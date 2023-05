MØTTES UNDER G20 I 2018: Donald Trumps tilnærming til internasjonal politikk passer bedre for Russlands Putin, i følge professor ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier. Foto: REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo

– Dersom det kommer en Trump-figur til makten i USA, vil det endre dynamikken i Ukraina-krigen fullstendig.

Det sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets Høgskole. Han tror Putin gleder seg til det amerikanske valget, som finner sted 5. november 2024.

Både USAs nåværende president, Demokratenes Joe Biden, og Republikanernes tidligere president, Donald Trump, har annonsert sine kandidaturer.

Ville ikke gått til krig

Donald Trump påsto nylig at Russlands president, Vladimir Putin, ikke ville gått til krig dersom han selv fortsatt var president i USA.

Trump ønsker ikke å si noe om hva han selv mener om krigen, eller om han anser Putin som en krigsforbryter.

– Jeg tenker ikke på seier eller tap, jeg tenker på å få det avgjort sånn at vi slutter med å drepe alle disse menneskene, sier han.

ENDRE DYNAMIKK: I følge professor Tormod Heier vil denne mannen kunne endre Ukraina-krigens dynamikk «fullstendig». Foto: Charles Krupa

Selv mener Trump at han kunne fått en slutt på krigen på under et døgn dersom han blir gjenvalgt. Det sa han på et folkemøte i regi av CNN.

Avtaler over hodene

Professor Tormod Heier mener at Trump har en tilnærming til internasjonal politikk hvor det ikke er like viktig med nasjonal selvbestemmelse og beskyttelse av andre stater.

Det har betydning for Russlands president.

– Her vil Trump og Putin lettere finne hverandre. De vil gjøre avtaler over hodene på de små europeiske landene, som er helt avhengig av amerikansk beskyttelse i møte med verdens største land, Russland, som har flere atomvåpen enn alle de andre atomlandene til sammen.

ANNET TILNÆRING: Tormod Heier mener Trump tilnærming til internasjonal politikk gagner Russlands president i større grad enn Biden og Demokratenes tilnærming. Foto: Ole Berg-Rusten

Professoren sier at usikkerheten som spres dersom det kommer en slik type person som Trump til makta, vil være helt skjellsettende, ikke bare for Ukraina, men for Norge og resten av Europa.

Tidligere påvirket valg

En etterforskning ledet av Republikanerne konkluderer med at russere faktisk forsøkte å hjelpe USAs president Donald Trump med å vinne valget i 2016.

Den gangen kom det fram at spesialetterforsker og tidligere direktør for FBI, Robert Mueller, hadde siktet tretten russiske selskaper for å ha blandet seg inn i presidentvalget.

I rapporten kom det fram at en omfattende kampanje for å manipulere folk i sosiale medier «åpenlyst støttet Russlands foretrukne kandidat i det amerikanske presidentvalget». Kampanjen var ledet av det russiske selskapet internett Research Agency (IRA) i St. Petersburg.

«Komiteens funn viser at IRA forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 ved å skade Hillary Clintons sjanser for å lykkes og ved å støtte Donald Trump» heter det i rapporten, som ble offentliggjort tirsdag.

Biden passer Putin dårlig

Heier tror bestemt at Russland vil prøve å påvirke valget igjen neste år.

– Utfallet av Ukraina-krigen vil faktisk i stor grad avgjøres i USA.

Demokrater, som for eksempel Joe Biden, vil ifølge Heier ha et sterkere og tydeligere lederskap i verden og Europa.

– Dette passer Putin dårlig. Trump har ikke disse intensjonene i samme grad, så derfor er det av veldig sterk russisk interesse å ha en republikaner som Trump ved makten, sier Heier.