Derfor øker spenningen: – En runddans med konflikter

Mandag ble Natos fredsbevarende styrker (KFOR) bombardert med bensinbomber, stein og flasker, fra illsinte serbere i Nord-Kosovo, mens KFOR-soldatene på sin side svarte med tåregass.

Over 130 personer på begge sider ble skadet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Tirsdag fortsetter protestene, og Nato varsler at de vil sende 700 nye soldater til Kosovo.

Kosovo-serbere som utgjør majoriteten i disse nordligste områdene, ønsker gjenforening med Serbia. Foto: LAURA HASANI

– Den bakenforliggende konteksten er at det har vært vanskelig å integrere områdene i nord med serbisk majoritet siden landet ble selvstendig i 2008, forklarer Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda.

Taraku er selv fra Kosovo, statsviter fra Universitetet i Bergen, og har jobbet med balkanspørsmål i en årrekke.

Serbisk majoritet i nord

Protestene har pågått lenge, men eskalerte etter at etniske serbere, som utgjør majoriteten i nord, forsøkte å ta kontroll på offentlige bygninger i løpet av helgen.

Politiet fikk støtte av KFOR-styrkene for å slå ned på opprøret. 30 Nato-soldater ble skadet i sammenstøtene.

Serbia har økt sin beredskap nær grensen, og bedyrer at de vil aktivt beskytte serbere i Kosovo hvis de angripes.

– Det er en runddans med nye kriser hele tiden. Det kalles en fastfrosset konflikt, men egentlig er den ikke fastfrosset, den er i høyeste grad en levende krise med høyt konfliktnivå, sier Taraku til TV 2.

Brannslukking

– Diplomatisk innsats fra EU og USA roer jevnlig situasjonen, men løsningene er bare brannslukking. De grunnleggende problemene er ikke løst, sier han.

Den spente situasjonen sprer frykt for at konflikten fra slutten av 90-tallet skal blusse opp igjen. i 1998–1999 ble mer en 10.000 mennesker drept og én million mennesker ble drevet ut av sine hjem.

Kosovo var tidligere en selvstyrt provins med etnisk albansk flertall innenfor Serbia. De erklærte seg uavhengig i 2008, og befolkningen er hovedsakelig kosovoalbanere.

Demonstranter samler seg foran rådhusene i Zvečan, Leposavić og Zubin Potok, Foto: LAURA HASANI

De fleste vestlige land anerkjenner Kosovo som selvstendig nasjon, men landet er ikke medlem av FN og Serbia har aldri sluttet å se på Kosovo som deres territorium.

Boikottet valget

Nord i Kosovo er majoriteten av befolkningen etniske serbere. I november gikk mange lokale ledere med serbisk opphav kollektivt av. Da man skulle velge nye ledere i april, valgte mange kosovoserbere å boikotte valget.

– Siden serbere boikottet lokalvalget, ble kosovoalbanske ordførere valgt. Da de nye ordførerne ble sendt inn i rådhusene, vekket det raseri og protester. Serberne kaller de nyvalgte politikerne for okkupanter, og krever dem fjernet fra kontorene sine, sier Taraku til TV 2.

Politiet og KFOR har isteden beskyttet de nyvalgte lederne.

– Worse case scenario er at dette eskalerer. At Serbia gjør alvor av trusselen om å angripe ved grensen, sier Taraku.

Han presiserer at dette er usannsynlig så lenge Nato er til stede og beskytter Kosovo.

Det er i per i dag 3400 Nato-soldater i Kosovo. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, uttalte i fjor at alliansen var villig til å styrke KFOR-styrken om nødvendig.

– Jeg håper at situasjonen roer seg gjennom mer bærekraftige løsninger. Det beste som kan skje, er at de etniske serberne deltar i valg i Kosovo og lever med at Kosovo er selvstendig.



– Sammen kan de to landene bli medlem av EU, sier Taraku.

RASER: Konflikten eskalerte da nesten hele den serbiske minoriteten boikottet valget slik at valgdeltakelsen endte på 3,5 prosent, og kosovoalbanske ordførere ble valgt. REUTERS/Laura Hasani Foto: LAURA HASANI

Konflikten går århundrer tilbake

Konflikten om Kosovo går flere hundre år tilbake i tid og handler både om politikk, historie, etnisitet og religion.

Det er flere serbisk-ortodokse middelalderklostre i Kosovo, og området har sterk symbolverdi for serbiske nasjonalister.

De etniske albanerne som utgjør majoriteten i Kosovo, anser landet som deres, og anklager Serbia for å bruke lokale serbere i nord til å skape spenninger og undergrave Kosovos statsdannelse.

Det var etniske albanere som startet opprøret i 1998, mot undertrykkelse fra Milosevic-regimet. Nato grep inn i 1999 for å stoppe etnisk rensing og få Serbia til å trekke seg ut.

Nato har siden ledet de fredsbevarende styrkene i landet.

Etnisk delt by

Det er konstant spenning mellom landene, og den største byen i Nord-Kosovo, Mitrovica, er i praksis delt mellom en etnisk albansk del og en serbisk del.

Det er også flere serbiske enklaver i sørlige deler av Kosovo, mens titusenvis av kosovoserbere som flyktet på slutten av 90-tallet, har bosatt seg i sentrale deler av Serbia.

Det er gjort gjentatte internasjonale forsøk på å normalisere forholdet mellom de to landene, men selv om avtaler har blitt forhandlet fram, har de ikke manifestert seg på bakken.

SAMMENSTØT: 30 av soldatene, deriblant 19 ungarere og 11 italienere, ble skadd. Noen fikk brannskader, mens andre fikk bruddskader. Foto: Photo by AFP

Nasjonalistiske ledere

Den fastlåste konflikten drives av nasjonalistiske ledere på begge sider som nekter å gå med på kompromisser.

STATSMINISTER: Albin Kurti er statsminister i Kosovo. Et stort flertall av Kosovos befolkning er etniske albanere, også Kurti. Foto: Armend NIMANI / AFP

Situasjonen får mange til å frykte en kjedereaksjon som kan føre Balkan tilbake til den situasjonen før den blodige krigen på 90-tallet.

I Kosovo er Albin Kurti statsminister. Han kjører en hardere linje mot nabolandet enn sine forgjengere.

– Han har hatt en politikk som han kaller «gjensidighet» Det vil si «vi behandler de, som de behandler oss». Det har skapt stor frustrasjon i Serbia, sier Taraku.

– Presidenten trekker i trådene

Serbia ledes av president Aleksandar Vucic, som var informasjonsminister under kosovokrigen, og ble tidligere regnet som en ultranasjonalist. Ifølge Taraku er ikke protestene vi ser i dag så spontane som det kan se ut.

PRESIDENT: Mange regner Serbias president, Aleksandar Vucic, for den mektigste personen på Balkan. Foto: HANNAH MCKAY

– Presidenten trekker i trådene hele tiden, og protestene er trolig nøye planlagte, sier han.

– Vucic tjener på å holde denne konflikten varm og fremstille seg selv som serbernes sterke leder.

Begge land ønsker EU-medlemskap, men Serbia er ikke like ivrige på dette som Kosovo.

– I Serbia er prorussiske sympatier sterke, samtidig som mange har fortsatt negative holdninger til Nato som jo bombet landet i 1999. Dagens geopolitiske situasjon spiller også inn, sier Taraku.

– Det er viktig for EU og Nato å lykkes med fred på Balkan. Det er derfor trolig at Russland har interesse å destabilisere situasjonen i regionen, sier han.