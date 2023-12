Derfor angrep de det norskeide skipet

Senest mandag ble det norskeide skipet M/V Swan Atlantic angrepet.

Angrepet førte til et hull i skutesiden på størrelse med en basketball. 22 personer var om bord, men det ble ikke meldt om skadde.

Dette føyer seg inn i angrep av skip i Rødehavet den siste tiden.

– Skal være trygt

Bak de mange angrepene står Houthi-bevegelsen.

– Rødehavet er trygt for alle, med unntak av skip med tilknytning til eller kurs mot Israel. Ellers skal det være trygt, sier talsperson for houthiene, Nars al-Din Amer, til TV 2.

De vil fortsette å angripe alle skip med kurs for Israel, men sier at de skulle ønske Swan Atlantic ikke var norskeid.

– Vi har ikke noe problem med Norge, snarere tvert imot. Norge har tatt et viktig standpunkt for Palestina, som er et av de beste standpunktene i Vesten, sier han.

– Vil sette press på Israel

Stig Jarle Hansen er professor i historie og statsvitenskap ved NMBU.

Han forklarer at dette er houthiene sin måte å vise solidaritet med Hamas på.

– Dette vil sette press på Israel, men det vil også sette press på noen av Israels allierte i EU og USA. Dette vil kunne ha stor innvirkning i internasjonal handel, men også oljehandel. Vi har sett en liten oppgang i oljeprisene allerede.

SOLIDARITET: Professor Stig Jarle Hansen forklarer at skipsangrepene er houthiene sin måte å vise solidaritet med Hamas på. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hansen mener angrepene lett kan ramme skip som ikke har noen tilknytning til Israel.

– Det er ikke så lett å identifisere, så her er det stort rom for misforståelser. Det er lett at de kan skyte skip som har en annen affiliering.

Ifølge Norges Rederiforbund skyldes angrepet trolig en feil.



– Vi tror dette skyldes en feillisting. Dette skipet er etter det vi har forstått feillistet til å være en del av et management-selskap i Israel. Det er feil, dette er under et management av et norsk selskap og har ingen tilknytning til Israel, sa Harald Solberg i Norges Rederiforbund til TV 2 tidligere mandag.

– Den eneste løsningen

Din Amer er tydelig på at de har presis etterretning på at det norskregistrerte skipet var på vei til Israel.

– Vi har informasjon og svært presis etterretning. Vi har våre metoder, og går ikke til angrep før vi er helt sikre, sier talspersonen.

– Hva er målet med å angripe skipsfart?

– Den eneste løsningen på konflikten i Rødehavet og Arabiahavet er at nødhjelpen får slippe inn i Gaza.

Mandag ble det kjent at Norge vil bidra med flere stabsoffiserer til den internasjonale innsatsen for å sikre sivil skipsfart i Rødehavet.

Norge stiller blant annet med ti skipsoffiserer som vil bidra i arbeidet.