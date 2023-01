Derfor går «alle» med leopardmønster nå

En ny trend sprer seg i sosiale medier til støtte for Ukraina. Folk har begynt å finne frem leopardmønstre fra skuffer og skap.

Leopardmote for stridsvogner:

PROTEST FOR LEOPARD: Ukrainske aktivister demonstrerte utenfor ambassaden til Tyskland i Tbilisi, Georgia. De krever at Tyskland sender Leopard stridsvognene til Ukraina. Foto: VANO SHLAMOV/AFP

De siste ukene har presset økt på tyske myndigheter. Nå sier Tyskland og flere vestlige land at de vil sende Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Folk har funnet nye måter å vise støtte til Ukrainas Leopard-ønske. I skrivende stund er det over 9300 innlegg på Instagram med emneknaggen «Free the leopard».

Kampanjen ble startet av to finske politikere i starten av januar, melder Euronews.

LEOPARDKLÆR: I skrivende stund er det over 9300 innlegg på Instagram som bruker emneknaggen Freetheleopards Foto: Skjermdump

Tiktok-effekten

Katinka Sletten har jobbet med sosiale medier gjennom åtte år. Hun har lagt merke til «Free the leopard» i tidslinjen på sosiale medier.

– Den dukker opp over alt. Jeg så «Free the leopard» for første gang på Instagram. Den dukket opp i feeden min, og jeg ser folk deler den i stories, sier Sletten til TV 2.

I dag er Sletten fagleder for sosiale medier i bedriften Synlighet. Hun ser at kampanjens enkle og konsise innpakking er blitt mer vanlig i tiden etter TikTok.

Også Ukrainske myndigheter har brukt leopard-trenden for det den er verdt. Se TikTok-videoen delt av Ukrainas offisielle konto:

– Det har blitt mer vanlig etter TikTok å dele enkle budskap på en fengende måte. De vekker en følelse i deg. Kort og konsist.

– Hvilken effekt tror du denne kampanjen har?

– Den er absolutt veldig effektfull, og jeg ser at virkemidlene de tar i bruk fungerer. Det ligger mye i musikken og stiluttrykket. Det blir dratt opp mot klesmote og stilige leopard-bilder, i stedet for å pakke budskapet inn i krig og forferdelighet, sier Katinka.

Hun viser til at kampanjen når flere enn en mer seriøs kampanje antakelig ville gjort.

– En reell forferdelig krig

Sletten forklarer at man må være klar over at kampanjen omhandler en pågående krig.

– Det er nok mange som ser at det ligger et viktig budskap bak kampanjen, men det er likevel en grunn til at å ta det med en klype salt. Det ligger mer bak, og dette omhandler faktisk en reell og forferdelig krig hvor menneskeliv går tapt, sier hun og fortsetter:

– Det er ingen actionfilm med leopardkåper og stilige bilder i sakte film. Det finnes mange måter å skape oppmerksomhet rundt et forferdelig tema på, og denne kampanjen er skapt for å trigge følelser, men ikke nødvendigvis de vonde følelsene vi forbinder med krig.