladimir Putin flere ganger. Foto: Maxim Shipenkov / EPA

Han husker møtet ble avsluttet med en invitasjon til å finne en politisk og diplomatisk løsning.

– Men russerne var helt tydelige på at de var grunnleggende sett ikke interessert i det. De var interessert i å få kontroll over Ukraina, og gikk til en fullskala invasjon. Men igjen, vi er for en forhandlet demokratisk fredelig løsning.

Stoltenberg sier Putin kan avslutte krigen i morgen.

– Så lenge han tror han kan vinne mer på slagmarken enn ved forhandlingsbordet, så velger han krig. Og den eneste måten å overbevise Russland om at de ikke vinner på slagmarken, det er å gjøre ukrainerne militært sterke til å stoppe dem.

Stoltenberg mener støtten til Ukraina ikke har kostet vestlige land spesielt dyrt.

– Det er viktig å huske at ukrainere betaler med menneskeliv hver eneste dag. Vi betaler i kroner, øre, euro, dollar. Og sannheten er at NATO-land ikke har betalt en veldig høy pris så langt for denne krigen.



Han gjør et unntak for høyere energipriser.

Duoen Putin-Trump

I Kongressen i USA blokkerer deler av det republikanske partiet en støttepakke til Ukraina. I EU gjør Ungarns president Viktor Orban det samme. Stoltenberg sier det er hans og andre politiske lederes ansvar å sørge for at støtten fortsetter.

MOT TRUMP OG PUTIN? Valget i USA kan ende med at Putin og Trump igjen blir kolleger, Stoltenberg er trygg på at USA vil stå ved sine forpliktelser i NATO. Foto: Brendan Smialowski / AFP

– Blir du motløs inne i mellom?

– Jeg blir ikke motløs, men jeg ser at det er en del av det. Det er jo alvoret i det som nå skjer. En krig der det handler om hvem som holder ut lengst. Det er brutalt, for det handler om menneskeliv.

I november er det presidentvalg i USA. Tidligere president Donald Trump kan vinne det valget.

Stoltenberg viser til at det er amerikanerne som bestemmer hvem som skal bli president.

– Jeg tror og er trygg på at USA kommer til å stå ved sine NATO-forplikelser.



Han har jobbet med både president Obama, Trump og nå Biden som generalsekretær. Og uansett politiske forskjeller, er det ikke uvanlig at en amerikanske president kritiserer andre medlems-land for å bidra for lite til spleiselaget NATO.

NATO-SAMARBEID: Militæralliansen er i ferd med å trappe opp aktiviteten på den såkalte østflanken på grunn av krigen i Ukraina. Her fra en NATO-øvelse på Sardinia tidligere i år. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer NATO-SAMARBEID: Militæralliansen er i ferd med å trappe opp aktiviteten på den såkalte østflanken på grunn av krigen i Ukraina. Her fra en NATO-øvelse på Sardinia tidligere i år. Foto: Santiago Vergara / TV2 Les mer NATO-SAMARBEID: Militæralliansen er i ferd med å trappe opp aktiviteten på den såkalte østflanken på grunn av krigen i Ukraina. Her fra en NATO-øvelse på Sardinia tidligere i år. Foto: Santiago Vergara / TV2 Les mer

– Min erfaring er at uavhengig av hvem som er president, så ser alle verdien av, også for USA, å ha mange venner i NATO.



Hjem til Norge

Før han tar fatt på de siste ni månedene som generalsekretær, blir det julefeiring.

– Jula for meg er å være sammen med familien min, altså kona mi, barna mine, men også sammen med søsteren min og hennes familie. Og det er hyggelig. Det er en tradisjon som har blitt annerledes etter at mine foreldre fra noen år siden døde.

Han håper på skiføre.

– Jeg går mye mindre på ski enn jeg har gjort på mange, mange år, for det er dårlig med å skiføre i Brussel.

Kona Ingrid ordner flere gaver enn han.

Før var det mange flere små barn og mye flere gaver. Vi har blitt litt flinkere til å begrense litt antall gaver. Så det gis gaver, men ikke i overdådige former, som det var da barna var mindre.