Derfor blir hans neste film den siste

I et ferskt intervju åpner Quentin Tarantino opp om fremtiden.

KOMMER TIL EN ENDE: Tarantino har lenge hintet om at slutten på karrieren som filmregissør kan være nær en slutt. Nå forklarer han hvorfor. Foto: Vianney Le Caer

– Jeg har drevet med dette i 30 år, så det er tid for å avslutte showet, sier Quentin Tarantino i et intervju med CNNs talkshow «Who’s Talking to Chris Wallace?»

Tarantino står bak flere storfilmer, deriblant «Kill Bill» og «Pulp Fiction».

Den anerkjente regissøren fikk ros senest i 2019 med filmen «Once Upon a Time... in Hollywood».

HELT HOLLYWOOD: Filmen «Once Upon a Time... in Hollywood» høstet god kritikk blant publikum. Filmen samlet inn to priser på Oscar-utdelingen i 2020. Foto: Andrew Cooper / AP

Flere store stjerner var å se på skjermen, og filmen fikk enorm oppmerksomhet verden over. Den tok også med seg to gjeve priser under Oscar-utdelingen i 2020.

Men alt som er godt må komme til en slutt. Tarantino har lenge hintet om at karrieren som filmregissør snart kan være omme.

Nå utdyper han hvorfor hans neste film definitivt vil bli hans aller siste.

Mister grepet

Tarantino forteller at han har begitt hele livet sitt til det å skape film, og utdyper at det har kostet ham mye.

KILL BILL: Quentin Tarantino fikk stor annerkjennelse for filmen Kill Bill- filmene. Foto: TORU YAMANAKA

– Jeg stiftet familie sent i livet.

Han understreker også at han ønsker å tre av før han mister grepet om fansen, og utdyper at han føler han allerede har begynt å henge litt etter.

– Jeg har ikke lyst til å bli en sånn gammel mann som mister grepet. Jeg føler meg allerede som en gammel mann uten grep når det kommer til dagens filmer, sier han.

– Akkurat nå vet jeg ikke hva en film er lengre. Er det noe som spilles på Netflix? Er det noe som spilles på Amazon og alle vil ha, og folk ser det sammen med konen eller mannen sin på sofaen? Er det en film? Fordi den siste filmen min ble vist på 3000 kinoer i flere måneder, utdyper han.

Kommer med serie

Hva Tarantinos siste film skal handle om, er ennå ikke kjent. Regissøren understeker derimot at han ikke har hastverk, og at han per nå har mer enn nok å jobbe med.

Onsdag delte han nemlig planen for 2023 - å spille inn en TV-serie bestående av åtte episoder. Det melder Variety og en rekke andre filmnettsteder.

Tarantino skal ha vært sparsommelig på detaljene knyttet til det fremtidige prosjektet, og har heller ikke delt hva serien skal handle om.