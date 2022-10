Derfor kan ikke Russland kastes ut av Sikkerhetsrådet

NEW YORK(TV2): Etter Russlands invasjon av Ukraina har flere verdensledere tatt til orde for å kaste landet ut av FNs sikkerhetsråd. Men eksperter sier det er umulig.

Tre ganger siden krigen brøt ut har Sikkerhetsrådet stemt over resolusjoner som fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, og tre ganger har Russland blokkert dem med sitt veto.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger sagt at han mener Russland bør kastes ut av Sikkerhetsrådet for brudd på folkeretten.

I sin tale under åpningen av FNs hovedforsamling i september sa også presidenten i Det europeiske råd, Charles Michel, at han mener Russland ikke fortjener en plass i FNs mektigste organ.

– Når et permanent medlem av Sikkerhetsrådet starter en uprovosert og utilbørlig krig, som har blitt fordømt av Hovedforsamlingen, så bør det medlemmet automatisk bli kastet ut av Sikkerhetsrådet, sa Michel.

Men Richard Gowan, som leder FN-avdelingen i tenketanken Crisis Group og regnes som en av verdens fremste eksperter på FNs intrikate regler, sier det er urealistisk å tro at Russland kan miste plassen sin.

– For å være helt ærlig, så er det ikke mulig, sier Gowan til TV2.

Kriminell og dommer

Gowan sier at selv om det finnes mekanismer for å kaste et land ut av FN, så er det ikke mulig å bruke disse mot Russland. Det er fordi den samme vetoretten som lar Russland blokkere Sikkerhetsråds-resolusjoner, også kan brukes til å berge plassen deres i FN.

– Det er mulig å utvise land fra FN. Men FN-pakten sier det bare kan skje på anbefaling fra FNs sikkerhetsråd, og Russland kan legge ned veto mot enhver slik anbefaling. Så Russland er på en måte både den kriminelle og dommeren i denne prosessen, sier han.

UTKASTELSE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker at Russland skal bli kastet ut av FNs sikkerhetsråd fordi de har brutt folkeretten. Foto: AP / NTB

En annen teori som ofte blir fremmet av den ukrainske FN-ambassadøren er at Russland ikke har krav på å sitte som permanent medlem i Sikkerhetsrådet, fordi det opprinnelig var Sovjetunionen som ble utnevnt da FN ble grunnlagt i 1945.

Dette argumentet har også blitt fremmet i en kronikk fra tenketanken Center for European Policy Analysis. Men det ble tilbakevist av organisasjonen Security Council Procedure, som gikk gjennom artikkelen med rød penn.

– De som forsker på Sikkerhetsrådets historie har sett nøye på dette, og de sier at denne teorien ikke er troverdig. På 90-tallet var det en anerkjennelse fra Ukraina og andre tidligere Sovjetrepublikker at Russland var den rettmessige innehaveren av Sikkerhetsrådsplassen. Jeg er redd for at selv om det er en fin idé, så holder den ikke vann, sier Gowan.

FN-reform

Norge er et av de 10 ikke-permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet, og skal sitte der ut året. Utenriksminister Anniken Huitfeldt var i møter i FNs hovedkvarter denne uken, og legger ikke skjul på at samarbeidsklimaet i Sikkerhetsrådet er svært dårlig akkurat nå. Et bunnpunkt ble nådd i september da Russlands utenriksminister Sergei Lavrov kom sent til møtet, og forlot salen umiddelbart etter å ha holdt sitt innlegg.

– Sikkerhetsrådet fungerer jo ved at land sitter der, og at vi har anledning til å snakke sammen der. Da jeg var der sist så gikk jo Lavrov inn og holdt sin tale og forlot Sikkerhetsrådet med en gang. Så han bidrar jo ikke til dialog i Sikkerhetsrådet, men det er jo viktig å sitte der og fortelle dem direkte hva vi og andre land mener om den situasjonen, sier Huitfeldt til TV2.

REFORM: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier Norge ønsker en reform av Sikkerhetsrådet. Denne uken har hun hatt møter i både New York og Washington, DC. Foto: Manuel Balce Ceneta

I FN har man i lang tid snakket om at FNs sikkerhetsråd trenger reform. Da USAs president Joe Biden talte til FN forrige måned, sa han at hans administrasjon vil støtte en utvidelse av Sikkerhetsrådet med flere permanente seter for land i Afrika og Latin-Amerika.

– Andre typer reform av Sikkerhetsrådet har jo Norge jobbet for i mange år og blant annet om å øke representasjon av afrikanske land i Sikkerhetsrådet. Men det er en litt annen diskusjon enn den vi står oppe i nå, sier Huitfeldt.

Gowan er skeptisk til at en reform av Sikkerhetsrådet faktisk kan gjennomføres, selv om han sier at Bidens tale har ført til mer dialog blant medlemslandene.

– Jeg tror vi kommer til å høre mye snakk om reform de neste årene, men jeg tror ikke vi skal forveksle ord med handling og tro at det faktisk vil føre til reform, sier han.