Derfor tror han verden går under

Uroen i Midtøsten er en del av jordens undergang. Det tror et betydelig antall religiøse.

Stadig flere er overbevist om at dommedag er nær.

Etter krigen i Midtøsten har ideen fått bein å gå på, også her i Norge.

Det kan få store konsekvenser.

DOMMEDAGSPROFET?: Bjarte Ystebø er daglig leder i Kristen Media Norge og lager TV-sendinger der han blant annet snakker om dommedag. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ideene om endetiden finner vi i en rekke religioner, både i islam, jødedom og kristendom.

Gjennom historien har ulike hendelser, fra lysende kometer på himmelen til pandemier og klimaendringer, blitt tolket som tegn på at verden slik vi kjenner den, går under.

Bjarte Ystebø er en av få kristne ledere i Norge som åpent vil fortelle at han tror vi lever i endetiden.

Han mener at det aller viktigste tegnet på det er gjenopprettelsen av staten Israel, slik det er beskrevet i Bibelen flere steder.

– At flere nasjoner i verden samler seg mot Israel som en felles fiende er et veldig typisk endetidstegn, sier Ystebø til TV 2.



Politiske og militære begivenheter, som at Israel blir klaget inn for Den internasjonale domstolen i Haag, angrepet fra Hizbollah og Hamas bidrar til å bekrefte profetiene, mener han.

– Galskap



I Det mosaiske trossamfunnet i Oslo, merker rabbiner Joav Melchior at uroen i Midtøsten også får konsekvenser for jøder utenfor Israel.

TORAEN: Rabbi Joav Melcior tror heller Toraen - eller det som tilsvarer Det gamle testamentet i Bibelens - forteller hvordan menneskeheten kan bevege seg fremover, enn at det er en oppskriftsbok for endetiden . Foto: Tom Rune Orset

Men i motsetning til et mindretall i den israelske regjeringen, tror ikke Melchior at vi kan bruke de hellige skrifter som konkret veikart for det som skjer i regionen akkurat nå.

– De ekstreme er en veldig liten gruppe, men de har veldig tro på det de mener.

Melchior fremhever særlig noen av bosetterne på Vestbredden – eller Judea og Samaria som enkelte omtaler det som.

– Noen av dem som kan man finne på fjelltoppene der er villig til å gjøre ekstreme ting fordi de tror at Gud er på deres side.

Men det er galskap når de da ikke har bakkekontakt, understreker Melchior.

Himmel og helvete

På få år har dommedagsteorier gått fra et undergrunnsfenomen til å også finne veien inn i høyere utdanning og forskning.

– Dommedagsteorier er fortellinger om endetiden og hva som skal skje i tiden rett før verden går under, forklarer professor Liv Ingeborg Lied.

Hun underviser ved landets ledende teologiske utdanningsinstitusjon, Menighetsfakultetet, og er ansvarlig for kurset dette semesteret.

DOMMEDAG PÅ NETFLIX: Professor Liv Ingeborg Lied er ekspert på framstillinger av apokalypsen i populærkultur. Foto: Tom Rune Orset

Professoren forklarer hvordan ulike religiøse skrifter, både Bibelen, Toraen og Koranen, forteller om dommedagstegn, ødeleggelsene som vil følge og hva som skal skje etterpå.

Historiene ender ofte med himmel og paradis, eller en slags straffesituasjon. Helvete, om du vil, sier Lied.

ARMAGEDDON: Komikeren Ricky Gervais' Armageddon-show står på pensum i kurset professor Liv Ingeborg Lied har på Menighetsfakultetet. Foto: Tom Rune Orset

Sentralt for mange av disse endetidsfortellingene er forestillingen om at jødene skal komme tilbake til sitt historiske land og det skal bli en stor krig, utdyper professoren.



– Tror du selv på dette?

– Nei, jeg forsker på det og er derfor interessert i hvordan folk fortolker det på denne måten.

Enden er nær



Både blant kristne, muslimer, og jøder finnes det de som tolker hendelse i Midtøsten nå som en del av verdens undergang.



Og nettopp en slik fortolkning kan være ekstra farlig nå.

– Det fører til et tankesett der alt enten er «godt» eller «ondt», mener Lied.

Troen på dommedag står sterkt hos amerikanske evangeliske kristne. Det kan være med å forklare noe av støtten til Trump og Israels krigføring, mener eksperter.

BER FOR TRUMP: En Trump-tilhenger ber under mens den daværende presidenten taler til evangeliske tilhengere i Miami, Florida, 3. januar, 2020. Foto: EVA UZCATEGUI

En nødvendig krig

Bjarte Ydstebø mener krigen på Gaza kan sammenlignes med de allierte sin kamp mot nazistene under andre verdenskrig.

Kristenlederen trekker paralleller til de mange hundre tusen sivile som ble drept da Europa skulle frigjøres fra nazismen.



EN NY DAG: Nei det er ikke verdens undergang, bare en vakker soloppgang over syngaogen i Oslo. Foto: Tom Rune Orset

– Men kan det være nødvendig å drepe så mange barn?



– Der er et onde som ikke står tilbake for nazistene, som nå må utryddes etter beste evne. Det fører dessverre til store menneskelige omkostninger og store sivile tap. Og det ansvaret bærer Hamas, mener Ystebø.



Professoren ved Menighetsfakultetet advarer mot en fortolkning som peker på krigen som en nødvendighet.



– Dersom en har en slik holdning, ser en helt bort fra de menneskelige tapene, avslutter Lied.