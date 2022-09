Derfor må prins Harry og Andrew bruke dress

«Megxit»-sagaen og overgrepsanklage. Derfor ble prinsene strippet for sine ærestitler.

Den britiske kongefamilien gikk torsdag i prosesjon med dronning Elizabeth II, som gikk bort etter 70 år på tronen.

Samtlige i den ledende kongefamilien var tilstede mens kisten ble båret til Westminster Hall. Flere av dem iført sin militære uniform, men ikke alle:

For verken prins Harry og prins Andrew er tillat å bære sine uniformer, men er istedenfor iført sjakett – et formelt antrekk for menn.

Kongelige bærer ofte uniform i offisielle sammenhenger. Det skyldes at de har ulike ærestitler i hæren, luftforsvaret og marinen.

Ga opp ærestitler

Prins Harry ga derimot opp sine ærestitler idet han trakk seg fra sine kongelige plikter i 2020, etter dramaet som ble kjent som «Megxit-sagaen», hvor Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex, kunngjorde at de kom til å «tre tilbake som senior-medlemmer» av den britiske kongefamilien.

Like etter kom paret med en rekke anklager mot kongehuset, blant annet påstander om rasisme mot Meghan og hennes da ufødte sønn Archie.

Harry tjenestegjorde i den engelske hæren i ti år, gjennomførte to turer til Afghanistan og nådde militærgraden kaptein.

Prinsen har mottatt flere tjenestemedaljer. Disse får han lov å bære på dressen, men siden han ikke lenger er i aktiv tjeneste, kan han ikke bære uniform.

SIVILT: Verken prins Andrew, til venstre, og prins Harry er tillat å bære sin militære uniform når de går i prosesjon med dronning Elizabeth II. Foto: Martin Meissner/Pool via REUTERS / NTB

Overgrepsanklager

Heller ikke prins Andrew, dronningen Elizabeth IIs nest eldste sønn, får bære sin uniform.

Han ble strippet for alle ærestitler som følge av hans vel dokumenterte vennskap med den overgrepsdømte mangemilliardæren Jeffrey Epstein.

Vennskapet med Epstein førte til en rekke overgrepsanklager mot prins Andrew, som i et famøst intervju med BBC sa han ikke husket ha møtt kvinnen som anklager ham for å ha utnyttet henne seksuelt i møter arrangert av mangemilliardæren.

Det til tross for at prinsen er avbildet med da 17 år gamle Virginia Giuffre, som hevdet hun ble tvunget til å ha sex med prinsen, og Ghislaine Maxwell i sistnevntes bolig i i London i 2001.

– Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har møtt henne. Jeg er helt overbevist om at jeg aldri har vært på nattklubben Tramp med henne, sier prins Andrew i intervjuet.

BEGRAVELSE: Dronning Elizabeth II blir begravet mandag 19. september. Foto: Victoria Jones/Pool via REUTERS / NTB

Dronningens begravelse

Dronning Elizabeth II ligger nå i Westminster Hall, og det er forventet at tusenvis av sørgende forventes vil besøke kisten i løpet av de kommende dagene, skriver BBC.

Hundrevis av mennesker samlet seg i gatene langs ruten hvor sørgefølget til dronningen passerte.

Dronningens begravelse vil finne sted mandag 19. september.