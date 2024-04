Derfor tok hun med seg hodeskallen til Emile

Turgåeren som fant hodeskallen til Emile Soleil (2), forteller i et intervju hvorfor hun tok opp hodeskallen og fraktet den med seg hjem.

En pensjonert kvinne i 60-årene bestemte seg lørdag 30. mars for å gå en tur i fjellet, selv om været ikke var så fint. Hun pakket pikniken og gikk ut klokken 12, noe hun visste fordi hun kunne høre klokketårnet til den romanske kirken i Haut Vernet.



Mens hun går på en sti, ser hun en hodeskalle rett foran seg.

– Jeg fant den midt på stien. Den er hvit og veldig ren, og har bare de øverste tennene, forteller kvinnen til BFMTV.

– Jeg visste at det var ham, sier kvinnen.

Fryktet jordskred

Hun forteller at hun begynte å gråte, før hun klarte å roe seg ned. Hun har ikke mobiltelefon, så hun kunne ikke ringe noen.

– Jeg kunne ha forlatt den, men da ville den ikke lenger ha vært der når jeg kom tilbake. Derfor plukket jeg den opp. Jeg vet at på dager med vær som dette, er ikke fjellet lenger det samme hvis du venter til senere.

Hun var blant annet redd for jordskred.

Samtidig er hun klar over at man egentlig ikke bør ta med seg bevismaterialer fra et åsted.

I Frankrike er det straffbart med inntil tre års fengsel å endre et åsted, men det gjelder kun dersom man gjør dette bevisst for å hindre etterforskningen.

La hodeskallen på terrassen

Hun hadde noen plastposer med seg, som hun bruker til å holde føttene varme hvis hun må gå i vann eller snø under disse fotturene. Siden hun ikke hadde brukt disse plastposene så langt på turen, tok hun én plastpose på hver hånd og plukket deretter opp hodeskallen.

Hun så seg rundt etter noe som kunne hjelpe henne med å identifisere stedet overfor politiet senere og oppdaget et stort grantre som hadde kollapset og lå på bakken.

– Jeg sier til meg selv: «Endelig vil mamma og pappa kunne begrave ham. De vil få visshet», forteller kvinnen i intervjuet med BFMTV.

Hun kom hjem ved 14-tiden og satte fra seg hodeskallen ute på terrassen, for hun ville ikke ta den med inn i huset sitt. Deretter ringte hun til politiet.

Så koker hun kaffe.