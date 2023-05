Verdens øyne er rettet mot Tyrkia

Demokrati, flyktninger og inflasjon. Mens Tyrkia står midt i flere kriser, skal landet ta et viktig veivalg søndag 14. mai.

– Det tyrkiske folk utsetter en rekke personlige valg i påvente av hva dette valget ender med, som hva de skal gjøre med livene sine, sier professor i Midtøsten-studier, Einar Wigen.



KANDIDATER: Offisielt er det fire kandidater i presidentvalget, hovedkandidatene er Kilicdaroglu og Erdogan. Foto: OZAN KOSE

Under valget stiller seks tyrkiske opposisjonspartier med én felles presidentkandidat: Kemal Kılıçdaroğlu, lederen for det sekulære partiet CHP.

GANDHI: CHPs leder Kemal Kılıçdaroğlu er kjent som «Tyrkias Gandhi» Foto: Yasin Akgul

President Erdogans parti AKP har styrt landet siden 2003. Noen av medlemmene i opposisjonspartiene er tidligere AKP-medlemmer, blant dem tidligere statsminister, og utenriksminister i Erdogans regjering, Ahmet Davutoğlu.

Kurdernes stemmer er avgjørende

Det kurdiske partiet HDP er det tredje største partiet i Tyrkia.

Partiet er ikke blant de seks opposisjonspartiene, men støtter Kılıçdaroğlu.

FENGSLET: Selehattin Demirtas, den tidligere lederen av partiet HDP, har sittet fengslet siden november 2016. Foto: OZAN KOSE

– Jeg tror oppriktig at dere vil få slutt på segregeringen, sikre sosial ro og bringe fred og velstand til Tyrkia, skriver Selahattin Demirtaş, HDPs tidligere leder, på Twitter og fortsetter:



– Min stemme er til deg, president Kılıçdaroğlu.

Jevnt løp

President Recep Tayyip Erdoğan har også støtte fra flere partier, blant annet det ultranasjonalistiske partiet MHP.

SAMARBEID: Devlet Bahceli er leder for det utranasjonalistiske partiet MHP. Foto: MURAT CETIN MUHURDAR

Også to uavhengige opposisjonskandidater stiller i valget.

En av dem, Muharrem İnce, har fått kraftig kritikk etter å ha annonsert sitt kandidatur.

Analytikere spår et jevnt valg og at hans stemmer kan bli hovedårsaken til at verken Kılıçdaroğlu og Erdoğan får rent flertall.



GJENVALG: Muharrem Ince var presidentkandidat i 2018 men tapte valget mot Erdogan. Foto: ADEM ALTAN

Skjer det, blir det blir en andre runde av valget 28. mai.

Skjebnevalg for demokratiet



Kemal Kılıçdaroğlu lover å gjenoppbygge landet etter 20 år med Erdogan ved roret.

– Dette valget er et valg for å bringe demokratiet tilbake til Tyrkia, sier han.

Einar Wigen sier at valget - Erdogans tredje - er en tydelig indikasjon på at kontrollmekanismene i Tyrkia ikke fungerer.

Det er egentlig ikke lov til å sitte med makten i mer enn to perioder i Tyrkia.



Etter det mislykkede kuppforsøket mot ham i 2016, begynte president Erdogan å innskrenke befolkningens demokratiske rettigheter og styrke sin egen posisjon.



– Tidligere har vi sett at Erdogan tilsidesetter regler som begrenser hans makt. Det har vi sett igjen og igjen, men det har vært et system som har hindret ham i å bli allmektig.

– Men jo flere ganger man bryter reglene og kommer unna med det, desto mer blir maktpolitikerne vant til å bryte dem, påpeker Wigen.

Økonomiske endringer

Dersom Kilicdaroglu vinner, vil det bli bety en mer faglig fundert finanspolitikk for tyrkerne, ifølge Wigen:

– Under Erdogan har man sett at den økonomiske politikken påvirkes av Erdogan og interessene til folkene rundt ham, mer enn fagøkonomien.



Økonomi er veldig viktig for tyrkiske velgere. Mange kjenner den økonomiske situasjonen på lommeboka.

SER MOT VESTEN: I et intervju med BBC sa Kılıçdaroğlu at han vil prioritere Vesten, ikke Russland. Foto: Francisco Seco

– Det er uenighet om det er 43 prosent eller over 100 prosent inflasjon, dette er de offisielle versus de uavhengige tallene. Her er det vanskelig å vite hva om er sant, og det i seg selv er en indikasjon på at noe er alvorlig galt, sier Wigen.



Forutsigbar utenrikspolitikk

Wigen tror også at et maktskifte i Tyrkia vil føre til at utenrikspolitikken blir mer forutsigbar.

– Mindre Qatar, mindre Libya, mindre Syria og andre steder der Tyrkia har hatt militære interesser.



– Det vil bli mer tid til å vurdere trekkene, slik at en del ting vil ikke endres over natten, forklarer han.

Han mener også at det er sannsynlig at Kilicdaroglu vil trekke seg ut av Nord-Syria, og at det vil bli gjort forsøk på å lage en avtale om å returnere flyktninger.

TETTE BÅND: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tette bånd til Russlands president, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

– Sverige vil også bli godkjent som Nato-land, men ikke i løpet av den første uken. Tyrkia vil nok uansett med tiden gi slipp på sine motforestillinger mot svensk Nato-medlemskap, men det vil gå fortere med Kilicdaroglu, sier Wigen.

Ekte eller skapte konflikter

Wigen mener at dersom Erdogan går av, blir det interessant å se hvilke problemer som er reelle, og hvilke som bare er skapt av presidenten selv.



– Det blir tydeligere hva som er reelle motsetninger, og ikke noe som Erdogan har pisket opp. Man kan unngå en rekke problemer fordi det er vanskelig å skille mellom ekte og skapte konflikter, avslutter han.



En av journalistene bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.