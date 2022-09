Derfor går Russlands økonomi bedre enn ventet

Vestens ledere håpet å påvirke Putin til å trekke de russiske strykene ut av Ukraina, ved å legge press på økonomien.

I løpet av årets første seks måneder har Russlands bruttonasjonalprodukt derimot bare falt med 0,4 prosent.

Det skriver det russiske statistikkbyrået Rosstat.

En høytstående kilde i Kreml har nylig uttalt at de forventer at BNP-en kun kommer til å synke med tre prosent i år, skriver det tyske mediehuset Deutsche Welle.

Går Russlands økonomi bedre enn ventet?

– Kan gi økonomiske muligheter

Russland-forsker Kirsti Stuvøy er tydelig på at vestlige sanksjoner har fått negative konsekvenser for økonomien i landet.

– Russland har brukt lang tid på å integrere seg i den internasjonale økonomien. Omstillingen har gjort dem særlig integrert i Europa, og at denne relasjonen brytes er smertefullt for Russland.

FLERE MULIGHETER: Kirsti Stuvøy, forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, sier Vestens sanksjoner har gjort vondt for Russland. Likevel har de flere økonomiske muligheter. Foto: NMBU

Stuvøy påpeker at konsekvensene av vestlige sanksjoner kan komme mer til syne over tid.

Men Russland har stått i økonomiske kriser før.

– Det er viktig å huske at landet har stått i en økonomisk krise lenge før invasjonen av Ukraina. Helt siden finanskrisen i 2008 har de hatt null eller lav vekst i økonomien.

Samtidig gir krigen i Ukraina noen økonomiske muligheter for Russland, ifølge forskeren.

– Landet er i en økonomisk nasjonaliseringsprosess, samtidig som de ser etter nye muligheter internasjonalt. Dette kan potensielt skape driv i økonomien, nye arbeidsplasser og nye inntekter.

– Russland er rik på naturressurser og dette gir dem stor sikkerhet, sier Stuvøy.

Tar velferdsgrep

I Russland har det gjennom titalls år før invasjonen av Ukraina, i perioden etter Sovjetunionens fall, vokst frem svært store økonomiske forskjeller blant befolkningen i landet.

Lave lønninger, økende gjeld og levekostnader gjør at også middelklassen klarer seg dårligere og dårligere.

Men til tross for en usikker økonomisk fremtid har Putin sett seg nødt til å ta en rekke velferdsgrep.

– Han har økt pensjonen, økt minimumslønnen og kommet med støtteordninger til familier med mange barn, sier Stuvøy.

– Putin tar slike grep og viser med det at kampen for legitimitet og anerkjennelse nasjonalt er en vesentlig del av maktspillet.

TILTAK: Putin har gjort en rekke tiltak for å rette fokus mor velferden i hjemlandet. Forsker sier det blant annet er for å få nasjonal anerkjennelse. Foto: Gavriil Grigorov

Stuvøy mener Putins tiltak er et resultat av den økte usikkerheten sanksjonene medfører for velferden til befolkningen.

Rekordhøy handel

Til tross for at olje- og gasseksport er blant Russlands viktigste inntektskilder, truer Putin med å kutte eksporten til EU-land.

Samtidig lokker Russland Kina, India og land i Sørøst-Asia med rabatt på oljeleveranser.

Handelen mellom Russland og land i Asia har økt kraftig i løpet av sommeren, skriver Dagens Næringsliv.

Russlands Vladimir Putin sammen med Li Zhanshu, lederen av den kinesiske folkekongressen, på et økonomisk forum i Russland 7. september. Foto: Egor Aleyev

Ifølge Bloomberg er handelen mellom Kina og Russland rekordhøy.

Ingerid Maria Opdahl, Leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, sier derimot at Russlands samarbeid med Kina ikke er nok for å «redde» russisk økonomi.

– Kina er en strategisk partner, men en veldig lite risikovillig investor. Russland kan ikke «falle tilbake» på kinesisk støtte i økonomien på en måte som monner, sier Opdahl.

– Det var ikke mulig etter 2014, da Russland erobret Krimhalvøya, og vil heller ikke skje nå.

Hun sier at Russlands historie med økonomiske utfordringer har bidratt til å begrense ringvirkningene av de vestlige sanksjonene noe.

– Sjokket la seg i løpet av våren, mye fordi den russiske sentralbanken kom raskt på banen med tiltak innrettet mot å unngå en videre destabilisering av økonomien.

– Alternative betalingsløsninger var allerede mer eller mindre etablert i kjølvannet av 2014-sanksjonene.

Tre avgjørende faktorer

Opdahl forteller at ulike anslag for Russlands BNP i 2022 nå ligger et sted mellom minus 5 og 8 prosent, med videre nedgang på kanskje rundt 3 prosent i 2023.

– Det er klart at det vil ta flere år å komme tilbake til en økonomi på størrelse med den Russland hadde før krigsutbruddet, men anslagene varierer for hvor fort eller langsomt det vil gå.

NY DRAKT: Flere internasjonale bedrifter som har trukket seg ut av landet, deriblant Starbuks, dukker opp i ny russisk drakt. Foto: Natalia Kolesnikova

Russland må nå klare seg med det de har, særlig eksport av olje, råvarer og jordbruksvarer. Andre industrier må utvikle seg til å levere på hjemmemarkedet.

Opsahl vil ikke kalle situasjonen et vekstscenario, men en stagnasjonsmodell.

– Russland kan klare seg på et vis – kanskje OK, selv om kvaliteten synker på en del varer.

– De aller viktigste inntektene – energiinntektene – vil i økende grad påvirkes av hvordan det går med krigen, sanksjonene og det grønne skiftet globalt.