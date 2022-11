Derfor sliter sosiale medier-selskapene: – En tung «meltdown»

11.000 personer mister jobben i gigantselskapet Meta, som eier blant annet Facebook og Instagram.

Det kommer fram i et brev til de ansatte onsdag. Meta-sjef Mark Zuckerberg skriver at de vil redusere antall ansatte med 13 prosent. Det betyr altså oppsigelsen av over 11.000 ansatte.

– I dag meddeler jeg noen av de vanskeligste endringene vi har gjort i Metas historie, skriver Zuckerberg.

Meta, som eier blant annet Facebook, gjør dette som et av stegene mot å bli en slankere og mer konstandseffektiv organisasjon, skriver toppsjefen.

Ifølge CNBC har investorer har vært bekymret for Metas økende kostnader og utgifter. Samtidig har inntektene til selskapet falt.

Zuckerberg tar i brevet fullt ansvar for at man har havnet i denne situasjonen.

Meta eier flere av verdens største sosiale medier, inkludert Facebook, Instagram og Whatsapp. Foto: Yui Mok

– Tjener mindre penger

Nyheten kommer under en uke etter at det ble kjent at Twitter og Elon Musk sparket halvparten av sine 7500 ansatte.

– Det har vært en ganske tung «meltdown» i hele teknologisektoren. Årsakene til det er ganske mange, sier teknologiekspert Hans-Petter Nygård.

Han forteller at økt inflasjon, nye personvernlover i EU, ødelagte forsyningskjeder som følge av pandemien, handelskrigen mellom USA og Kina, og Ukraina-krigen har bidratt til at sosiale medie-plattformer ikke er like lønnsomme som tidligere.

– Stadig flere virksomheter tjener mindre penger enn før. Og når marginene faller, blir det nødvendig å kutte kostnader. Og ikke overraskende er det gjerne markedsføringsbudsjettet som først må unngjelde, selv om ikke det nødvendigvis er det smarteste i det lange løp, sier Nygård-Hansen.

Når annonsører slutter å bruke like mye penger på disse plattformene, taper selskapene bak dem penger.

EKSPERT: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen forklarer at det er sammensatte årsaker til at selskapene sliter. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Var optimistisk

Da pandemien brøt ut, økte netthandelen verden over. Det førte igjen til mer inntekter for Meta og Facebook, som finansieres stort sett av annonseinntekter.

Zuckerberg skriver i brevet at han trodde denne trenden skulle fortsette også etter pandemien.

– Dessverre gikk ikke dette som jeg hadde forventet. Ikke bare har netthandel gått tilbake til tidligere trender, men den økonomiske nedgangen, økt konkurranse og tap av annonse-data har gjort at inntektene vår har vært mye lavere enn jeg ventet.

Skylder på Apple

Zuckerberg skylder dessuten på Apple for tap av inntekter. Apple innførte i fjor høst en ny Iphone-funksjon som krever at apper, som Facebook og Instagram, må be om tillatelse for å spore oss.

Det har vært dårlig nytt for Facebook, som tidligere har tjent mye penger på såkalte målrettede annonser.

– Apples innstramming av hvordan plattformene kan overvåke bruken på tvers av apper og nettsider har blant annet ført til kraftig fall i annonseinntektene til Facebook, sier Nygård-Hansen.

Ifølge Medieviter Ida Aalen er dette er bakteppet for at Elon Musk søker andre måter å finansiere Twitter på.

– Det er blant grunnene til at Musk ønsker å få inn flere betalte funksjonaliteter. Han prøver å få folk til å abonnere på Twitter, sier hun.



SJEF: Elon Musk kjøpte nylig Twitter. Foto: REUTERS/Dado Ruvic.

– Sinnssyke lønninger

Selv om Meta fjerner over en tiendel av sine ansatte, betyr ikke det at selskapet er på konkursens rand.

– Dette handler mest om hvordan aksjemarkedet behandler teknologiselskaper, sier medieviter Ida Aalen.

Hun forklarer at oppsigelsene i Meta også sender et signal til investorene sine om at selskapet gjør konkrete grep på å spare penger - og bli mer lønnsomme.

Det inkluderer å få ned lønnsutgiftene, som ifølge Aalen har vært høye.

EKSPERT: Ida Aalen er medieviter og følger teknologibransjen tett. Foto: Privat

– De ansatte i teknologiselskapene har hatt helt sinnssyke lønninger. En utvikler i Facebook har kunnet tjene sju millioner kroner i året, sier Aalen.

Hun forklarer at Zuckerberg allerede i sommer hintet om at han ville slanke stallen.