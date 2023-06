Derfor blir noen mygg-magneter

Har du opplevd at myggen legger sin elsk på én bestemt person i turfølget eller på hytta? En som har stikk over alt der myggen har kommet til, mens personen ved siden av knapt fikk ett eneste ett? Forskere har gravd i hvorfor enkelte blir myggens favoritt. Her er seks fakta om hvordan du tiltrekker eller frastøter mygg. Det kan spare deg for stikk i sommer.

VANLIG BOMMERT: Noen typer såpe frastøter mygg - andre typer tiltrekker seg mygg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

1. Såpestudie

Myggen tiltrekkes av lukt, og hvilke hygieneprodukter vi bruker påvirker hvordan vi lukter.

Det er likevel ikke så enkelt som å peke ut såpemerker og dufter. To personer kan nemlig bruke samme type såpe, og likevel lukte forskjellige. I en studie som ble publisert i tidsskriftet iScience i år har forskerne gått løs på de fire vanligste såpetyper i USA for å undersøke hvilke som tiltrekker seg mygg.

To av såpene gjorde myggen mindre interessert i å stikke enn når personen ikke brukte såpeprodukter, og to av såpene gjorde myggen mer interessert.

Det er ikke gjort noen tilsvarende undersøkelse på såper som selges i det norske markedet. Men hvis du har testet en ny såpe og myggen plutselig er mye mer interessert i deg enn den pleide å være, kan du forsøke å spare akkurat den såpa til vinteren. Spør heller sidemannen som ikke fikk et eneste stikk hva slags såpe de bruker.

TILTREKKENDE: Hvis du pleier å gå for banan som turmat i myra, mens turkameraten har med druer, kan det hende du får flest myggstikk. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

2. Forskjell på frukt

Myggen tiltrekkes av mennesker avhengig av kroppsvarme og lukt fra pusten og huden. Hva man spiser gjør noe med hvordan man lukter, men det er ikke i stor grad utforsket hva man bør unngå å spise hvis man ikke vil være en myggmagnet. En amerikansk studie tok for seg bananen. Det viste seg at myggen er mer tiltrukket av lukten til personer som akkurat har spist banan. Det gjelder ikke all frukt. Forskerne undersøkte om mygg var mer interessert i å stikke folk som akkurat hadde spist druer, og der var det ingen forskjell.

TILTREKKENDE: Mygg liker deg enda bedre når du drikker øl. Foto: Torstein Bøe / NTB

3. Øl

Myggforskerne er ikke først og fremst opptatt av nordmenn på varme sommerkvelder. Interessen for mygg har med spredning av sykdom å gjøre, blant annet malaria. I en undersøkelse fra 2010 som involverte 25 personer og 2500 mygg var målet å utforske sammenhengen mellom den økende utbredelsen av malaria og utbredelsen av alkohol i utviklingsland.

Funnet er likevel mulig å bruke her hjemme også: Mygg synes du er mye mer tiltrekkende etter at du har drukket øl. De er ikke like interessert når du har drukket vann.

4. Svette og deodorant

En studie publisert i magasinet Nature avdekket at deodoranter med ingrediensen isopropyl tetradecanoate hindrer myggen i å lande på huden der den er påført. Man kan spørre seg hvor nyttig det er, siden det uansett kan være vrient for mygg å komme til der man påfører deodorant, men slik er det altså. Det kan i alle fall være en reserveløsning hvis det er krise og du har glemt myggstiften på tur, men husket deodoranten.

I en annen studie publisert i Nature kom det frem at mygg er mer tiltrukket av deg når du svetter, så deodorant kan uansett være lurt.

BLODSUGER: Ryktene sier av hvitløk virker mot blodsugende vampyrer. Fungerer det mot mygg også? Foto: Rick Bowmer / AP / NTB

5. Hvitløk og B-vitamin

To studier undersøkte om det var noe i kjerringrådet om å spise hvitløk og ta B-vitamin for at myggen skal bli mindre interessert.

Begge studiene avdekket at trikset ikke virket. Hvitløk og B-vitamin er bra for mye, men hjelper altså ikke mot myggestikk.

Det er verd å ta et forbehold: Hvordan kosthold påvirker kroppslukt er til en viss grad individuelt, derfor er det mulig at det virker for helt konkrete personer. Forskerne kan ikke utelukke at det har en uavdekket effekt hvis det spises i kombinasjon med annen konkret næring, for eksempel. Men det er ikke avdekket noen sammenheng, og kjerringrådet får ingen støtte fra forskerne.

FORSVAR: En fluefisker smører seg inn med myggmiddel. Det er flere måter å forsvare seg på. Foto: Terje Bendiksby / NTB

6. Forsvar deg!

Det siste trikset er rimelig åpenbart: Myggmiddel virker som regel. Hvis de andre har myggmiddel og du ikke har det, da er du myggmagneten.

Den vanligste aktive ingrediensen i myggmiddel kalles diethyltoluamid, og den er effektiv. Den ble utviklet under andre verdenskrig av den amerikanske hæren etter erfaringer med krigføring i jungel på frontene i Asia. Sivilister fikk ta middelet i bruk i 1957, og vi bruker det fortsatt. Sciencealert skriver at diethyltolyamid fortsatt gir lengst beskyttelse mot mygg sammenlignet med andre midler. Det kan dessverre være oljeaktig og ubehaglig på følsom hud, og i tillegg til at myggen ikke liker lukten av det, er det mange mennesker som heller ikke ikke liker den.

Det er også mulig å spraye insektrepellerende midler som permethrin på klær. Går du med tynt bomullstøy kan det hende myggen biter igjennom. Hvis du er i selskap med andre som har gjort det, kan det fort hende myggen foretrekker deg.

Og sist men ikke minst: Skal du sove et sted der myggen kommer til er det ingenting som er mer effektivt enn et myggnett.

FLERE: Her forsøker finske mygg å stikke seg gjennom en hanske i juni 2023. Økte temperaturer i landet med de tusen sjøer har gjort klimaet mer egnet for mygg, og finnene får flere stikk enn før. Foto: Olivier Morin / AFP / NTB

Den ultimate myggmagnet

Det er enda en ting som spiller inn på hvem myggen foretrekker, nemlig genetikk. Enkelte er bare født mer tiltrekkende enn andre når det gjelder mygg. Men hvis du i tillegg har uflaks med såpevalget, spiser banan, svetter, hopper over deodoranten og drikker øl, har du gjort resten av selskapet en stor tjeneste: Da vil mesteparten av myggsvermen trekkes mot deg.

Vi antar at de fleste gjerne vil unngå det, og få færrest mulig stikk.