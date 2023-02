Derfor diskuterer USA et nasjonalt forbud mot Tiktok

OMSTRIDT: Tiktok eies av kinesiske Byte Dance og antas å ha opptil 1 milliard brukere verden over. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

I Stortingets spørretime onsdag må justisminister Emilie Enger Mehl svare på spørsmål om bruken av mobilappen Tiktok.

Statsråden har innrømmet at hun hadde den kontroversielle appen på tjenestemobilen.

DEBATT: Justisministerens Tiktok-bruk diskuteres på Stortinget. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

På Stortinget har folkevalgte og ansatte fått en Tiktok-advarsel, der det heter at personvernet kan være utsatt.

I USA diskuterer Kongressen nå hvorvidt man skal innføre et nasjonalt forbud mot TikTok, melder Forbes.

ByteDance, selskapet som eier Tiktok, har under offentlige høringer hevdet hardnakket at de ikke deler brukerdata med kinesiske myndigheter, ifølge Reuters.

Lover pålegger samarbeid

I 2020 utstedte Donald Trump en presidentordre i et forsøk på å forby de kinesiske appene Tiktok og Wechat.

Ifølge et notat som ble utarbeidet av USAs handelsdepartement i september 2020 er kunstig intelligens og maskinlæring nøkkelen til suksessen blant Tiktok-brukerne.

Samtidig samles brukerdata inn, og havner i gigantiske databaser som kan utnyttes i etterretningsoperasjoner og til overvåkingsformål, heter det i notatet.

Kinas sikkerhets- og etterretningslover gjør det lettere å bruke selskap som ByteDance til etterretningsaktivitet utenfor Kinas grenser.

Lovverket forplikter kinesiske selskap og statsborgere å samarbeide med landets sikkerhets- og etterretningstjenester. Internettselskaper må gi fra seg alle data myndighetene forlanger – inkludert data på servere utenfor Kinas grenser.

Innrømte spionasje

I desember i fjor innrømte ByteDance at appen deres ble brukt til å spionere på journalister, i et forsøk på å avsløre kildene deres.

Dette gjaldt blant andre Emily Baker-White i Buzzfeed og Cristina Criddle i Financial Times, to journalister som jobbet med saker om TikTok og fikk konfidensiell informasjon om selskapet, ifølge The Guardian.

FORBUD: I USA er det nasjonale sikkerhetsbekymringer knyttet til Tiktok. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

ByteDance-ansatte forsøkte å avdekke om de fikk informasjon fra ansatte i TikTok. Etter at spionasjen ble avslørt, skal fire ansatte ha fått sparken.

Innført forbud

Rett før nyttår signerte Joe Biden en lov som forbyr myndighetenes rundt fire millioner ansatte å ha TikTok på jobbtelefonene sine, ifølge NBC News.

I tillegg har minst 20 offentlige universiteter i USA også forbudt appen. Det innebærer at de ikke får tilgang til appen på skolenes områder og WiFi-nettverk, ifølge Time.

– Vi har nasjonale sikkerhetsbekymringer, sa FBI-direktør Christopher Wray under en høring i Kongressen i november.

– Bekymringene handler om muligheten for at kinesiske myndigheter kan bruke TikTok til å kontrollere datainnsamlingen fra millioner av brukere, forklarte Wray.

Et av de største universitetene i USA, Texas A & M – som har 75.000 studenter – har innført et totalforbud mot TikTok og stengt sine egne kontoer der. Deres siste videoopplasting på TikTok kom 6. desember.

– Vi er skuffet over at Kongressen har forbudt TikTok på offentlige enheter, en politisk beslutning som ikke vil gjøre noe for å styrke de nasjonale sikkerhetsinteressene, sier TikToks talsperson Brooke Oberwetter ifølge Time Magazine.