Derfor blir han bedt om å fortsette til august neste år

– Jeg går ikke etter forlengelse, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i NATO-hovedkvarteret fredag.

Likevel tyder alt på at han må sitte som generalsekretær i NATO fram til 1.august 2024. Til etter markeringen av NATOs 75-års-jubileum i Washington DC i juli samme år.

Det skal fortsatt være et lite antall land som ikke har gitt et klart ja til en forlengelse for Stoltenberg. Det antydes fire land.

De kan regne med å bli kontaktet av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jack Sullivan. Planen er å spørre Stoltenberg formelt om nok en forlengelse på NATO-toppmøtet i Vilnius i midten av juli. Blant landene som støtter en forlengelse av Stoltenberg er både Tyrkia og Frankrike. Det er ventet at full enighet om nok en forlengelse for Stoltenberg vil være klar rett før toppmøtet som starter den 11.juli.

– Du sier du ikke går etter forlengelse, men det sirkulerer informasjon om at du vil bli spurt i Vilnius om å bli til sommeren 2024. I den situasjonen alliansen og Europa er i, så er vel ikke det utelukket, spurte TV 2 på pressekonferansen i Brussel.



– Jeg har ikke noe mer å si om dette. Jeg har sagt igjen og igjen at jeg ikke går etter forlengelse. Jeg har ingen andre planer enn å avslutte min jobb når min periode ender i høst. Dette har jeg sagt en tid nå, svarte Stoltenberg.



Ikke enighet om etterfølger

Tidligere denne uken skrev den britiske avisen Financial Times at en forlengelse av Stoltenberg var aktuelt. Torsdag svarte Stoltenberg på et spørsmål, som ble tolket som om han åpnet for å gå inn i et nytt år som generalsekretær.

«Jeg er ansvarlig for alle beslutninger som denne alliansen tar, bortsett fra en og det er den om fremtiden min - det avgjør de 31 allierte landene», sa Jens Stoltenberg på vei inn til NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Samtidig understreket Stoltenberg at han ikke hadde planer om å forlenge perioden som generalsekretær. Stoltenberg skal ha blitt spurt direkte av president Biden i det Hvite Hus denne uken, om å stille opp for NATO fram til august neste år.

IKKE OSLO ENNÅ: Stoltenberg har sterkt uttrykt ønske om å returnere til Norge og et liv i Oslo. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

Den danske statsministeren Mette Fredriksen har ifølge TV2s kilder vært kandidat til jobben siden november 2022. For kort tid siden var hun på besøk i det Hvite Hus. Et besøk som ble ansett som et jobbintervju med USAs president Joe Biden.

Generalsekretær-jobben er ikke en stilling det søkes på. Det er helt avgjørende å ha USA i ryggen som kandidat til jobben, siden amerikanerne er største land og ledende kraft i alliansen.

En kilde med innsikt i prosessen sier at Fredriksen ikke har overbevist i samtalene med amerikanerne. Et av spørsmålene hun er blitt kritisert for ikke å ha den rette innstillingen til, er fremtidig utvidelse av NATO. Hun utelukkes likevel ikke som NATOs neste generalsekretær, om et års tid.

– Hun trenger å bearbeide og utvide sitt prosjekt for NATO, sier kilden.



IKKE NÅ: Mette Fredriksen, statsminister i Danmark, skal ikke ha overbevist Joe Biden om at hun er den rette kandidaten til toppjobben. Her besøker NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sin danske partifelle i København. Foto: Aage Aune / TV 2

Kritisk til flere nordboere

I tillegg skal en rekke land ha motsatt seg at det kommer en tredje generalsekretær på rad fra et nordisk land. Dette blir imidlertid ansett som løsbart, om USA hadde stilt seg fullt og helt bak Fredriksen.

Stoltenberg har allerede fått sin periode forlenget tre ganger, og skal etter planen gå av den siste dagen i september i år. Han har fått mye ros for hvordan han håndterte tidligere president Donald Trump, som sådde tvil om USAs forhold til NATO.

I tillegg får Stoltenberg mye av æren for at NATO har klart å holde seg utenfor krigshandlingene i Ukraina. NATO støtter landet ved at medlemslandene sender våpen, økonomisk og humanitær hjelp.

BLANT VENNER: Jens Stoltenberg snakker med Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov og USAs forsvarsminister Lloyd Austin under denne ukas forsvarsministermøte i Brussel. Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

En annen selverklært kandidat er den britiske forsvarsministeren Ben Wallace. Han har til og med fått skryt av president Biden for å være en god kandidat. Men en rekke EU-land ønsker ikke en generalsekretær fra Storbritannia. Det er fortsatt en del bitterhet etter Brexit.

Flere øst-europeiske land mener det er deres tur til å få internasjonale topp-jobber både i NATO og EU, siden de har vært medlemmer i over tjue år. Med den pågående krigen ansees det vanskelig å ha en generalsekretær, som er for «haukete» i forholdet til Russland. En del land frykter dette øker faren for å dra NATO direkte inn i Ukraina-krigen.

Det er ikke kjent hva Stoltenberg har svart på spørsmålet fra Joe Biden til nå. Men kilder understreker at Stoltenberg er pliktoppfyllende og neppe vil insistere på å reise hjem til Norge, hvis NATO trenger ham ett år til.