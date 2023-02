Derfor ber de folk være stille

Et ukjent antall mennesker er døde i jordskjelvkatastrofen som rammet Tyrkia og Syria mandag. Fremdeles er mange innesperret i ruinene, og redningsmannskapene kjemper mot klokken for å få dem ut.

Tyrkiske TRT world melder at 9698 frivillige og profesjonelle redningsarbeidere er i arbeid. 216 redningskjøretøy har rykket til de jordskjelvrammede områdene, og et enormt nødapparat er iverksatt.

KOLLAPSET: Bildet viser tydelig hvordan etasjene har blitt presset sammen som et trekkspill. Foto: OMAR HAJ KADOUR

Å redde mennesker fra sammenraste bygninger er en komplisert prosess. Her er fem viktige steg i prosessen:

1. Koordinering:

Første skritt er å mobilisere søke- og redningsarbeidere. Dette bør hovedsaklig være erfarne mennesker som vet hvordan man beveger seg i ruiner.

2. Analysere ødeleggelsene:

Redningsarbeiderne må vite hvor de skal søke for å finne mulige luftlommer. Dette avhenger blant annet av hvor ny eller gammel bygningen er, og hvor det er mest sannsynlig at folk har oppholdt seg.

Hvis folk rekker å søke tilflukt før bygningen raser har de ofte tatt seg til en trappegang, et badekar, eller under bord.

Man må også ta hensyn til at bygningen kan rase ytterligere sammen når man starter undersøkelsene. Det kan skade både redningsarbeidere og ofre.

De må også passe på strømledninger, gasslekkasjer, oversvømmelser eller andre gjenstander som kan utgjøre en fare.

MANGE DØDE: Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria kan bli det verste på mange år med tanke på dødsfall. Foto: ILYAS AKENGIN

FORTVILER: En tyrkisk kvinne fortviler ved ruinene i Adana (Photo by Can EROK / AFP) Foto: CAN EROK

3. Lytting

Redningsmannskaper må bruke hørsel for å lokalisere den minste lyd fra ruinene. Redningsstedet må være så stille som mulig mens en redningsarbeider hamrer hardt tre ganger i håp om at noen svarer ved å gi lyd fra seg.

Man kan også bruke karbondioksidmålere som kan lokalisere lommer med høyere konsentrasjon av CO2, som kan bety at folk puster der inne.

Varmesøkende kameraer kan også brukes for å finne kropper. Det samme gjør spesialtrente hunder.

4. Rydningsarbeidet

Bygningsmassen må være stabil før ham trekker overlevende ut av ruinen. Det bygges gjerne et rammeverk av tre for å hindre at åpningen raser sammen.

Redningsarbeidere bruker også tungt utstyr som gravemaskiner, kraner og bulldosere. Hydrauliske jekker og motorsager er også nyttig.

Har man sikret passasje og vet det er overlevende i ruinen, kan man legge inn oppblåsbare poser under store og tunge ruindeler og pumpe dem opp utenfra

BÆRES UT: Både døde og overlevende løftes ut av ruinene. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP) Foto: BAKR ALKASEM

Tilstanden til de overlevende må fastsettes så fort som mulig. Livreddende arbeid kan starte på stedet før pasienten fraktes til sykehus.

5. Avslutingen

Etter 24 timer faller sjansen for å finne overlevende svært raskt, men oppholder mennesker seg i en luftlomme i ruinen og har tilgang på mat og vann kan de overleve lenge.

Normalt avslutter man redningsarbeidet mellom fem og syv dager etter bygningen kollapset.

SVAKE BYGNINGSMASSER: Mange steder i de jordskjelvrammede områdene i Syria hadde allerede svake bygningskonstruksjoner etter mange år med krig. Foto: OMAR HAJ KADOUR

– Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria natt til mandag kan bli tiårets største jordskjelvkatastrofe, sier seismolog Roger Musson til Reuters.

Årsaken til det er sammensatt. To skjelv på 7,8 og 7,5, samt over 100 etterskjelv rammet områder med mye dårlig bygningsmasse.

Episenteret var også bare 18 kilometer under bakken, noe som kan forårsake større ødeleggelser enn om var dypere.