Derfor buer han på landslaget sitt

Doha (TV 2): Farshid (47) er født i Iran, men håper USA knuser hjemlandet hans når de to lagene møtes i VM. Han og mange andre iranere bruker fotballmesterskapet til å markere sin motstand mot det iranske regimet.

Farshid er ellevill etter fotball.

Han har reist fra London til Qatar, og har kjøpt billetter til alle kampene det iranske landslaget spiller. Allerede i første kampen fikk han oppleve hjemlandet spille mot drømmemotstanderen, England.

– Hva skjer der?

– De roper og buer, sier Farshid.

Han viser oss egne mobilopptak som ble tatt fra tribuneplass da den iranske nasjonalsangen ble sunget før kampen.

ENGLAND-DRAKT: Farshid elsker fotball, men vil ikke støtte hjemlandet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

En voldsom pipekonsert og buing kan høres fra publikum.

– Siden jeg var 10 eller 11 år, har jeg drømt om denne dagen. Derfor føltes det veldig rart å være så misfornøyd at jeg buet på Iran.

Han har ingen sans for nasjonalsangen landet innførte i 1990.

– Teksten i nasjonalsangen er full av fanatisk og islamsk ideologi. Det godtar vi ikke!

MOT REGIMET: Flere markerte sin misnøye mot Iran fra tribunen i Doha. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB SANG IKKE: Spillerene hold munnen lukket under nasjonalsangen. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

De iranske spillerne markerte også på sin måte, da de ikke sang med på nasjonalsangen.

– De gjorde denne lille markeringen for å vise motstand mot myndighetene og stå sammen. Vi vet at de er i en presset situasjon. Det vet vi.

Demonstranter drept og fengslet

I hjemlandet har folk tatt til gatene i over to måneder for å demonstrere mot det iranske regimet.

Regimet i Iran, under ledelse av ayatolla Ali Khamenei, står overfor noen av de største demonstrasjonene siden den islamske revolusjonen i 1979.

Protestbølgen bredte seg over hele landet etter at 22 år gammel iransk-kurdiske Masha Amini døde i politiets varetekt.

Kvinnen ble pågrepet fordi hun ikke hadde dekket til håret sitt godt nok.

ØVERSTE LEDER: Ayatollah Khamenei inspiserer politistyrker i Irans hovedstad. Foto: Reuters / NTB PROTESTERER: En demonstrant i Teheran viser V-tegnet under en markering for Mahsa Amini, en ung kvinne som døde etter å ha blitt pågrepet av Irans «moralpoliti». Foto: AFP / NTB

Politi og sikkerhetsstyrker har møtt demonstrantene med tåregass, køller og kuler.

Over 14.000 mennesker er arrestert og mer enn 400 er drept.

– Tungt bevæpnet dreper de uskyldige mennesker som ikke har noe annet enn stein i hendene. De kjemper for sine rettigheter, sier Farshid.

Flyktet selv fra regimet

Farshid vet hva han snakker om. Han har selv rømt fra det iranske regimet. I 1999 flyktet han gjennom Tyrkia, over Middelhavet og den engelske kanal.

Hengende under en trailer kom han frem til målet, som var England.

– Den kjørte i 110-130 kilometer i timen. Jeg stirret ned i asfalten, livdredd for at noe skulle skje. Om jeg hadde falt, ville jeg blitt knust under hjulene.

VONDE MINNER: – Dere kommer til å bli skremt hvis jeg forteller om flukten fra Iran, advarer Farshid. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Nå bor han i London og jobber som oversetter. Men engasjementet for hjemlandet lever fortsatt sterkt.

Hater regimets flagg

Ute i havnen ser vi flere båter passere foran skyskraperne i Doha.

De har VM-lagenes flagg som seil, også det iranske dukker opp.

– Hvis de kommer nær iranske fans vil de rive det ned, sier Farshid og ser ut mot båtene.

EN BØLGE AV URO: Lange køer av mennesker som ønsker å markere dødsfallet til Mahsa Amini, nær hennes hjemby i det østlige Iran. 22 år gamle Amini døde mens hun var i varetekt hos moralpolitiet. Foto: AFP / NTB

Farshid har tatt med seg sitt eget iranske flagg i bagasjen. Det islamske symbolet i midten har han skåret ut, i tillegg har han skrevet flere slagord på det.

– Det står om kvinnefrigjøring, og ønsket om diktatorens død.

Til tross for FIFAs forbud mot politiske budskap, vil han forsøke å få flagget med seg inn på VM-arenaen på kampen mellom USA og Iran for å vise solidaritet med demonstrantene i Iran.

– Det viktigste for meg er å bruke denne muligheten til å rope høyt for alle iranere som ikke har muligheten til å bruke sin egen stemme.

PROTEST: Iranske fans med protestplakater under Irans kamp i Qatar mandag. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Vil se Iran bli knust

Han skal se hver kamp Iran spiller, og håper laget taper alle sammen.

– Jeg vil at vi skal tape. Vi vil ikke at Iran går videre til sluttspillet, eller at de slår USA.

– Du vil at de skal knuses?

– Ja, bli smadret rett ut av VM.