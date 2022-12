Derfor får flere influensa om vinteren

Forskerne kaller det et vitenskapelig gjennombrudd, skriver CNN. Tidligere har man kalt det «en myte» at kulden fører til at vi lettere blir syke om vinteren, men nå er det bevist.

– Dette er første gang vi har en biologisk, molekylær forklaring på at vårt immunforsvar virker å bli svekket av kaldere vær, sier professor Zara Patel ved Stanford-universitetet i California.

Vi utsettes for bakterier og virus året rundt. Tidligere teorier har blant annet vært at man lettere blir smittet om vinteren fordi folk er mer innendørs og i nærkontakt med andre.

Førsteforsvaret svekkes

Forklaringen viser seg å være at den kalde luften skader immunforsvaret vi har i nesen.

En temperaturreduksjon på fem prosent på innsiden av nesen tar livet av nesten 50 prosent av de milliardene av virus- og bakteriedrepende cellene vi har i neseborene, ifølge en studie som nå er publisert i The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

– Kaldluft assosieres med økt virusinfeksjon fordi du i praksis har mistet halve immunforsvaret ditt bare gjennom den lille temperaturreduksjonen, sier rhinolog Benjamin Bleier ved Harvard Medical School i Boston til CNN.

Bleier er en av forskerne bak studien.

Når et virus eller en bakterie kommer inn i nesen, hovedinngangen til kroppen, blir dette umiddelbart oppdaget av fronten av nesen. Da begynner cellene der umiddelbart å skape milliarder av kopier av seg selv, kalt «ekstracellulære vesikler» eller EV-er.

– Disse EV-ene er lagd for å drepe disse virusene. De opptrer som lokkemidler, slik at når du inhalerer et virus, fester viruset seg til disse lokkecellene i stedet for de ordentlige cellene, forklarer Bleier.

Dette skaper det vi på godt norsk kaller snørr.

Fungerer som genser

Dette er en av delene, eller den eneste delen, av immunforsvaret som forlater kroppen for å bekjempe bakteriene og virusene før de faktisk kommer inn i kroppen, sier Bleier.

– Du kan se på dette som små armer som stikker ut og forsøker å gripe tak i viruspartiklene idet du puster dem inn, sier Bleier.

Dette forklarer hvorfor vi ble mindre syke av forkjølelse eller influensa i starten av koronapandemien, siden vi da gikk med munnbind som dekket nesen da vi var i nærheten av folk.

– Disse munnbindene beskytter ikke bare mot direkte inhalering av virusene, men det blir også som å gå med en genser på nesen, sier Bleier.

Patel, som ikke har deltatt i denne studien selv, påpeker at funnene er gjort ved å bruke menneskelig vev i et laboratorium, ikke gjennom å undersøke innsiden av en faktisk nese.