Derfor tordner Russland mot Norge etter beredskaps-hevingen

RUSSLAND: President Vladimir Putin under et møte med Sikkerhetsrådet 2. november. Foto: SPUTNIK / Reuters / NTB

Meldinger om at beredskapsøkningen skyldes Russlands krigføring mot Ukraina, får den russiske talskvinnen Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet til å tordne.

Zakharova er kjent for sterke utsagn og dyrking av fiendebildet mot Vesten. Nå er det Norge som får gjennomgå.

Under en pressekonferanse onsdag sier hun at Norge fører en politikk som vil føre til opptrapping i Arktis og «den endelige ødeleggelsen av russisk-norske relasjoner».

HARD SKYTS: Den russiske talskvinnen, Maria Zakharova, er kjent for sine sterke uttalelser. Foto: Alexander Zemlianichenko

Hun rettet også kritikk mot at det er etablert utenlandske baser i Norge og sa at forholdet mellom Russland og Norge har «nådd et bunnpunkt». Samtidig skriver New York Times at russiske generaler har diskutert bruken av taktiske atomvåpen i Ukraina.

Russlandkjennere mener imidlertid at det hele er del av den russiske propagandastrategien.

Propaganda rettet mot egen befolkning

– Den viktigste eksportartikkelen til Russland etter 24. februar har vært korrupsjon og frykt, sier forsker og russlandekspert i Nupi, Jakub Godzimirski, til TV 2.

Han mener det er viktig å ikke la seg skremme.

Han påpeker at Zakharovas uttalelse i størst grad er del av en propagandastrategi rettet mot egen befolkning for å styrke opplevelsen av at Vesten er den aggressive part og Russlands fiende.

FORSKER: NUPI forsker Jakub Godzimirski. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Når man snakker om kjernefysiske våpen, vet man at dette plukkes opp av vestlig etterretning, og at det videreformidles til vestlige beslutningstagere og publikum.

Det er delte meninger om Russland kan komme til å bruke taktiske kjernevåpen i denne konflikten.

– Det vil i så fall bli en stor eskalering av krigen og et vannskille i russisk forsvarspolitikk, utenrikspolitikk og militær strategi som veldig mange russere kommer til å reagere på, sier Godzimirski.

– De fleste kjøper propagandaen

Leder i Helsingforskomiteens dokumentasjonsarbeid, Lene Wetteland, slutter seg til dette. Hun mener majoriteten i Russland kjøper det narrative myndighetene formidler.

– Russland har en stor og variert befolkning, men man kan si at de aller fleste kjøper dette. De ser på TV og hører det myndighetene sier. Denne type retorikk har de brukt i mange år samtidig som de har trykket ned frie medier, sier Wetteland.

Wetteland mener propagandaen også retter seg mot opposisjonelle internt i Russland.

– Man skaper fiender der man kan, og arresterer opposisjonelle og andre som har et annet verdigrunnlag, sier hun.

Russisk politikk handler om å kontrollere det narrativet de vil formidle til folket. Det handler om å beskytte sin egen maktposisjon, men dette verdensbilde kan rakne når folk merker krigen på lommeboken, eller når enda flere får sine sønner og ektemenn hjem i kister.

– Russerne ser konsekvensene av denne såkalte spesialoperasjonen. De ser sønner, brødre og ektemenn som dør i Ukraina. Det er klart at en oppgradering av krigen vil føre til enda flere dødsfall, sier Wetteland.

Tror ikke på opprør

Godzimirki mener ikke atomvåpen-trusselen er noe som vil få russerne til å gå ut i gatene og demonstrere. Både Godzimirki og Wetteland mener at russiske myndigheters hovedfokus er å passivisere befolkningen.

– Det skal veldig mye til å gjøre revolusjon, sier Wetteland.

Også det norske utenriksdepartementet har uttalt seg om retorikken fra Zakharova onsdag.

– Norge er ingen trussel mot Russland. Det vet russiske myndigheter, heter det i en uttalelse fra UD.

UD mener at mye av det russiske myndigheter sier og foretar seg nå, må tolkes i lys av at de gjør det de kan for å skape uro og splid i vestlige land.